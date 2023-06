El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, uno de los armadores del precandidato a presidente Daniel Scioli apuntó a La Cámpora, cuestionó el reglamento de Unión por la Patria de cara a las PASO respecto de los avales y aclaró que el albertismo no judicializará la interna de Unión por la Patria. "Esperamos no tener que hacerlo", sintetizó en declaraciones a la AM750.



La explicación llega después de que desde el espacio de Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz denunciaran una “traición” en el armado del reglamento interno del partido donde se fijaron las normativas para competir en las PASO y el posterior armado de las listas cara a las elecciones generales.

Fernández explicó que se sintieron perjudicados por el piso fijado para las minorías tras las PASO, la distribución de los cargos y los avales necesarios para presentar la fórmula. De todos modos, se mostró confiado de que Scioli se impondrá en la interna. "Jugamos a ganar", remarcó el ministro.

El funcionario y armador sciolista, que quedó en la mira de La Cámpora y la semana pasada fue apuntado por la propia Cristina Kirchner, el estatuto estableció la necesidad de conseguir avales no en general, sino un proporcional por la determinada cantidad de partidos que integran el frente. De esta manera, al espacio presidencial no la alcanzaba con el apoyo de una parte del PJ Nacional.

“No judicializamos nada, se hizo una presentación ante el partido, hay que agotar las vías partidarias”, remarcó Fernández, quien reconoció que tenían "problemas con los avales por una cosa incomprensible". "El estatuto hablaba de una parte del peronismo y después decía de cinco partidos. Si ellos no me daban los avales, no nos podíamos presentar. Y son los cinco que juegan con La Cámpora”, puntualizó.

Esto fue lo que finalmente terminó sucediendo este miércoles, cuando Máximo Kirchner convocó a diferentes líderes de partidos de Unión por la Patria y le dieron, en lo que se comunicó como un gesto de diálogo y descomprimir tensiones, los avales necesarios para que disputen a nivel nacional.

Sin embargo, el documento firmado por los representantes de los cinco partidos que prestaron los avales, es muy crítico de la candidatura de Scioli y apunta directo al presidente Alberto Fernández. "Resulta sumamente extraño que alguien que aspira a conducir los destinos del país no haya conseguido los avales necesarios para ir a elecciones", enfatiza el documento.

En tanto, intendentes y gobernadores salieron a marcar la cancha y señalar que, en caso de ir a unas PASO, tendrán una posición marcada a favor del armado mayoritario del partido. Esto no complica solo en votos al espacio albertita, sino que hace complicado en algunos lugares la obtención de nombres para formar las listas.

Entonces, si era tan perjudicial, ¿por qué el espacio de Daniel Scioli firmó el estatuto? Ferández reconoció el error: “En un momento, en plena discusión, me llaman los compañeros que estaban con el tema nacional y con el tema provincial, después. Les dijimos que sí. Firmaron en blanco. Sí, es boludo. Creímos que el acuerdo tenía razón de ser. Estamos acordando de palabras. Listo, se terminó. Por eso firmamos”.