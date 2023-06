El defensor de Lanús, Felipe Aguilar denunció haber recibido insultos racistas en el partido en el que su equipo le ganó 2 a 1 a Talleres de Córdoba, por la fecha 21 de la Liga Profesional.

El futbolista colombiano publicó en su cuenta de Instagram una denuncia en la cual expone que sufrió insultos racistas por parte de un jugador de Talleres de Córdoba. En este contexto, quien se hizo cargo y dio su descargo también en la misma red social, fue el jugador Federico Girotti.

Qué pasó en el partido entre Lanús y Talleres

Pocos minutos antes de terminar el encuentro entre el granate y la T, Aguilar fue a buscar al árbitro Fernando Rapallini al grito de "es racismo" y apuntando con su dedo a Girotti.

El partido se detuvo unso minutos en los que hubo empujones y siguieron los insultos por parte de los deportistas de los dos equipos. No obstante, todo parecía haber quedado en el fragor del juego.

Sin embargo, el colombiano publicó una carta a través de su cuenta de Instagram en la que "repudia" los ataques racistas propinados hacia su persona: "Repudio fuertemente los ataques racistas en mi contra esta noche en el partido frente a Talleres de Córdoba en la Liga Argentina", sostuvo Aguilar.

Y continuó: "No soy ni merezco comentarios de esta índole 'colombiano, negro de mierda'. Sí. Orgullosamente colombiano, representando a mi país en tierras extranjeras, pero esta situación es impresentable".

"Racismo dentro del terreno de juego por parte de otro jugador fue lo que sufrí esta noche en La Fortaleza y repudio cualquier acto de racismo que sea en mi contra o en contra de alguien más, como ya se ha visto en diversas ocasiones. Hasta cuando más esta situación", finalizó el defensor.

En la misma línea, el club Lanús repudió fuertemente la situación en Twitter: "Desde Club Lanús condenamos cualquier manifestación de racismo y expresamos todo nuestro apoyo para el jugador Felipe Aguilar. El fútbol es sinónimo de igualdad y respeto dentro y fuera del campo de juego. Por eso decimos #BastaDeRacismo".

El descargo de Girotti

Rápidamente, el delantero de Talleres hizo lo propio en una historia de la mencionada red social: "Paso por acá a disculparme por el hecho sucedido ayer frente a Lanús. Me hago responsable de lo que dije, entendiendo que era un ida y vuelta de palabras, creyendo que iba a quedar como algo del partido", dijo Girotti.

"Tengo que hacer un mea culpa y entender que todo evoluciona y cambia. Algo que hasta hace no tanto se tomaba como algo habitual, chicaneos dentro de la cancha, etc, hoy ya no se toma así. Dicho esto, quiero destacar que no fue intencional ser "racista" ya que tengo grandes amigos de diferentes nacionalidades a cuales aprecio demasiado como para que se entienda o se me tilde de 'racista'", agregó.

No obstante, aún con este pedido de disculpas, Girotti dio a entender en el párrafo final que "del otro lado", también hubo insultos: "Insisto, fue algo del partido, lo cual no pensé que iba a generar esto. Estaría bueno que de las dos partes nos hagamos cargo de lo que hace cada uno adentro de la cancha. Si se habla, que se hablen de las dos partes, sino que quede dentro de la cancha y una circunstancia más del partido. Yo me hago cargo de mi parte, espero que cada uno se haga cargo de la suya", cerró.