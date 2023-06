Vélez Sarsfield anunciará en las próximas horas a Sebastián Méndez como el nuevo entrenador tras una polémica salida de Unión de Santa Fe, mientras que el plantel recibió la visita de hinchas en la práctica.



En una arriesgada apuesta tras el frustrado regreso de Ricardo Gareca, la cuestionada dirigencia del Fortín fue a buscar a Méndez, otro hombre de la casa, para sacar al equipo del fondo de la Liga Profesional.



El "Gallego" no lo dudó y pocas horas después del triunfo sobre Independiente en Santa Fe, les comunicó al plantel y a los directivos tatengues su decisión.



El ex defensor debutó con la camiseta de la entidad de Liniers a los 17 años bajo la conducción de Carlos Bianchi, luego fue capitán y campeón en los más de ocho años en los que estuvo en el club.



Mientras se espera la oficialización del acuerdo, Méndez se habría contactado con Patricio Camps, su ex compañero y también fuertemente vinculado con el club, para sumarlo al cuerpo técnico.



El nombre de Méndez sorprendió, ya que no figuraba en la lista de candidatos que encabezaban Diego Martínez (de último paso por Tigre) y Eduardo "Chacho" Coudet, recientemente desvinculado de Atlético Mineiro.

Visita de hinchas enojados

Casi en simultáneo, el plantel velezano volvió a los entrenamientos tras tener el sábado libre luego la derrota del jueves ante Tigre en Victoria, y recibió la visita de un grupo de socios en la Villa Olímpica de Parque Leloir.Los hinchas presenciaron la práctica del equipo que todavía dirige interinamente Marcelo Bravo y cantaron en contra de los jugadores y de la Comisión Directiva liderada por Sergio Rapisarda.Al finalizar el entrenamiento, Santiago Cáseres, Lucas Janson y el uruguayo Leonardo Burián fueron los que encabezaron el ida y vuelta con los hinchas divididos por el alambrado de una de las canchas del predio de Ituzaingó.En los videos que postearon los hinchas en las redes sociales se observa a Cáseres, un futbolista surgido del club, que admite la responsabilidad del plantel, pero pide paciencia con los más juveniles del equipo."Nosotros nos hacemos responsables, sin duda. Tenemos que dar mucho más. El viernes nos jugamos una final", les dijo Cáseres a los hinchas que se autoconvocaron para ir a la Villa Olímpica.Luego, el capitán Lautaro Giannetti, quien tampoco tiene asegurado su futuro en el equipo para la próxima Copa de la Liga Profesional, también se acercó a dialogar con los hinchas.

Salidas y lo que vendrá

Vélez recibirá el próximo viernes a las 21.30 en el estadio José Amalfitani a Arsenal, el último de la tabla y de los promedios.La semana será movida para Vélez en todos los sectores, ya que habría salidas en el plantel velezano antes de la finalización de 2023.El delantero Lucas Pratto se reunirá con la dirigencia y podrían acordar de mutuo acuerdo la rescisión del contrato que vence a fin de año. Lo mismo podría suceder con Leonardo Burián, quien perdió el puesto con Gastón "Chila" Gómez.El uruguayo, que llegó por pedido del ex DT Alexander "Cacique" Medina, fue titular el jueves ante Tigre, luego de dos meses sin jugar porque Gómez sufrió un síndrome vertiginoso.La derrota ante Tigre, que significó la cuarta seguida en una racha negra que nació después de la octava fecha, también dejó como saldo negativo la lesión del uruguayo Diego Godín.El experimentado defensor fue reemplazado sobre el final por Miguel Brizuela y se sometió a estudios para confirmar la gravedad de la lesión muscular.A menos de un año de haber jugado la semifinal de la Copa Libertadores, Vélez Sarsfield -campeón del mundo en 1994 y con 16 títulos nacionales- atraviesa una fuerte crisis institucional y deportiva de la cual intentará salir con la llegada de otra figura de la casa.