El seleccionado uruguayo de fútbol, con el debut del argentino Marcelo Bielsa como entrenador, recibirá este miércoles desde las 20.30 a Nicaragua en un partido amistoso a jugarse en el Estadio Centenario de Montevideo. Y el martes 20, la Celeste recibirá en el mismo escenario y a la misma hora al seleccionado de Cuba.

El debut de Bielsa al frente del seleccionado charrúa despertó enorme expectativa en Uruguay, que se potencia con el título conseguido el pasado domingo al consagrarse el seleccionado Sub 20 campeón mundial en el certamen realizado en la Argentina, tras vencer a Italia por 1 a 0.

Bielsa, cuyo último trabajo fue al frente del Leeds United de la Premier League inglesa, ilusiona ahora al mundo futbolístico uruguayo de la mano de la capacidad táctica de las equipos del DT rosarino y de su mentalidad ofensiva.

Para sumar a la expectativa de los hinchas uruguayos, el entrenador surgido en Newell's Old Boys suma el plus de la apuesta a la formación de juveniles, ya que citó a siete integrantes campeones del Sub 20 en esta primera convocatoria.

Uruguay, a nivel de seleccionado mayor, se destacó en el Mundial de Sudáfrica 2010, en donde clasificó cuarto. Después ganó la Copa América de Argentina 2011 y en la pasada Copa del Mundo de Qatar 2022, con Diego Alonso como DT, no pasó la fase de grupos.

Con un nuevo y renombrado DT, Uruguay apuesta fuerte a la Copa América de Estados Unidos 2024 y al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, como así también al preolímpico de Colombia 2023, clasificatorios para los Juegos Olímpicos de París 2024 (con un Sub 23) y al cual irá Bielsa como entrenador.

Marcelo Bielsa dirigió al seleccionado argentino en la Copa del Mundo de Japón-Corea 2002, donde quedó eliminado en fase de grupos, y, luego, fue campeón olímpico en Atenas 2004.

En el debut de la "Celeste", el rival será Nicaragua, que el domingo visitará a Paraguay y que viene de recibir un duro golpe al quedar excluida de la Copa Oro 2023 por alinear indebidamente a un jugador en ocho partidos, según determinó la Concacaf. El jugador mal incluido es el uruguayo Richard Rodríguez Álvez, mediocampista que se nacionalizó nicaragüense en 2019, año en el que debutó con la selección centroamericana, pero no cumple el requisito de la legislación FIFA de haber vivido previamente al menos cinco años consecutivos en su nuevo país deportivo.