Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

Ciclo de lecturas

Territorios del verso y la prosa

museo Estevez
museo Estevez (Gentileza -)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Los números de una cacería legitimada desde el poder

Recrudecen los ataques de odio en Argentina

Por Martín Villagarcía

Ciclo de lecturas

Territorios del verso y la prosa

Adorni viajó con su mujer, que no tiene cargo en el gabinete

Una comitiva “nutrida” de familiares

Por Melisa Molina

Diálogo con la expalista olímpica Sabrina Ameghino sobre la actualidad del canotaje

“Hay una crisis tremenda que no sabemos en qué va a terminar”

Por Marcos González Cezer

Exclusivo para

Sube y baja de bonos, acciones y divisas, por la guerra

Impacto en el mercado local

Mar del Plata está muy poco feliz

Las ventas en comercios se desplomaron 4%

A 90 años del nacimiento del cantor

Hilario Pérez recuerda a Alfredo Zitarrosa

Por Gabriel Cócaro

"A ese diputado se lo pidió el gobernador"

Máximo Kirchner apuntó contra los gobernadores peronistas que apoyaron la reforma laboral

El País

Lo comunicó la justicia federal de Córdoba

La verdad sale a la luz: identifican los restos de doce víctimas de La Perla

Por Luciana Bertoia

"Bienvenidos al mundo, a la eficiencia"

El absurdo consejo del “gurú” económico de Milei a los despedidos

Por Agustín Gulman

Defendió la apertura importadora

Javier Milei llevó a la “Argentina Week” su enfrentamiento con empresarios

Masiva manifestación frente a la gobernación de Jujuy

Otra protesta policial en una provincia aliada a Milei

Economía

Las canastas treparon 3,1%

La línea de pobreza e indigencia en CABA creció por encima de la inflación en febrero

Datos de la Cámara Argentina de Servicios y Comercio

Una Ciudad de Buenos Aires cada vez más fantasmal: hay casi 40% más de locales vacíos que hace un año

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 10 de marzo de 2026

Sube y baja de bonos, acciones y divisas, por la guerra

Impacto en el mercado local

Sociedad

La explicación de la empresa

Mercado Libre bajo la lupa por cobrar precios distintos a los usuarios por el mismo producto

Corrió y se consagró campeona en el Día de la Mujer

Una argentina ganó una maratón en las Islas Malvinas y le dedicó el triunfo a los caídos en la guerra: “Estoy muy conmovida”

Por Manuela Tobia

Unidad sindical en defensa de la ANSES

Una semana de la tragedia

Derrumbe en Parque Patricios: el Gobierno porteño prorrogó el alojamiento de los vecinos evacuados

Deportes

Diálogo con la expalista olímpica Sabrina Ameghino sobre la actualidad del canotaje

“Hay una crisis tremenda que no sabemos en qué va a terminar”

Por Marcos González Cezer

El contundente comunicado del club Huracán, que quiere recibir a River en el Ducó

“Jugar sin público nuevamente no es una opción”

Se mantiene la fecha, el viernes 27 de marzo

La Finalissima busca nuevo destino en Europa

Comienzan los 8vos en Europa

La agenda del Torneo Apertura y la Champions: mas de 20 partidos en 3 días