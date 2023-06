El 91 por ciento de los focos de influenza aviar registrados en la Argentina están cerrados y "si la situación epidemiológica se mantiene, en un radio de 40 días todos los demás ya estarán en esa misma condición", afirmó el vicepresidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Rodolfo Acerbi. El funcionario destacó también que la dependencia sanitaria avanza con las conversaciones para la reapertura de mercados, como los de China, Arabia Saudita y Singapur, entre otros.

De todas las muestras analizadas la última semana -del 10 al 16 de junio- por el Laboratorio Nacional del Senasa sólo se registró un caso positivo de influenza aviar. Esta cantidad es una constante en el último tiempo, lo que determina que en las últimas cuatro semanas se detectaron apenas seis casos.

El organismo detalló que de las 546 notificaciones analizadas a la fecha y de los muestreos realizados en las zonas de control sanitario suman en total 100 las detecciones (18,3 por ciento) de la enfermedad en todo el país y 91 los brotes cerrados (91 por ciento) desde el inicio de la emergencia sanitaria hace 126 días. "En este momento estamos en una situación de franco descenso, no de toma de muestra o de sospechas, sino de casos positivos", remarcó Acerbi.

"Si la situación epidemiológica se mantiene, en un radio de unos 40 días estaríamos con todos los focos cerrados, siempre y cuando no aparezca ninguno nuevo; pero por ahora la vigilancia se sigue intensificando", señaló el funcionario. No obstante, Acerbi subrayó: "Eso no nos permite decir que la enfermedad se erradicó o que se hizo endémica (que llegó el agente causal de la enfermedad al país y se queda, y que cuando quiere vuelve a aparecer)".

La influenza aviar "es una enfermedad que nos desafía todos los días, estamos mirando lo externo y lo interno", puntualizó Acerbi, y enfatizó: "No tener casos no nos relaja, todo lo contrario, nos mantiene atentos porque cualquier ventaja que le demos a este virus nos va a volver al inicio del problema y queremos avanzar, no retroceder". Esta enfermedad trajo aparejado al país un inconveniente respecto a la exportación de productos aviares, pues las ventas a otros países debieron interrumpirse y hace poco más de dos meses volvieron a reabrirse, en medio de un arduo trabajo por parte del Senasa y sus semejantes en el exterior, con los cuales hubo que negociar -uno por uno- las reglas de sanidad y las particularidades de cada país.

Al respecto, Acerbi aseguró que "la reapertura de mercados viene bien" y que hay negociaciones "muy avanzadas" con Arabia Saudita, "un mercado muy importante", sobre el cual -remarcó- "el embajador Guillermo Nielsen está haciendo un trabajo muy bueno".

De igual manera, el Senasa está negociando con Sudáfrica, aunque eso viene "un poco más lento", según el vicepresidente del organismo, quien también mencionó reuniones con Chile, "un mercado que también teníamos y hoy ellos están en un momento crítico", y con la Unión Europea.

Para la Argentina, uno de los principales objetivos es el mercado chino, lo cual quedó reflejado en la reciente misión comercial encabezada por el ministro de Economía, Sergio Massa, junto a varios integrantes de su equipo, entre ellos el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo. De hecho, el propio Bahillo manifestó desde China a través de una publicación de Twitter que se logró "avanzar en la modificación del protocolo para permitir la regionalización de las exportaciones avícolas desde Argentina", consenso que le permite al país "avanzar en la normalización de las ventas externas del sector, a través de un destino que representa el 55 por ciento de nuestras exportaciones avícolas".

El titular de Agricultura también destacó que la Argentina obtuvo "la confirmación de las autoridades chinas para avanzar en los protocolos que le permitan a la Argentina el envío de menudencias porcinas y bovinas, así como establecer un acuerdo sanitario para la apertura en maíz, frutos secos y sorgo". Sobre esto, fuentes del Senasa confirmaron el viernes a la agencia Télam que "en las próximas semanas se realizará reunión técnica entre el organismo y su contraparte china (Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena [Aqsiq]) para avanzar en el nuevo protocolo para exportación aviar".