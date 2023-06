En medio de las masivas movilizaciones en toda la provincia de Jujuy, con represión, abusos y detenciones a mansalva, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, advirtió por AM750 que la actitud del Gobernador Gerardo Morales “es peligrosa”.



Tras aclarar que lograron liberar a todos los detenidos durante el fin de semana, Pietragalla aseguró que si el Gobierno llega a “jurar” la nueva constitución, “que se aprobó entre gallos y medianoches”, no habrá “una Jujuy en paz como quiere transmitir” el gobierno local.

En tanto, cuestionó el contenido de la reforma, la que aseguró que “entra en contradicción” con las garantías que debe dar el Estado y “toca temas tan sensibles como el agua, la explotación del litio, y sin consulta”.

Por eso, destacó: “Nunca vi una cantidad de gente como vi ayer en un corte. En el sentido de que no había una organización atrás. Eran comunidades. No está esto organizado desde lo que uno conoce tradicionalmente. No hay responsables a los que convocar a hablar”.

"Hay una oleada de estigmatización"

Pietragalla explicó que, según su entender, hay un claro avance sobre los derechos de los ciudadanos y las comunidades para dejar el camino allanado a los negocios en la provincia, sobre todos los vinculados con las tierras, como el litio.

“Hay una oleada de estigmatización y negacionismo en su existencia y derechos. Lo toman como una política de enemigo interno”, señaló. Y añadió: “Para mí las comunidades garantizan la soberanía argentina”.

“Cuando Cristina dejó su Gobierno había una ley que prohibía la venta de tierras a manos extranjeras. Macri lo primero que hizo fue cambiar eso por decreto. Imaginate en una provincia donde está el litio, donde hay comunidades ya con derechos, con reconocimientos. Es una complejidad”, ponderó.

“Hay una parte de la sociedad jujeña que tiene una vulnerabilidad muy grande ante el avance de las multinacionales”, dijo el secretario de Derechos Humanos.

Morales, de vacaciones

Por otro lado, el secretario de Derechos Humanos aseguró que si bien pidió una audiencia con el Gobernador de Jujuy o algún representante del Ejecutivo provincial, no recibió ninguna respuesta.

“Nadie me está respondiendo. No tenemos una respuesta. Nos dijeron que Morales está de vacaciones en Salta”, apuntó.

En tanto, aseguró que el Presidente Alberto Fernández “puso a disposición” para que desde la secretaría lleguen a Jujuy y aseguró que desde todo Unión por la Patria (exFrente de Todos) están expectantes y al tanto de cada informe que manda desde la provincia norteña.

“Es peligroso”

Finalmente, Pietragalla advirtió que la actitud que está tomando el gobierno del presidente de la Unión Cívica Radical, “es peligrosa”, tanto por los niveles de violencia como por lo inconsulto de cada decisión.

“Lo que más me preocupa es que vi a comunidades cansadas, sin posibilidad de ningún tipo de diálogo ante el atropello de Morales. Y Morales que declara que no va a dar un paso atrás. Esto es claramente peligroso”, apuntó.

Y añadió: “Dijimos que Jujuy fue la prueba piloto (del lawfare con el caso de Milagro Sala) y terminó pasando. No queremos que siga pasando en otros lugares. No podemos dejar pasar sin llamar la atención de lo que está pasando. Es una arbitrariedad muy grande con la reforma que la gente no sabe lo que está pasando”.