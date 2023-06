La búsqueda de Cecilia Strzysoswki en el Chaco continúa minuto a minuto. Este miércoles empezó y terminó sin resultados un allanamiento, con una máquina retroexcavadora, en un campo de Puerto Tirol, en las afueras de Resistencia. El lugar es propiedad de un casero de la familia sospechosa. Desde el punto de vista criminalístico, la búsqueda allí no tiene mucha razón de ser porque nadie esconde un cuerpo en un lugar comprometedor, sino más bien en un descampado o sitio de difícil acceso, que justamente no se relaciona con los sospechosos. Sin embargo, los investigadores están seguros que Cecilia fue víctima de un femicidio y que el autor fue su pareja, César Sena, que mantenía una agresiva relación con la joven. Hay una fuerte ofensiva de los medios alineados con el macrismo para apuntar contra el gobierno de Jorge Capitanich, esencialmente por la militancia social de los padres de Sena, Emerenciano, el padre, y Marcela Acuña, la madre. Ambos eran también candidatos en las listas del peronismo, pero fueron excluidos tras la desaparición de Cecilia. Más allá de la pertenencia política de los acusados, el gobernador fue de los primeros en salir a la cancha para esclarecer el tremendo hecho y la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco fue aceptada como querellante en la causa. De acuerdo al Tribunal Electoral de la provincia no hay ninguna posibilidad de que se postergue las elecciones (PASO) previstas para el domingo.



Búsqueda de evidencias decisivas

El equipo de fiscales integrado por Jorge Gómez, Jorge Cáceres Olivera y Nelia Velázquez tenía expectativas de encontrar rastros del cuerpo de Cecilia en un campo propiedad de Gustavo Melgarejo, casero de otro campo de los Sena. El empleado declaró que vio a la chica en una camioneta, con vida, pero amordazada, tres días después de la desaparición, el domingo 4 de junio.

Los fiscales llegaron a Puerto Tirol con todo el equipamiento y el personal para realizar un rastrillaje. Al anochecer se retiraron, sin resultados.

“Si usted mata a una persona ¿tiene lógica que esconda el cuerpo en su casa? --se preguntó el criminalista Raúl Torre-- ¿Y en la casa de sus padres? ¿Y en la casa de un empleado? La respuesta es no. Uno se deshace del cuerpo en un lugar no comprometedor, por lo general un descampado. En Chaco es seguro que hay muchos lugares en los que se puede arrojar un cuerpo”.

Al cierre de esta edición, trascendía que los fiscales se aprestaban a encabezar otros allanamientos.



Las pruebas que sostienen la acusación

Por ahora, los fiscales están convencidos que Cecilia fue víctima de un femicidio, en base a las siguientes pruebas:

*Rastros biológicos (sangre) en la vivienda de los padres de César.

*Rastros biológicos en vehículos de los Sena.

*Cámaras de seguridad que evidenciarían que la chica ingresó a la vivienda de sus suegros y que no salió de allí.

*Esas mismas cámaras indicarían que César Sena salió con bolsas negras.

*César Sena aparece en algunas imágenes con un rasguño en el cuello.

*En un campo de los Sena se encontraron restos óseos, pero no se sabe si son de un ser humano o pueden ser de un animal.

*Hay testimonios que coinciden con estos datos. Se mantienen en reserva.

*Un primer análisis de los celulares, también estaría en línea con esa hipótesis.

De todas maneras, las pruebas respecto de la sangre no están terminadas y no hay una evidencia categórica. Habrá que ver si las imágenes son tan contundentes como lo mencionó el equipo acusador. Pero aún así, el fiscal que lidera la investigación, Cáceres Olivera, mencionó que “no se puede descartar que Cecilia haya sido descuartizada, aunque tampoco eso se puede dar por cierto”.

Igualmente, todo hace suponer que la joven fue víctima de un femicidio, porque ya son muchos los días transcurridos desde su desaparición y hasta su mamá parece convencida. A diferencia de las familias que buscan a una chica desaparecida, que siempre creen que la van a encontrar con vida, la mamá de Cecilia no tiene la menor duda de que a su hija la mataron. Sabe que existen las evidencias que trabajan los fiscales y además parece conocer la supuesta historia de violencia y amenazas ejercidas por Sena sobre Cecilia. El exabogado de César, Juan Díaz, contó que la pareja se casó en 2021, pero apenas tres meses después, la madre del joven, Marcela Acuña, le ofreció dinero a Cecilia para que aceptara divorciarse. Después de eso, César entró en cierto conflicto con sus padres, la pareja se seguía viendo y últimamente dormían en un bar propiedad de los Sena. En ese marco, hubo hechos de agresión de él contra ella.

El femicidio y la política

Desde la gobernación, señalan que Capitanich acompañó la investigación desde que se conoció que la chica no aparecía. El primer comunicado fue emitido el 7 de junio a las 12 del mediodía, pidiendo datos de Cecilia, haciendo su descripción y la ropa que vestía en el momento de la desaparición. El día 8 se declaró una alerta para todas las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.

Sin embargo, como los padres de César son referentes de los movimientos sociales y candidatos, se trató de asociar el posible femicidio con la gobernación, el peronismo y, en especial, con el propio Capitanich. Sucede que el gobernador fue padrino de su casamiento y prologó un libro titulado Emerenciano Caudillo del Norte. Por eso, hasta se puso en duda la realización de las PASO del domingo. Voceros del Tribunal Electoral de Chaco hicieron saber que de ninguna manera se cancelarán o postergarán los comicios.

Detenidos y calificación

Hasta el momento los detenidos son César Sena, sus padres Emerenciano y Marcela Acuña, el casero Gustavo Melgarejo, su esposa Griselda Reynoso, la asistente personal de los Sena, Fabiana González y su marido Gustavo Obregón. De esos siete, sólo aceptaron declarar Melgarejo y Reynoso, y su declaración llevó al allanamiento y la búsqueda de rastros en Puerto Tirol.

La calificación de los hechos es drástica: femicidio. Pero, además, a los padres de César, los fiscales les adjudican coautoría. Eso significa -para la acusación- que participaron, tal vez no del supuesto asesinato, pero sí de los hechos posteriores. No se limitaron a ayudar a César a eludir la investigación, sino que habrían intervenido en hechos concretos de ocultación o desaparición del cuerpo.