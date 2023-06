El titular de la AFIP y presidente del partido Kolina, que integra Unión por la Patria, Carlos Castagneto, reveló este jueves por AM750 cómo fue el encuentro al que fue convocado por Máximo Kirchner, donde, finalmente, decidieron darles los avales necesarios al espacio albertista para que compita en una interna.



Entrevistado por La García, el exconsejero nacional de PJ comenzó explicando que las convocatorias de Máximo no son poco frecuentes, y que él mantiene diálogo con todos los partidos mayoritarios del espacio.

Sin embargo, sobre el encuentro, desarrollado en momentos de tensión por el armado electoral, puso el foco en el duro comunicado emitido por el pejotismo bonaerense que apunta a una “victimización” por parte del sector albertista, que amenazó con judicializar la interna.

“Llama la atención que de parte de Scioli no puedan conseguir los avales para presentar sus candidatos. El reglamento electoral de Unión por la Patria dice que tiene que tener adhesiones de los partidos del frente. Al no conseguir los avales de los integrantes de los partidos, nos enteramos de que se había judicializado. No estamos de acuerdo con la judicialización”, comentó Castagneto.

A lo que añadió: “Los avales tienen tiempo para presentarlos hasta el sábado a la noche. Cuando se firmó el reglamento, ellos sabían que siempre tiene que haber avales para cada candidato y candidata. Como no lo habían conseguido, judicializaron. Lo único que hacemos así es ser funcionales a sectores económicos”.

“Todos los partidos, mismo el del Presidente, firmó este frente electoral y su reglamento. Y hay un punto que habla de los avales. Al firmar eso, lo único que tienen que hacer es conseguir los avales. Hoy vamos a presentar nosotros los avales para que puedan competir. No sé cuál es la palabra que no se cumplió”, le respondió en tanto a Aníbal Fernández, que había hablado de traición en el partido.

Y sobre la reunión con Máximo, afirmó: “Somos un espacio muy democrático. Hay tensión del sector de Alberto Fernández. De nuestro lado no hay impedimentos. Pedimos que sea una interna con un proyecto de país y no estar votando a una u otra persona. No puede pasar lo que ocurrió en su momento en Buenos Aires. Tenemos que ganar las elecciones. Es necesario que el que gane, convoque y el resto acompañe. Por eso nos convocó Máximo para una sana competencia y debate”.