La interna del frente Unidos para Cambiar Santa Fe sigue al rojo vivo y lejos de hacerle honor a su nombre. Una de sus puntas, la senadora Carolina Losada, volvió ayer sobre el flanco débil de su competidor en la candidatura a la gobernación, Maximiliano Pullaro, al reiterar la acusación de tener vínculos con el narcotráfico. El diputado radical eligió esta vez no contestar el fuego y alrededor suyo atribuyen la flama de la panelista de TV a que no logra empardar la intención de voto en las encuestas que circulan.

Igual que hace unos días, cuando calificó al exministro de Seguridad y su entorno como "personas oscuras", y lo relacionó con el comisario Alejandro Druetta, condenado a prisión por narcotráfico, Losada volvió ayer sobre el tema para ratificarlo, a pesar de la advertencia de Pullaro en denunciarla por calumnias e injurias.

"Lo que yo digo está en la Justicia, no es un invento. Hay audios de él (Pullaro) con un policía que terminó preso, al que antes le había arreglado el concurso y le decía que no se preocupara, que él le iba a dar las preguntas como en la escuela, para que llegue a ser comisario. Ese comisario terminó preso", afirmó la precandidata a gobernadora de Juntos por el Cambio en una entrevista por radio La Red. Se refería al ex jefe de la Unidad Regional V de Policía, en el departamento Castellanos, Adrián Rodríguez.

Losada agregó: "Ni hablar de Druetta, su mano derecha en Drogas Peligrosas, que terminó preso por narcotráfico. Lo que digo no son opiniones, son datos y tiene que ver con cosas que han pasado".

Desde la trinchera opuesta sostienen el perfil bajo. El diputado provincial considera haber replicado esos dardos en la conferencia de prensa que brindó la semana pasada, y por ahora no volverá sobre eso, explican cerca suyo. Ayer anduvo de recorrida por Reconquista y se mostró con distintos actores del aparato productivo del norte santafesino.

El diputado Juan Cruz Cándido, el más cercano a Pullaro, sí encaró la artillería de la rival interna. "Si las encuestas siguen así, la vecina de Nordelta va a terminar acusando al candidato que vive en la provincia que quiere gobernar de culpable del cambio climático", chuceó el radical. Y mostró un sondeo de intención de voto de la consultora GyC Comunicaciones en el cual Pullaro aparece primero con 23,43% de las preferencias, seguido por el peronista Marcelo Lewandowski (20,69%), y Losada en tercer lugar, con 17,75% de las respuestas para las primarias del 16 de julio.

Si la hipótesis del pullarismo es certera, queda en evidencia que el objetivo de Losada, quien se promociona en los afiches como la que vino a lavar "la mugre de la política", es corroer la imagen de su rival principal, relacionarlo con "lo que ya se sabe que fracasó", volteada en la que también caería la otra adversaria interna, Mónica Fein.

Hasta ahora ha conseguido que Patricia Bullrich le haga juego en esa estrategia, a instancias del precandidato a vice, Federico Angelini. "El 10 de diciembre se termina la joda", "Vamos a poner la ley por encima de los narcos", y otras bravatas de campaña.

A favor de Losada, es que Pullaro todavía no recibió un respaldo de ese calibre por parte del precandidato presidencial con el que se alinea, Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de Gobierno porteño por ahora no tomado partido en la interna santafesina, aunque en el armado electoral es más cercano a Pullaro.

La otra pata en la interna del frente Unidos para Cambiar Santa Fe, Mónica Fein, se encuentra aún muy retrasada y acapara tal vez 8,62% de intención de voto, según esa encuesta.

Por esa premisa del juego electoral que obliga al que corre de atrás a agitar el tablero, pedir debate y prodigar estocadas contra quien le aventaja, también la precandidata a gobernadora por el socialismo le dedica críticas a sus dos oponentes del frente anti kirchnerista. Ayer salió a cruzar a Pullaro en su peregrinar por el departamento General Obligado a propalar sus ideas para mejorar la economía de esa región. "El Plan del Norte fue una política ideada y liderada por Miguel Lifschitz. Pullaro engaña a la gente, él solo fue un colaborador en Seguridad. La continuidad de Miguel está en la lista Adelante, y la encabezamos Clara García y yo", distinguió la exintendenta de Rosario.

En cuanto a Losada, Fein le apuntó adonde todos sus detractores le pegan: "Es senadora por Santa Fe. Ya debería vivir acá. No se puede hacer turismo político, toco y me voy. Menos si tenés un amigo que te presta un avión", chicaneó la diputada nacional del socialismo. El puntín refirió al uso de un avión privado que un empresario del norte le facilita a la precandidata de JxC para sus viajes de campaña.

"Como no encuentran nada contra mí porque soy una persona honesta, hablan por atrás con esta campaña sucia. Son personas oscuras, siempre lo fueron, y les molesta que yo venga a poner la luz sobre ellas", se defendió Losada.