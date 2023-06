El capitán de la selección argentina de fútbol, Lionel Messi, afirmó este martes que no está en sus planes participar en la próxima edición de la Copa del Mundo, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

"Yo creo que no. Este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo Mundial", respondió Messi en una entrevista con el medio deportivo chino Titan Sports. "Me gustaría estar allí para verlo, pero no voy a participar", ratificó



Messi se encuentra en China para disputar los dos últimos amistosos antes de las eliminatorias de clasificación para el Mundial. La Selección jugará con Australia en Pekín, el próximo jueves, y frente a Indonesia en Yakarta el día 19.



El duelo ante los 'Socceroos' será la reedición del enfrentamiento del pasado 3 de diciembre en el estadio Ahmad bin Ali de Al-Rayyan en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, en el que el equipo de Lionel Scaloni venció por 2-1 con goles de Messi y Julián Álvarez.

Guardiola, la final de la Champions y Barcelona

ganada por el Manchester City a pesar de la diferencia horaria en China y afirmó que

Messi aclaró que no aspira a ocupar ese puesto en el futuro, aunque dejó una puerta abierta al destacar que “no tiene claro” si sus pensamientos no cambiarán.



El mejor futbolista del mundo también quiso destacar su “estrecha relación” con el Barcelona, aunque sostuvo que para él “es raro ver” que griten su nombre sin estar ahí. "Es algo hermoso”, dijo.