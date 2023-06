Apenas cinco días después de puesto en vigencia, en medio de críticas, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, derogó ayer decreto 8464/23, por el que se aumentaba a cifras millonarias las multas para quien realice una manifestacaión pública y abría la posibilidad de cesantear a trabajadoras y trabajadores estatales que realizaran una medida de fuerza.

En una conferencia de prensa convocada para anunciar la decisión de derogar el polémico decreto, el gobernador advirtió a la docencia que si no levanta la medida de fuerza “se descontarán los días de huelga”. Y culpó a la izquierda, y a la dirigente social Milagro Sala (que permanece detenida arbitrariamente desde el inicio de la gestión de este gobierno) por la convulsión social que se vive en la provincia norteña. "Les preguntaremos a los abogados querellantes qué hace (Milagro Sala) en su casa cuando tendría que estar en una cárcel común", insistió antes de seguir buscando culpables: "Está metida toda la política; de hecho el CEDEMS (Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior) está tomado por la izquierda y está el kirchnerismo. La diputada (nacional) Carolina Moisés está en las marchas y son los responsables de generar este caos, son los que tienen la responsabilidad de la inflación”.

Y lanzó otra frase polémica: “Lo que se trata es de garantizar el derecho a la manifestación pacífica, sin armas". Enseguida dijo que su gobierno "nunca negó el diálogo, estamos en actitud permanente de paritarias, por eso nos sentamos con los gremios a dialogar. Hicimos algunas propuestas, todo es insuficiente, pero es la propuesta que hicimos”, sostuvo antes de adelantar que el próximo mes volverán a convocar a los gremios docentes a paritarias, aunque “no se va a volver a negociar con los gremios docentes que continúen con el conflicto”.

La docencia jujeña concretó en la víspera el noveno día de paro, con distintas acciones públicas, una mateada y olla popular al costado de la ruta provincial 1 en la ciudad de San Salvador, y manifestaciones en otras localidades de la provincia, en reclamo de una recomposición salarial y contra la reforma constitucional que impulsa el gobierno provincial. También protestaba en rechazo al decreto 8464, por el cual Morales fue denunciado ante la OIT.

El gobernador aseguró que no puede mejorar la oferta de un básico de $179 mil para las y los docentes. "Es lo que podemos, hasta acá llegamos", afirmó, y les pidió que regresen a las aulas, de lo contrario, advirtió, a partir de hoy comenzarán los descuentos de los días de huelga y del presentismo. También destacó que ya se liquidaron los salarios con el ofrecimiento realizado.

En esa línea lanzó una advertencia a las y los docentes de la educación privada: “Tienen que arreglar con sus patronales. Descontaremos subsidios en caso de que sigan” con la protesta.

En la conferencia Morales estuvo acompañado por el ministro de Hacienda, el gobernador electo Carlos Sadir, y el presidente del bloque de diputados del oficialismo y vicegobernador electo Alberto Bernis.

El gobernador dijo compartir “el justo reclamo de los docentes. En los últimos meses la inflación genera más pobreza y la caída del poder adquisitivo de la clase media", en ese contexto "cualquier propuesta con la inflación generada por el Gobierno nacional no alcanza”, expresó. Sin embargo, insistió en buscar intereses político partidarios detrás de la protesta: “A caballo de un reclamo justo de los docentes cabalga la política, la Izquierda, hasta Milagro Sala desde su casa. Les preguntaremos a los abogados querellantes qué hace en su casa cuando tendría que estar en una cárcel común. Está metida toda la política; de hecho el CEDEMS está tomado por la izquierda y está el kirchnerismo. La diputada Carolina Moisés está en las marchas y son los responsables de generar este caos, son los que tienen la responsabilidad de la inflación”.

Respecto a las multitudinarias movilizaciones que encabeza la docencia jujeña y otros sectores gremiales, el mandatario y precandidato a presidente de la Nacion sostuvo que “no hay contravenciones planteadas, no cortaron rutas. Ponerse al lado de las mismas es un cambio trascendental para Jujuy”, destacó en referencia a la permanencia al lado de la ruta de las y los docentes.

Reforma express

Morales también habló de la reforma constitucional que impulsa. “Prohibiremos el corte de ruta, pero esto no es nuevo, se discutió en la campaña, lo votó el pueblo", aseguró sobre el proyecto del oficialismo para dar rango constitucional al recorte a la libertad de expresión, que comprende el derecho de manifestarse.

"Una facción minoritaria no puede arrogarse la representación del pueblo. La reforma de la Constitución sigue en marcha y empezará a votarse mañana (por hoy miércoles)”, agregó. El proceso de reforma viene llevándose a cabo a gran velocidad, en menos de un mes se cerró la posibilidad de que las comisiones presentaran dictámenes y hoy comenzará el debate en general en la Legislatura provincial.

El gobernador cuestionó que "Se ha mezclado el tema de la reforma de la Constitución que se va a comenzar a votar esta semana. Nosotros no tocamos el artículo 32 y no está incluido en la ley de reforma, sigue vigente y no se puede modificar. Hemos tomado la decisión de no modificar para seguir garantizando este derecho que es conquista de la democracia. Eso no se va a tocar", aseguró. El artículo 32 de la actual Constitución de Jujuy asegura "a todos los habitantes de la Provincia y sin permiso previo, el derecho de reunión y de manifestación cuando fueren pacíficas y sin armas".

Morales dijo que se va a incorporar un artículo estableciendo que "la ley deberá respetar estándares internacionales de derechos humanos, evitando toda forma criminalización o estigmatización de quienes ejerzan el derecho a la manifestación". Pero, agregó: "No vamos a permitir la toma de rutas, calles, la toma de edificios y el que rompe paga, así que hay un debate. Hay que articular y discutir esto".

Y volvió a afirmar que detrás de las protestas "hay un objetivo político que busca neutralizar la reforma, que -sin embargo- se va a tratar, se va a votar y va a mejor la calidad institucional como lo hemos planteado desde al año pasado y por lo que el pueblo ha votado".

Un discurso que alarma

“Nos alarma el discurso del gobernador por ser contradictorio, por un lado elogia a los docentes y luego extorsiona y amenaza con descuentos y pone tensión a los trabajadores jujeños. Se autoproclama abierto al diálogo y seguidamente dice que se cierra abruptamente la paritaria docente, mandando a liquidar los sueldos una semana de la fecha que se liquidan habitualmente”, afirmó ayer la recién constituida Intergremial, integrada por organizaciones sindicales de docentes estatales y privados.

Los gremios convocaron a una conferencia de prensa la tarde de ayer para ratificar su rechazo a la reforma constitucional por entender que vulnerará derechos y garantías constitucionales históricas. También confirmaron que sostienen las medidas de fuerza determinadas en asambleas, y en ese sentido destacaron el alto acatamiento y el apoyo de diferentes sectores y espacios gremiales y sociales.

Y leyeron un documento. El primer párrafo fue leído por la secretaria general del CEDEMS, Mercedes Sosa. Luego Marcel Cura, secretaria adjunta del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), leyó: ”nos alarma la descripción de las marchas pacíficas y ejemplares y luego amenaza a la conducción del CEDEMS a los cuales acusa de violentos de manera infundada. Esto es un hecho gravísimo por venir de la máxima autoridad de la provincia. Estas contradicciones las rechazamos profundamente. La paritaria docente es insuficiente y el aumento salarial nos vuelve cada vez más pobres y endeudados”.

Y, a su vez, advirtieron también: "señor gobernador, los conflictos en curso no se solucionan con prepotencia, extorsión y amenazas. El pueblo jujeño hace más de una semana perdió el miedo. Exigimos se atienda el conflicto docente hasta su resolución con consenso y en paritaria, inmediata re apertura de paritarias generales y sectoriales para el conjunto de las y los trabajadores estatales de la provincia”.

La Intergremial también ratificó las acciones públicas que vienen realizando, permanencia al costado de las rutas, ollas populares, el jueves habrá una marcha de antorchas y el viernes otra movilización en el marco de un paro general, convocado también por la CGT.

En cuanto a los descuentos de días de huelga, la secretaria de ADEP, Silvia Vélez, dijo que su sindicato discutió en el congreso y "de las 9 zonas que tenemos no llegó ningún mandato que proponga una medida diferente que no sea la continuidad del paro sin asistencia a los lugares de trabajo. Se habló del presentismo y los docentes manifestaron estar dispuestos a continuar con la determinación adoptada el 5 de junio de movilizar por mejoras salariales.”

En cuanto a la declaración de Morales respecto a la educación privada, Cura señaló que el gobernador incurrió en otra contradicción: "dijo que descontará a los colegios subvencionados y hace rato se viene desentendiendo, que los privados no tiene nada que hacer en la paritaria”.

El día clave será el viernes, con un paro general con movilización provincial y la aprobación de la resistida reforma de la Constitución.