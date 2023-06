(Desde San Salvador)



En el atardecer de un día que empezó con una masiva marcha docente, comunidades originarias y trabajadores de otros sectores por las principales calles de la ciudad, el gobierno de Jujuy ofreció 200 mil pesos de piso incial a la docencia de esa provincia.

Según se informó, junto con el ofrecimiento, que implica una mejora de 21 mil pesos respecto de la anterior propuesta, el gobierno pidió a los gremios que vuelvan a clases el lunes, y se comprometió a que, si eso ocurre, no se descontarían los días de paro.



La propuesta será sometida a asambleas de los gremios, en las que analizarán como impactaría en los salarios. Por lo pronto, anoche, algunes docentes que esperaban el resultado de la reunión de les delegados con funcionaries expresaron su desacuerdo. Es que el incremento contiene sumas no remunerativas y elevaría el salario básico sólo de 34 mil a 65 mil, muy lejos del costo de la canasta familiar y de la demanda de los docentes que pelean por elevar el monto del salario básico sobre el cual se calcula la antigüedad.

La negociación fue encabezada por el ministro de Hacienda y gobernador electo, Carlos Sadir, la ministra de Educación Teresa Bovi y el ministro de Trabajo Gaspar Santillán, mientras que por el lado de la docencia estuvieron referentes del Centro de Educadores de Enseñanza Media Superior (Cedems), la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), Sadop, UDA, AMET y ASDEA. Afuera, miles de docentes se autoconvocaron para acompañar la paritaria, realizada en la sede de la cartera de Educación, en el acceso sur de la ciudad de San Salvador.

En la tercera semana de paro con movilización, el gobierno de Gerardo Morales convocó a paritarias a los gremios docentes. El propio mandatario reconoció que el reclamo es legítimo aunque hace una semana dijo que "no" convocaría a gremios que estén de paro y también advirtió que descontará los días de paro si no vuelven a clases. E incluso aseguró: "Hasta aquí llegamos", cuando habían ofrecido 179 mil pesos de piso salarial. Ahora ofreció un poco más.

La docencia respondió con más movilización. "Somos docentes, no somos delincuentes", decían los carteles de la protesta. "Los docentes jujeños, en las calles reclamando derechos estamos enseñando", señalaba otro de los que se multiplicaron en marchas como la de ayer. A pesar de haber sufrido la represión del 20 de junio, día en que se juró la resistida Constitución reformada, y a pesar de haber comenzado con la liberación de detenidos, la protesta se mantiene.

Pasadas las nueve de la noche, las y los abogados que se organizaron en Jujuy anunciaban a través de las redes y desde la puerta del Penal que se habían liberado a 40 de los 56 detenidos, entre ellos Néstor Mendoza, integrante de la agrupación HIJOS Jujuy, por cuya liberación reclamaban organismos de derechos humanos de todo el país (ver aparte).

Cantando para hacerse oir

Desde que se inició la protesta docente en Jujuy, el 5 de junio, cada marcha suma a miles de docentes de nivel inicial, primario, secundario y terciario, de la educación pública y privada. Como también viene ocurriendo desde hace unos días, acompañaron trabajadores estatales de otras, mineros y comunidades indígenas.



La movilización de ayer comenzó a media mañana, recorrió 20 cuadras por el centro de la capital provincial y concluyó en la plaza Belgrano.

Exhibiendo una vez más que la violencia la viene generando el Estado, les manifestantes, docentes, estudiantes, padres, madres, jubilades, trabajadores de otros sectores, marcharon con alegría, al ritmo de canciones que ya son tradición en las movilizaciones. Las columnas avanzaron bailando con ritmos propios del carnaval, el pin pin de la cultura guaraní, el wayno, con letras reversionadas que cuestionan la política de Morales.

"En Jujuy tenemos un señor dictador/

en Jujuy tenemos un señor dictador/

Morales se llama y nos tiene con hambre/

Morales se llama y no tiene corazón".

Se oyó en las calles de San Salvador, y en otras localidades de la provincia, donde también se realizan movilizaciones a diario.

"No vine anoche a la marcha porque mis hijos tenían miedo que viniera por la represión del otro día. Hoy vuelvo porque estamos mal pagados y acá tenemos que estar todos. Con 80 mil pesos no llego ni a medio mes. Y si no nos manifestamos no nos escuchan, tenemos que acompañar nuestras decisiones y a los dirigentes. Pedimos lo que nos corresponde. Que nos escuchen con música el idioma que entendemos todos", relata la docente Daniela Gutiérrez, de Palpalá, ciudad vecina a la capital provincial, mientras descansa y vuelve a tomar energía para tocar el siku por cuadras y cuadras.

Como en las movilizaciones anteriores o en los cortes de ruta que se mantienen en toda la provincia, la consigna unificadora fue, otra vez: "Arriba los salarios, abajo la reforma".

Ricardo Abán, docente jubilado aplaudía: "Es un orgullo ser docente, nosotros sembramos saber y el Estado debe pagar como corresponde. Veo este reclamo y duele, porque ser maestro gratifica el alma, pero no el bolsillo. Ojalá las autoridades escuchen, reflexionen. Van muchos días y el gobernador que recapacite", pidió.

La columna de docentes de ADEP fue encabezada por su secretaria general, Silvia Vélez, y Sonia Alesso, secreteria general de Ctera, junto a otres dirigentes de CTA, a Daniel Catalano, de ATE. "Estuve conversando con docentes y ni siquiera se cumple con el piso (salarial) nacional que está fijado en la paritaria nacional docente. Me llevo un recibo de sueldo porque vamos a realizar una presentación porque viola la Ley de paritaria", afirmó Alesso.

La sindicalista también expresó el acompañamiento de la Ctera "a las comunidades ante una reforma inconsulta". "Diga lo que diga Morales, esa reforma criminaliza la protesta social. Además, es un mal antecedente para la Argentina y para cualquiera que luche pacíficamente como los docentes hacemos en todo el país. No estamos de acuerdo con que se viole la Constitución Nacional y los pactos de derechos humanos a los cuales nuestro país adhiere. Hemos presentado la denuncia en la (Federación) Internacional de la Educación como Ctera, y a la OIT como CTA", aseveró.