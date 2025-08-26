La Justicia Federal frenó este martes el pase a disponibilidad de más de 300 trabajadores estatales que cumplían tareas en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). De esta manera, el Gobierno ultraderechista pretendía implementar despidos encubiertos a pesar de contar con una cautelar en contra y el rechazo de las dos cámaras del Congreso al decreto desregulador del Presidente. Además, el fallo dispuso el pago de una multa de que asciende a los 10 millones de pesos diarios si se incumple la medida.

De esta manera, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial Nº2 de San Martín, a cargo de la magistrada Martina Frons, hizo lugar a una presentación realizada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) la semana pasada que cuestionaba la maniobra de vaciamiento del Gobierno emitida por el Ministerio de Economía.

Un trabajador con un "pase a disponibilidad" es un trabajador que está al borde del despido. Se trata de una figura en la que los estatales pueden permanecer hasta 12 meses, hasta que algún organismo del Estado acepte el pase a otra área, o se considere despedido. Durante el tiempo que el trabajador permanezca bajo esa figura, cobra solamente el 50 por ciento de su salario.

El fallo que frenó el pase a disponibilidad de 300 trabajadores estatales. Imagen: gentileza.





"Corresponde intimar al inmediato cumplimiento de la misma (la cautelar presentada por ATE), bajo apercibimiento de imponer sanciones conminatorias de pesos DIEZ MILLONES ($ 10.000.000.-) diarios a favor del titular del derecho, las que podrán ser dejadas sin efecto o ser objeto de reajuste, si desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder", indicó la medida judicial emitida este martes.

“Estoy en el pase a disponibilidad. Sucede que a pesar de tener una cautelar a nivel judicial favorable a nosotros, salió la semana pasada. Y con haber el jueves logrado la sanción definitiva de rechazo al decreto que presentó el Presidente el 8 de julio, el último día de facultades delegadas”, había señalado este martes por la mañana Sebastian Fajardo, delegado de ATE en el INTA, a la 750.

La norma desreguladora disponía que a partir de su pase a disponibilidad "el trabajador quedará eximido de concurrir a prestar servicios. Sin perjuicio de ello, deberá estar disponible durante su horario laboral y concurrir a toda convocatoria que la Autoridad de Aplicación curse al correo electrónico institucional y/o el domicilio electrónico oportunamente constituido u otro medio de notificación válido".