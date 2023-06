Las corrientes internas de Juntos por el Cambio abandonaron por unas horas la feroz disputa pública que mantienen para darle forma a sus respectivas campañas. En el espacio que lidera Horacio Rodríguez Larreta sumaron a Elisa Carrió a las recorridas bonaerenses. La líder de la Coalición Cívica se mostró con el jefe de Gobierno porteño y el diputado Diego Santilli para apalancar sus precandidaturas a presidente y gobernador. En la tribu que respalda a Patricia Bullrich analizan compañero de fórmula presidencial y el exministro de la Alianza Ricardo López Murphy tiene expectativas de ser el elegido.

"Hoy junto a Santilli y el equipo de la Coalición Cívica estuvimos en La Madrid y Daireaux conversando con sectores productivos para sacar adelante la provincia y el país", publicó ayer en redes sociales la exdiputada. La actividad se sumó a una visita que había hecho el día anterior con Larreta a Olavarría y Azul. Los tres referentes de Juntos por el Cambio ponderaron la unidad de la coalición para sostener la "gobernabilidad" en caso de ganar las elecciones, luego de una semana marcada por el cierre de alianzas y la fallida incorporación del gobernador cordobés, Juan Schiaretti.

En la vereda de enfrente, Bullrich define por estas horas quién será segundo en la fórmula que encabezará para intentar llegar a la Casa Rosada. En ese sentido, López Murphy --diputado nacional de Republicanos-- reveló que la precandidata del PRO no descarta la idea de llevarlo como vice. "Me llamaron y las mediciones dan bárbaro", se entusiasmó, aunque reconoció sus debilidad a la hora de colaborar en el armado territorial.

"Mi organización no tiene un curita en cada parroquia", ejemplificó el ex ministro de Economía, en momentos en que Bullrich también baraja entre sus posibles compañeros de fórmula a dirigentes del radicalismo. "Está siendo evaluado hace tiempo. Me llamaron para medirme", agregó. Mientras espera esa resolución, el funcionario del gobierno de Fernando De la Rúa señaló que se mantiene como precandidato a jefe de gobierno porteño para suceder a Larreta, a cuya gestión criticó por "exceso de regulaciones y desapego a la legalidad".