A tan solo cinco días del cierre de listas, crece la tensión en el oficialismo por la presión que está ejerciendo el embajador en Brasil, Daniel Scioli, para presentarse en las PASO. Los intentos del kirchnerismo -en tándem con el massismo y los gobernadores peronistas- para desalentar las primarias no parecen surtir efecto alguno. En el entorno del embajador -donde trabajan al menos tres ministros de confianza del Presidente: la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; el canciller, Santiago Cafiero, y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández-- insisten con su candidatura. Este miércoles, de hecho, desde ese sector se presentarán ante la Junta Electoral bonaerense para pedir cambios en el reglamento que fue presentado ante el Poder Judicial el viernes pasado. Sin definiciones, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, sigue en campaña, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, resiste las presiones para que él sea el candidato nacional. El ministro de Economía, Sergio Massa, intenta acelerar las negociaciones con el FMI, mientras merma la posibilidad de su candidatura. Otro de los que quiere jugar es el tucumano Juan Manzur. Luego del triunfo oficialista en su provincia, este domingo tuvo un sugestivo encuentro con el gobernador de San Juan, Sergio Uñac.



La discusión por el reglamento

El miércoles pasado, el presidente del PJ bonaerense y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, fue quien llevó adelante las negociaciones por el reglamento y las alianzas con, entre otros, el enviado de Scioli, Alberto Pérez. Luego de intensas discusiones, el PJ bonaerense publicó a última hora de ese día un duro comunicado en el que criticaban al espacio de Alberto Fernández y Scioli por presionar con ir al Poder Judicial si las cosas no se hacían como ellos querían y aclararon que, por eso, habían aceptado que el piso sea del 30 por ciento -un 10 por ciento menos de lo que querían- y que los legisladores de la lista minoritaria, si lograban más de 30, pudieran incorporarse desde el cuarto lugar. Todos firmaron y los reglamentos se presentaron ante la Justicia el viernes.

Desde el entorno de Scioli, sin embargo, durante el fin de semana comenzaron a quejarse y decir que el reglamento de la Provincia de Buenos Aires presentado difería del nacional y que era "irrespetuoso de las minorías en la integración de las listas". Consideran que allí no se respetó lo acordado con Kirchner y, más allá de los lugares en las listas, reclaman también por los avales. El reglamento aclara que "los avales a las candidaturas nacionales deben integrarse hasta un 50 por ciento por afiliados al PJ y los restantes deben ser de, al menos, un 20 por ciento de afiliados a los partidos Frente Renovador; Nuevo Encuentro; Partido para la Victoria; Kolina y Frente Grande". Cerca de Scioli argumentan que todos esos partidos son kirchneristas y massistas y no darían sus avales a Scioli. "Es como obligarnos a que nos dé su aval Wado", reclaman.

Tanto desde el Frente Renovador, como Nuevo Encuentro, Kolina y el resto de los partidos coinciden en que Scioli debe conseguir un 20 por ciento de los avales. Lanzaron comunicados casi idénticos en los que dijeron: "Como integrantes de UP respaldamos el reglamento electoral firmado para la constitución de la coalición en todo su articulado, incluido en lo que respecta a la distribución de cargos y lugares, porque es el resultado del consenso construido mediante la opinión y el análisis de quienes la conforman y constituyen las reglas a seguir en el proceso electoral". En esa línea, agregaron que "recurrir a maniobras mediáticas con afirmaciones falsas que desconocen los acuerdos celebrados no resulta sano para nuestro espacio político" y que "todas las energías deben enfocarse en resolver los problemas de nuestros ciudadanos y ciudadanas, en vez de generar confusión en el electorado para obtener un rédito personal".

Según dice el reglamento en su artículo primero, la Junta Electoral del frente es la que "se encuentra facultada a adoptar todas las medidas y dictar las normas operativas que estime pertinentes a efectos de facilitar y garantizar la realización del acto electoral y modificar el presente reglamento en cuanto sea necesario". Sin embargo, también aclara allí que "sus resoluciones se adoptan por mayoría de los presentes una vez obtenido quórum, teniendo el presidente doble voto en caso de empate". La Junta electoral partidaria quedó compuesta, en Buenos Aires, por Leonardo Nardini (presidente); Juan Pablo de Jesús; Daniela Vilar; Ramiro Gutierrez; Rubén Eslaiman; Margarita Recalde; Marina Moretti; Mariano Cascallares; Florencia de Luca y Teresa García. La mayoría cercanos a Kirchner y no al embajador en Brasil. Scioli, sin embargo, se presentará ante la Junta Electoral provincial, un órgano cuyos presidente y vice son Gabriel Torres y Ana María Bourimborde.

El fin de semana, luego de firmar la oficialización de su precandidatura, Scioli se reunió con la consultora política Mayra Arena -con quien dijo "coincidir con la visión de futuro del país"- y también con Nito Artaza, precandidato a jefe de gobierno porteño. "Siguen las negociaciones", decían a última hora del lunes en el entorno del embajador y adelantaban que se presentarán ante la Junta Electoral bonaerense el miércoles porque lunes y martes feriado no pudieron hacerlo. "Hay que recurrir ante el árbitro, que es la Junta Electoral, no vamos al Partido Judicial", aclaraban. Además, añadían que, si no se aceptan las modificaciones, es porque del resto de los espacios "buscan la proscripción".

Los movimientos de Manzur

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, en tanto, continúa mostrándose como posible candidato. El domingo viajó a San Juan para reunirse con su par Sergio Uñac. En el marco de un acto, el tucumano elogió a Uñac “por su vocación de servicio, su entrega, su visión estratégica”. “La Argentina nació en el interior, en el norte, en Tucumán, y eso nos pone muy orgullosos. Hoy, junto al gobernador Uñac, estamos mirando hacia adelante, porque estamos convencidos que la Argentina se va a poner de pie, pero desde el interior del país y este creo que es el gran desafío”, dijo.