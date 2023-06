Quiero hablar del sobreseimiento de Cristina Kirchner en lo que se conoció como Ruta del Dinero K, esa ficción armada por los fondos buitres y sus aliados locales. Aliados económicos, judiciales, mediáticos y políticos que venían a justificar el modelo político a implantar. Destruir la figura de Cristina era central, durante su segundo gobierno los trabajadores alcanzaron una participación del 51% en el ingreso nacional. El país era uno de los mas desenfadados en dólares y el salario de los trabajadores el mas alto de la región. Néstor Kirchner nos había sacado de encima el yugo del FMI pero la Argentina estaba siendo hackeada por los fondos buitre quienes no aceptaban la renegociación de la deuda a la que entró el 92.4 % de los acreedores privados. El canciller Héctor Timerman logró una resolución histórica de la ONU acompañada por 136 países para regular las reestructuraciones de deudas soberanas. Timerman, el mismo al que le negaron salir del país para continuar con su tratamiento contra el cáncer. El juez Bonadio, Clarín y sus aliados fueron los actores de reparto en la escena de distracción. Macri declaraba que si ganaba las elecciones en el 2015 y el juez Griesa lo disponía, les iba a pagar cash a los buitre. Siendo senadora nacional por la provincia de Santa Fe fui testigo de las operaciones montadas ante de las votaciones que nos arrastraron a un nuevo ciclo de endeudamiento y crisis de deuda.

En marzo de 2016 comenzó el tratamiento del pago a los buitre en el Congreso Nacional, tenían que derogar dos leyes que protegían a la Argentina para no caer nuevamente en un ciclo de endeudamiento ( La ley Cerrojo y la de Pago Soberano). Nos opusimos en minoría a aquella derogación. El 15 de marzo de ese año, la Cámara de Diputados tenía que aprobar el pago a los buitre. El mismo 15 mientras en diputados se votaba el pago, el grupo Clarín publicó el video de la financiera La Rosadita. Así quedaba oficialmente inaugurada la temporada ilusionista denominada "La Ruta del Dinero K", para ocultar aquellos que de verdad estaba sucediendo en la Argentina, nos estaban endeudando nuevamente Fue el 31 de marzo de 2016 en el senado, que unos pocos rechazamos el proyecto. En tanto, el Juez Bonadio citaba a Cristina a ocho indagatorias y la justicia de Estados Unidos destrababa el pago a los buitre. El 19 de abril de 2016 el gobierno de Macri tomó deuda por 16 500 millones de dólares para entregarles a los fondos buitre y el 22 de abril de ese año Argentina les pagó. Luego vino la ley de blanqueo simulada atrás de la defensa de los jubilados. El 16 de junio de 2016 comenzaba su tratamiento y - dos días antes - el 14 de junio aparecía Jose Lopez revoleando los bolsos con billetes que provenían de un banco manejado por un ex tesorero de Boca durante la gestión Macri. El 15 de junio el senado aprobó los pliegos de Rosatti y Rosenkrantz para la Corte después de haberlos designado en comisión mediante un decreto sugerido por el jefe de la mesa judicial de Macri, el prófugo Pepin Rodriguez Simon; tampoco los votamos. Así quedaban sentadas las bases para un nuevo ciclo de endeudamiento: Fuga, Pobreza y Ajuste al pueblo argentino. La extranjerización de la tierra, el blanqueo de amigos y familiares; la Corte al servicio del proyecto de sumisión y entrega; la apertura de un nuevo ciclo de endeudamiento que trajo de vuelta al FMI y la domesticación de buen a parte de la dirigencia política sucedía mientras distraían al pueblo durante horas con imágenes de excavadoras y bolsos. Cual guion de la película "El Ilusionista", la falsa historia de la ruta del dinero K fue la ficción que ocultó la realidad. Iniciaron un nuevo ciclo de saqueo cuyas consecuencias hoy padecemos. No solo nos volvieron a endeudar sino que volvieron a traer al FMI y trajeron también nuevamente a la Argentina, la violencia política que el pacto democratico de 1983 y las politicas de memoria, verdad y justicia habían dejado atrás.

María de los Angeles Sacnun

Ex senadora nacional por Santa Fe