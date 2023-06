A 72 horas del cierre de listas, en el oficialismo reina la incertidumbre y el hermetismo con respecto a quién será el candidato, pero por ahora todo se encamina hacia una definición en las PASO. Mientras desde el massismo y el kirchnerismo siguen con las líneas abiertas, el sciolismo avanzó con presentaciones ante la junta electoral de Unión por la Patria y ante la Justicia electoral provincial para intentar impugnar el reglamento presentado ante el Poder Judicial la semana pasada, y finalmente consiguió que los partidos kirchneristas y massistas le den el 20 por ciento de avales que necesitaba para poder presentarse. En línea con la candidatura única que pide Massa, la liga de gobernadores peronistas difundió un nuevo comunicado pidiendo "una síntesis en la fórmula presidencial", al igual que el martes lo hizo un grupo de intendentes de la primera sección bonaerense. En ese contexto, el ministro de Economía, Sergio Massa, este miércoles almorzó con el presidente Alberto Fernández, otro de los que insiste con dirimir las candidaturas en las primarias.

La pelea por el reglamento

A pesar de la insistencia de gobernadores e intendentes; de las exigencias reglamentarias y de las gestiones de Massa, Scioli y su entorno no se dan por vencidos. Este miércoles al mediodía, los apoderados de la corriente "Unidos Triunfaremos", que encabeza el embajador, argumentaron que querían impugnar el acta constitutiva de la alianza que firmaron porque hay cláusulas inconstitucionales que "vulneran el derecho de representación de las minorías", según los escritos firmados por Javier García y Víctor Hortel. Por la tarde, el espacio de Scioli presentó otro escrito, firmado por Aníbal Fernández, en el que buscaban la impugnación del artículo vinculado a los avales y adhesiones, donde se pedía un 50 por ciento de avales del PJ y un 20 por ciento de avales de los partidos Frente Renovador; Kolina; Nuevo Encuentro; Partido para la Victoria y Frente Grande. La presentación indicó que eso era "ilegítimo, arbitrario y discriminatorio".

Cerca de las 20.30, los apoderados de los cinco partidos se sacaron una foto con Máximo Kirchner y emitieron un comunicado en el que aclararon que les darán los avales. "Como Daniel Scioli y Alberto Ángel Fernández no pudieron reunir los avales necesarios para sostener la candidatura presidencial del primero; Máximo Kirchner, Mario Secco, Carlos Castagnetto, Martín Sabbatella, Rubén Eslaiman y Diana Conti acordaron facilitarle a dicho sector los avales requeridos por la normativa vigente para presentar las distintas candidaturas", aclararon y dijeron que "resulta sumamente extraño que alguien que aspira a conducir los destinos del país no haya conseguido los avales necesarios para ir a elecciones". "La judicialización de la política, que el peronismo siempre condenó enérgicamente, no sólo entorpece el proceso electoral en un contexto de conflictividad creciente, sino que es absolutamente funcional a los sectores políticos y económicos que siempre han vulnerado los derechos de los argentinos y las argentinas", finalizaron.

Reuniones al filo del cierre

La represión en Jujuy corrió del centro de la agenda política, tan solo por unos instantes, el debate por las candidaturas. En Casa Rosada, de hecho, se esforzaron por aclarar que Fernández y Massa, durante el almuerzo que compartieron por casi una hora en Casa Rosada, conversaron "solo de cuestiones vinculadas al FMI", y que el mandatario martes y miércoles tuvo en su agenda "solo ese tema y la represión en Jujuy". "El Presidente está gobernando y con tareas de gestión. El debate por las candidaturas, con todo esto (en alusión a Jujuy) quedó en stand by", repetían en su entorno. Sobre las candidaturas, subrayaban que "nada está descartado. Puede haber candidato único, pero todo está abierto hasta el sábado". Lo cierto es que Cristina y Máximo Kirchner estuvieron el fin de semana en El Calafate, pero el domingo regresaron y en las últimas horas siguieron con las reuniones por temas electorales. El lunes trascendió que habrían cenado con Massa y este miércoles la vicepresidenta se habría reunido con Juan Manzur en el Senado. Cerca de la vice no confirmaron ninguno de esos encuentros.

Massa sigue peleando para ser candidato de unidad y su vínculo con Máximo Kirchner transita un buen momento. "Ese es el matrimonio que funciona y no se rompió", ironizan desde el oficialismo. Agazapado, mientras tanto, espera en la provincia el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para ver cuál será su destino. Algunos consideran que no sería justo por parte del kirchnerismo haber pedido a los intendentes que enganchen a sus candidatos a una sola boleta para gobernador -en caso de que haya PASO- y que decidan a último momento cambiar el candidato. Si Massa finalmente es el elegido para ir por la carrera presidencial, Kicillof podría ir por su reelección. El misterio se develará en horas.

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, otro de los posibles candidatos a Presidente, relajó su agenda y no tuvo actividades públicas durante todo el fin de semana. Este miércoles tampoco se mostró en ningún acto y prefirió quedarse en sus oficinas en planta baja de la Casa de Gobierno. Todos están a la espera de la definición final.



El gobernador de Tucumán también está presionando. Estuvo los últimos días en CABA y en las calles porteñas se pueden ver afiches de la agrupación "La Rucci", que dicen: "Juan Manzur presidente. La fuerza del interior nos une". El tucumano, que no había firmado hace 15 días el documento de los gobernadores de la liga pidiendo una candidatura de unidad, sí firmó la nueva declaración de sus pares.

El documento de los gobernadores

En el nuevo escrito, los gobernadores del peronismo resaltaron "la imperiosa necesidad de encontrar una síntesis en la fórmula presidencial que represente a Unión por la Patria ante lo que ya dejó de ser una amenaza: el agrupamiento de la derecha argentina defendiendo la violencia". "No solo ratifican el camino del ajuste, sino que prometen garantizarlo con cárcel o balas. En defensa de la soberanía política, la Independencia Económica y la Justicia Social, instamos a la dirigencia del Movimiento Nacional y Popular a dejar de lado apetencias individuales y presentarle a la Argentina toda, una unidad representativa de todos los sectores", subrayaron, luego de los acontecimientos ocurridos en Jujuy. Además, exigieron "unidad de concepción para la unidad de Acción. Porque como lo establece uno de nuestros máximos postulados “Primero la patria, después el Movimiento y luego los hombres”. Insistimos en anteponer la responsabilidad colectiva a cualquier otra consideración".