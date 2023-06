Pasada la una de la tarde de este viernes, el ministro de Economía, Sergio Massa, rompió el silencio. Casi un día después del desordenado lanzamiento de la fórmula presidencial de Unión por la Patria, le envió un mensaje de Whatsapp a su tropa en Hacienda confirmando dos cosas: que sigue siendo el ministro de Economía "el lunes" y que el proceso de cierre de listas, en el que está particularmente interesado, tiene tensiones habituales. Un texto corto pero efectivo, con aroma a busqueda de un efecto más externo que interno, en el que Massa confirma que más allá de predilecciones opuestas a algunas decisiones tomadas, sigue en la mesa de negociaciones para lo que resta definir de la estrategia oficial.

"Hola a todos, los cierres de listas son siempre apasionantes y trabados. Y es así, no hay nada dramático ni que sea de vida o muerte. Pero que la economía siga funcionando normalmente y que hagamos nuestro laburo, si (lo es)", redactó en el texto, al que tuvo acceso Página I12. Todo está escrito en mayúsculas, letra alta que Massa utiliza, según contaron quienes lo conocen, cuando quiere subir el tono de una idea textual.



A continuación, agrega que "tenemos FMI, la lici (licitaciones de deuda), los temas energéticos y el gasoducto. Los subsidios en ago, aviar y porcina. Están pendientes los créditos CREA que la semana que viene esperan. El lunes habrá listas y nuestro laburo sigue igual. Por eso les pido que no se desenfoquen, que el lunes tenemos que seguir haciendo cosas para arreglar los problemas serios que tiene la economía y el país".

El texto llegó un día después de que el ex gobernador tucumano, Juan Manzur, filtrara a la prensa la fórmula de UP, que tendría a Eduardo "Wado" De Pedro como pre candidato a presidente y a Manzur de vice. Desde ese entonces, el ministro había llevado al extremo los cuidados comunicacionales: salvo muy contadas excepciones, su entorno no respondió mensajes durante todo el jueves y buena parte del viernes. Los que lo hicieron, transmitieron la disconformidad de Massa con alguna parte de la fórmula pero, sobre todo, con el modo en el que se sucedieron los hechos.

El ministro sabía que Wado iba a lanzar candidatura y spot el jueves, pero no que la comunicación sería patrimonio de los alfiles de Manzur. La molestia viene porque entienden que el acuerdo político de fondo y de estabilidad en el oficialismo es el que vienen cultivando Cristina Kirchner y el líder de los Renovadores. Su disgusto con la elección de Manzur lo hizo saber por diferentes vías. No fue el único, muchos no se explican "a quién se le paga en la política con su elección", es decir, a quién se contiene con su nombramiento. Sobre todo luego de que varios gobernadores del interior dieran a entender en público que ellos apoyan una lista de unidad y que no eligieron al tucumano como factor aglutinante de voluntades.

Los lugares y la economía

En este contexto, la oferta de Massa se achicó en los cargos ejecutivos altos, pero la negociación de muchos lugares estratégicos lo tiene muy activo. Nadie niega que su intención era correr por las presidenciales, pero sigue siendo número puesta para la cabeza del Senado, y para armado en Diputados y otros sectores. Y cuentan que no tiene dudas en militar el espacio luego de que el sábado termine de definirse la grilla de lugares. "Está adentro, de eso no tiene dudas", cuentan.

El otro factor que ponen sobre la mesa en su entorno es que Massa, en la negociación, no es uno más. No sólo porque los Renovadores están camino a un acuerdo, sino porque es el ministro de Economía de un contexto crítico. El último sacudón de las variables se dio luego de la salida de Martín Guzmán, y el escenario actual amerita una resolución rápida de la interna y de las listas, para que no haya un tembladeral. Esas indefiniciones llevaron, en las últimas 48 horas, a una escala del dólar blue cercana a su récord histórico.

Massa tiene en la agenda de su tropa el cierre del acuerdo con el Fondo Monetario (FMI) dispuesto para antes del 30 de junio, lo que parece también haber funcionado como una especie de prenda de negociación. Lo cierto es que mientras negocia activamente con el organismo, guarda silencio casi total para la otra negociación, la política. El sábado, avisan en su entorno, deparará algunas novedades.