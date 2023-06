Hoy es un lindo día para recordar a este gigante del tango de la mejor manera: con sus mejores 5 tangos y la letra de cada uno para que cantemos todos juntos

5- La luz de un fósforo

Nos encontramos, tu y yo / Y al conversar Nos detuvimos

Un algo raro tenías /Cuando callabas /Cuando reías

La esgrima sentimental /Al fin surgió /La tarde aquella

Después que poco quedó

El viento, todo lo llevo..

La luz de un fósforo fue / Nuestro amor

Pasajero

Duro tan poco, lo se /Como el fulgor /Que da un lucero

La luz de un fósforo fue /Nada más /Nuestro idilio

Otra ilusión que se va /Del corazón /Y que no vuelve más

En todo, siempre el color /Es del cristal /Con que se mira

De rosa, yo te veía/ Cuando callabas /Cuando reías

Después, con otro cristal/ Cambio el color /Y ya no eras

La vida es toda ilusión /Y un prisma es el corazón

La luz de un fósforo fue / Nuestro amor / Pasajero

Duro tan poco, lo se /Como el fulgor /Que da un lucero

La luz de un fósforo fue /Nada más /Nuestro idilio

Otra ilusión que se va /Del corazón / Y que no vuelve más

4- Café de los angelitos

Yo te evoco, perdido en la vida, y enredado en los hilos del humo,

frente a un grato recuerdo que fumo y a esta negra porción de café.

¡Rivadavia y Rincón!... Vieja esquina de la antigua amistad que regresa,

coqueteando su gris en la mesa que está meditando en sus noches de ayer.

¡Café de los Angelitos!¡Bar de Gabino y Cazón!

Yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos por Rivadavia y Rincón.

¿Tras de qué sueños volaron? ¿En qué estrellas andarán? Las voces que ayer llegaron

y pasaron, y callaron, ¿dónde están? ¿Por qué calle volverán?

3- Cristal

Tengo el corazón hecho pedazos,

rota mi emoción en este día...

Noches y más noches sin descanso

y esta desazón del alma mía...

¡Cuántos, cuántos años han pasado,

grises mis cabellos y mi vida!

Loco... casi muerto... destrozado,

con mi espíritu amarrado

a nuestra juventud.

Más frágil que el cristal

fue mi amor

junto a ti...

Cristal tu corazón, tu mirar, tu reír...

Tus sueños y mi voz

y nuestra timidez

temblando suavemente en tu balcón...

Y ahora sólo se

que todo se perdió

la tarde de mi ausencia.

Ya nunca volveré, lo se, lo se bien, ¡nunca más!

Tal vez me esperarás, junto a Dios, ¡más allá!

Todo para mi se ha terminado,

todo para mi se torna olvido.

¡Trágica enseñanza me dejaron

esas horas negras que he vivido!

¡Cuántos, cuántos años han pasado,

grises mis cabellos y mi vida!

Solo, siempre solo y olvidado,

con mi espíritu amarrado

a nuestra juventud...

2- Venganza

Me gustó tanto, tanto, cuando me contaron

que la vieron bebiendo y llorando en la mesa de un bar.

Y que cuando mis viejos amigos por mí preguntaron

un sollozo apagó su voz y no la dejó hablar.

Me gustó tanto, tanto, cuando me contaron

que hasta tuve que hacer un esfuerzo por disimular.

Se arrepiente y quizá el recuerdo sea su desespero.

Ella debe estar bien consciente de lo que causó.

Ella me hizo pasar tal vergüenza con un compañero.

Y la vergüenza es la herencia mayor que el viejo me dejó.

Mientras yo tenga voz en el pecho no quiero más nada

que clamar a los santos venganza, venganza clamar.

Ella debe rodar cual las piedras ruedan por las calles,

sin tener un rincón en su vida para descansar.

1- Tango de otros tiempos

Eras un gran varón,

altivo y compadrón,

de una palabra sola...

Rimaba tu cantar

con la emoción triunfal

del bandoneón de Arolas...

Pero empezó tu decadencia

cuando te dieron tanta ciencia...

y refinao en tus modales

dejaste los barriales

que te vieron nacer.

Me da pena, tango,

viendo que has cambiao

tu rincón de fango

por el alfombrao.

Llevo en mi alma un cacho

de tu ayer feliz...

cuando el fueye macho

del glorioso Pacho,

te lloraba así...

Noches de Maldonao,

donde fuiste'l mimao

de la dulce Paquita...

abrojo de arrabal

prendido en el percal

del barrio 'e las Cañitas...

Pero esos tiempos ya pasaron,

allá en París te afrancesaron...

y hoy, arrugándote cabrero,

un lagrimón fulero,

enturbia tu canción...