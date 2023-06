Este martes se conoció la noticia de la muerte del actor Lew Palter, reconocido por su memorable interpretación del empresario Isidor Straus en la película "Titanic" de James Cameron. Palter murió a los 94 años a causa de complicaciones derivadas de un cáncer de pulmón. La noticia fue confirmada por su hija Catherine al medio The Hollywood Reporter.

Lew Palter cuenta con una enorme trayectoria, tanto en el cine como en el teatro, participando en populares programas de televisión como "The Flying Nun" y "L.A. Law". También ejerció como profesor en la Escuela de Teatro CalArts desde 1971 hasta su retiro en 2013.

Nacido el 3 de noviembre de 1928, obtuvo su maestría en teatro de la Universidad Alfred después de su paso por el Ejército de los Estados Unidos. Antes de unirse a la Escuela de Teatro CalArts en 1971, Palter actuó y dirigió obras fuera de Broadway. Su talento y pasión por las artes escénicas le llevaron a participar en una amplia gama de producciones televisivas, incluyendo "Brigada A", "Columbo" y "The Brady Bunch".



Lew Palter, en una escena de la película Titanic (Foto: 20th Century).

Lew Palter, quien pasó de interpretar a un empresario a bordo del Titanic a convertirse en un influyente profesor de teatro, será recordado como un talento versátil y un mentor excepcional.



La escalofriante coincidencia

Recientemente, el personaje interpretado por Lew Palter en "Titanic" volvió a ser objeto de atención debido a una escalofriante coincidencia relacionada con la tragedia de la expedición OceanGate, donde cinco personas murieron mientras exploraban los restos del Titanic.

Tras conocerse el triste final de los pasajeros, revelaron que Stockton Rush, una de las víctimas y CEO de OceanGate, era esposo de Wendy Rush, la tataranieta de Isidor e Ida Straus, dos de las víctimas más conocidas del desastre del Titanic en 1912.

Los actores de Titanic, durante una de las escenas.

Wendy Hollings Weil se casó con Stockton Rush en 1986 y, según su perfil de LinkedIn, participó en tres expediciones de OceanGate a los restos del Titanic en los últimos dos años.



La historia cuenta que Ida Straus, su tatarabuela, se negó a abandonar a su esposo y renunció a su lugar en un bote salvavidas para quedarse junto a él después de que el Titanic chocara contra un iceberg. El relato fue representado en la película "Titanic", con Lew Palter interpretando a Isidor Straus y mostrando el momento en el que la pareja se abraza en la cama mientras el barco se hunde.



James Cameron:"No me habría metido en ese submarino"

El director de "Titanic", James Cameron, criticó duramente a OceanGate, la compañía propietaria del submarino Titán, por no prestar atención a las advertencias de los peligros que mostraba el sumergible. "Sospechaba mucho de la tecnología que estaban usando; no me habría metido en ese submarino", aseguró el cineasta, que se volvió un explorador experto luego de bajar en las profundidades del mar más de 33 veces para observar los restos del famoso barco que se hundió en 1912.



El empresario Isidor Straus, junto a su mujer, en la vida real (Straus Historical Society).

En declaraciones formuladas a la BBC Cameron afirmó que la empresa OceanGate "había cortado caminos" en la construcción del Titán y que, de hecho, habían decidido no buscar la certificación para el submarino porque "sabían que no pasaría", pese a cobrar 250 mil dólares por excursión por persona. "Estoy impresionado por la similitud del desastre del Titanic en sí, donde al capitán se le advirtió repetidamente sobre el hielo delante de su barco y, sin embargo, navegó a toda velocidad hacia un campo de hielo", señaló Cameron en relación a las similitudes con la actual tragedia y el hundimiento del enorme barco que dejó unos 1.500 fallecidos.

“En el Titanic había algo de codicia, algo de gloria. Y aquí estamos de nuevo, en el mismo lugar. Ahora hay un naufragio sobre otro naufragio. Por la misma maldita razón”, dijo el reconocido cineasta, que no dudó en describir la pérdida del Titan y su tripulación como una "terrible ironía" en comparación con los sucesos del Titanic hace más de cien años.

