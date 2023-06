El gobernador Ricardo Quintela afirmó este jueves que aún espera que el peronismo pueda alcanzar una lista de unidad para las elecciones PASO. El sábado vence el plazo para la presentación de listas y se confirmaron las precandidaturas presidenciales de Eduardo "Wado" De Pedro y de Daniel Scioli en Unión por la Patria (UP).

"Hasta el último minuto en que venza el plazo de presentación de listas se está a tiempo de lograr la unidad, siempre que haya diálogo y racionalidad en el debate y en la discusión se puede lograr la unidad", dijo Quintela en declaraciones a medios nacionales.

Quintela contó que desde la Liga de Gobernadores del PJ se reunieron en las últimas horas con el presidente Alberto Fernández y que en representación del espacio hablaron con el jefe de Estado, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil y su par de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. "El pedido que los gobernadores llevamos a esa reunión es que haya un esfuerzo para tratar de cerrar una lista de unidad que nos represente al conjunto de Unión por la Patria", señaló y consideró que es necesario "hacer un esfuerzo para que las legítimas aspiraciones y pretensiones que todos tienen como dirigentes políticos puedan quedar de lado para potenciar la preferencia de todos los argentinos".

Al ser consultado por sus preferencias sobre las precandidaturas de De Pedro y Scioli y el mandatario riojano expresó su apoyo a la figura del actual ministro del Interior. "No me da lo mismo que el candidato sea Scioli o Wado De Pedro. Yo a Scioli le tengo un aprecio y un respeto y considero que también tiene condiciones para ser candidato. Sin embargo, esto no se trata de quién es mejor sino de lograr la unidad y para ello alguien tiene que deponer".

"En los tres últimos años y medio he compartido momentos difíciles tanto con Wado como con Manzur (Juan, gobernador de Tucumán), uno como ministro del Interior y el otro como jefe de Gabinete, y eso tejió otro tipo de relación, ni mejor ni peor, diferente", relató el mandatario y agregó: "No estoy en contra de Scioli sino que estoy a favor de un compañero como Wado que tiene toda la energía, toda la fuerza y las ganas. Tiene un conocimiento acabado de cada una de las provincias, un conocimiento acabado de cada una y del interior del interior por lo tanto tiene todas las condiciones para desarrollar un plan de gobierno federal", dijo.