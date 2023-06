DISCOS DISCOS DISCOS Alan Sutton y las Criaturitas de la Ansiedad capitalizan el fantástico momento de su proyecto en Algo tiene que cambiar, un disco juguetón, potente y reflexivo, en el que disuelven el rock y otras músicas modernas para armar un repertorio mutante, magnético y fresco, con humor, crítica y amores, que pondrán en juego en su show de este viernes 23/6 en C Complejo Art Media ► Un par de semanas después de abrir el show de Kraftwerk en el Movistar Arena, la DJ y productora Franzizca sacó su álbum debut, Vida nocturna, consagrado a la exploración electrónica, entre el sonido industrial y el pulso de los cuerpos ► El pianista y compositor sub-20 Juan Robles suelta su tercero, Tambores de arena: una carta de amor audiovisual a las ciudades y sus personajes, con psicodelia controlada, ecos a clásicos del rock argentino y jeites tangueros ► Camino dorado, el flamante disco que Lola Cobach presentará el 6/7 en La Tangente, reafirma su práctica neosoulera con canciones sinuosas que hablan sobre últimos días y sobre rescatar la belleza en tiempos catastróficos ► Y Alejandro Meola reduce sus temas a la menor expresión en Electro folk, un EP de guitarra y voz que llega desde Nueva York, donde está establecido hace una década.



CUÁNTO FALTA PARA LA PRIMAVERA Finalmente se confirmó que The Cure será parte del Primavera Sound (25 y 26/11, Parque Sarmiento) como uno de los artistas principales, junto a Blur; pero el combo además se agranda con las venidas de Pet Shop Boys, Beck, Slowdive, Róisín Murphy, Black Midi u OFF!, más artistas locales que van de Virus a Dillom y de El mató a un policía motorizado a Yami Safdie, pasando por Turf, Conociendo Rusia, Milo J, Ryan o Juana Rozas. Si te interesa, no cuelgues: quedan los últimos abonos con descuento, en venta acá.

PANTALLAZOS Mubi le dedica parte de junio al canadiense Xabier Dolan, director fetiche del nuevo cine LGBTIQ+, con el culebrón Lawrence Anyways, el thriller Tom at the Farm y la iniciática Matthias and Maxime ► Flow ya subió John Wick 4, cierre de una de las sagas de acción más destacadas de los últimos tiempos (y, por qué no, de todos los tiempos) ► En la misma plataforma, pero en un plan bien distinto, habrá transmisión en vivo del show de este viernes 23/6 de No Te Va Gustar en el Luna Park ► Y en materia de documentales, el boom de la Premier League inglesa, aún más bombeado por la Champions League ganada por el Manchester City, dispara Fever Pitch, ya disponible en Paramount+.

MUCHO TEXTO La artista visual y musical Florencia Hana Ciliberti compila en el libro Otras formas (Gourmet Musical) los resultados de ocho años de investigación y entrevistas a colegas de doble vía: Vivi Tellas, Dani Umpi, Roberto Jacoby o Nahuel Vecino, artistas visuales que también hacen música. La presentación del libro se hará este viernes 23/6 en El Puticlú (Marcelo T. de Alvear 980), gratis desde las 20.

VIDEOS CON CREMA Una fábula infanto-juvenil en natatorio, con Delfina Pignatiello en el protagónico y en las profundidades, le da forma al video en escala de azules de Kompressor, el tema que reúne a los productores y violeros Yesan (Duki, YSY A) y Brian Taylor (Trueno, Marilina Bertoldi), bajo la dirección de Lucas Vignale ► Después de tener que cambiar su nombre artístico por temas legales, el picante Peipper puso a turrear a un par de dotaciones de abuelxs para el videoclip de Vago & Atorrante, el tema que le produjo DJ Tao ► Y fieles cada cual a su ADN musical, Los Caligaris ponen la parte circense, como magos y animadores, y Miranda las melodías de unión y la mística de enamorados, en el clip de su colaboración Los magos.

SIGUE GIRANDO Massacre inicia su gira de invierno con escalas en Mar del Plata (30/6, Vorterix), Bahía Blanca (1/7, Bailotage), San Miguel (21/7, XLR), La Plata (4/8, Teatro Ópera), San Justo (5/8, Encuentro Club) y Quilmes (9/9, Club Re) ► Mi Amigo Invencible pega viaje exprés para tocar en Perú (6/7 en Lima) y Colombia (7/7 en Medellín y 8/7 en Bogotá) ► Y Los Pericos estarán el 5/8 en el Teatro Ópera, en medio de una gira con fechas en Rosario (18/8, Sala de las Artes), Santa Fe (19/8, Tribus Club de Arte) y Córdoba (21/8, Quality), y escalas internacionales en Perú, Ecuador, Uruguay, México y Estados Unidos.

HACELA SIMPLE El Globo Infernal (La mirada del pasado), Generadores (Asesinos pagarán), Ngenko (Velo de luz), CKCK (La sombra), Carolina Donati (Sin dormir), Nico Bereciartua (Qué fácil), Detroit DTT (Indigo), Fata (La montaña), Rey Hindú (Esquimal), La Selección Invisible (Dejalo que vuele / Flash de oscuridad), Juan Ingaramo & Zoe Gotusso (Dos extraños), El último viaje a Neptuno (Noche azul), Sabot (Cápsulas) y de la juntada de Ángela Torres, Ingratax, Yami Safdie y Luana (Nasty Girl).





Encontrá más notas del NO acá, o suscribite a nuestros newsletters acá abajo ↓ para recibir todos los artículos, la agenda de shows, música nueva y los recomendados, directo en tu email.