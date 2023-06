Después de cambiar su abogado, Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, solicitó su excarcelación extraordinaria. Además, la Justicia modificó parcialmente la carátula de las dos imputaciones que pesan sobre el músico y agregó una tercera. El cantante espera a ser trasladado al penal de La Plata, donde se encuentran los rugbiers condenados por el crimen de Fernándo Báez Sosa.



Gabriel Castro, a cargo del Juzgado de Garantías número 2 de Moreno, había rechazado en las últimas horas el pedido de excarcelación ordinaria, pero además le cambió la carátula a L-Gante.

Por el lado de la acusación que involucra a Darío Gastón Torres, Valenzuela estaba acusado por "amenazas simples en concurso real con privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con amenazas coactivas agravadas por el uso de arma y por perpetrarse contra un miembro de un poder Público".

Ahora, la carátula quedó en "privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con amenazas coactivas", por lo que el uso del arma de fuego y el factor de haber sido contra un miembro del poder público fueron eliminados.

Además, L-Gante estaba imputado por "amenazas simples en concurso real con privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con amenazas coactivas agravadas por el uso de arma", contra Rosa Catalina Passi. En este caos, pasó a ser "privación ilegítima de la libertad simple en concurso ideal con amenazas simples".

Por último, a estas dos carátulas, el magistrado agregó una tercera: "Tenencia simple de estupefacientes en carácter de autor" por la Ley 23.737.

L-Gante podría ser trasladado a donde están detenidos los rugbiers del crimen de Fernándo Báez Sosa

L-Gante continúa detenido en la DDI de Quilmes, pero existe la posibilidad de que en las próximas horas sea trasladado a la Alcaidía de Melchor Romero de La Plata, donde casualmente se encuentran los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, en Villa Gesell durante el verano de 2020.

Además de pedir la excarcelación nuevamente, su nuevo abogado, Juan Pablo Merlo, solicitó que, en su defecto, le otorguen el beneficio de la prisión domiciliaria del músico.

Declaró Rosa, la mujer que había sido secuestrada

"Yo no me sentí secuestrada en ningún momento", aseguró contra todos los pronósticos Rosa Catalina Passi, en las pantallas de América TV. “A mí no me obligó a subir al auto, él me dijo ‘vamos a aclarar lo que pasó’. Y listo, yo tenía que subir y aclarar lo que pasó en el boliche. Se ve que alguien lo llamó y le dijo que habían agarrado a los chicos. Se ve que se enojó y se olvidó de bajarme del auto”, agregó.

Asimismo, la mujer sumó: “Mi hijo venía caminando a mi casa de nuevo. Y cuando me ve en el auto de Elián le dice ‘¿qué hacés con mi mamá?’. Y como Elián quería ver a los chicos que estaban esposados, no paró”.

Según Rosa, en ningún momento se sintió incomodada por el músico, a quien conoce. “No sé por qué Elián está detenido, yo solo declaré”, sostuvo.

Seguí leyendo: