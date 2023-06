La Justicia rechazó un pedido de Mariana Nannis para que su ex marido, Claudio Caniggia, procesado por abuso sexual agravado en su contra, regrese de inmediato a la Argentina desde España, donde permanecía por cuestiones laborales desde el 17 de junio pasado.



"La inmediatez que expresamente se pide no resulta necesaria, si se atiende a que se ha tomado conocimiento por medio de la defensa que Caniggia se encuentra actualmente en Madrid cumpliendo con sus labores. Pretender que asista con semejante grado de inminencia no encuentra correlato en ninguna de las constancias del sumario", sostuvo la jueza Fabiana Palmaghini.



Nannis, patrocinada por el abogado Carlos Broitman, había pedido que Caniggia se presentara en los tribunales porteños "dentro del término de 72 horas", que Interpol España le notificara tal orden de regreso y que la defensa del ex futbolista del seleccionado argentino, a cargo de Fernando Burlando, informara "el domicilio donde actualmente se encuentra Caniggia". Además, Nannis reclamó que "se le reitere la prohibición de acercamiento y contacto a través de cualquier medio" con ella.



Todos los planteos fueron rechazados "in límine" (sin mayor tratamiento). "Debido a que Caniggia no ha sido convocado para ninguna diligencia procesal puntual y que asista a corto o mediano plazo al requerimiento, de momento no acarrea ningún perjuicio para el trámite de la causa" que el ex futbolista se presente en tribunales "el primer día hábil posterior al 8 de julio, cuando según su defensa regresará al país.



"Los temores puestos de manifiesto por la víctima no se vinculan a ello. Se ha informado que Nannis reside en la ciudad de Marbella y que Caniggia se encuentra en Madrid, de modo que la distancia de más de 500 kilómetros entre una y otra impide que pueda inferirse que el causante vulnerará la prohibición de acercamiento y contacto que se le impuso", sostuvo la jueza Palmaghini.



"No se ha reportado ni acreditado hasta ahora que lo hiciese, y, en esa senda, resulta necesario recordar que Caniggia se encuentra en ese país desde el 17 de junio de 2023", añadió.



La jueza recordó que no puede disponer una medida a ejecutar en territorio extranjero porque no tiene autoridad para ello: "el principio de territorialidad impide que el tribunal pueda intervenir en hechos que hipotéticamente pudiesen tener lugar en el extranjero".



Palmaghini también rechazó el pedido de recurrir a Interpol como "notificador" de una medida de los tribunales argentinos sobre el ex futbolista. "(Interpol) no es un auxiliar directo de este tribunal como se pretende, sino que en todo caso, resulta un nexo entre las autoridades judiciales de uno o más Estados Nacionales". "Pretender que sus integrantes notifiquen al causante de una medida judicial, mientras que se encuentra circunstancialmente en España, sin que interviniese un magistrado local competente con jurisdicción material y territorial en el lugar donde Caniggia sea ubicado, no resultará una medida producto del derecho vigente", refutó.



Claudio Caniggia fue procesado sin prisión preventiva por el abuso sexual agravado de su ex mujer Mariana Nannis en un episodio que tuvo lugar en 2018 en las residencias del Hotel Faena donde ella acusa que también la golpeó.



Lo decidió la jueza Palmaghini, quien además impuso un embargo de 5 millones de pesos sobre el ex jugador de la Selección argentina y donde reiteró la medida por la cual le impide a él que tenga contacto con Nannis, ya sea personal, telefónico, mensajes de texto, redes sociales, correos electrónicos o WhatsApp, mensajeros instantáneos o interpósita persona.



Se trata de una denuncia hecha por Nannis en 2019 contra su ex pareja a raíz de lo que ella denunció lo ocurrido un año antes, el 6 de mayo de 2018 luego que salieran de un casamiento en el Hipódromo de Palermo.



Según la acusación, Caniggia se retiró con ella y una amiga suya en un descapotable que manejaba a 150 kilómetros por hora por la Avenida Del Libertador, inicialmente en Palermo, para llevar a su amiga, y finalmente dejarla a Nannis en el Faena.



Su amiga fue testigo y corroboró que Caniggia estaba drogado, posiblemente con cocaína, que manejaba "sacado", y que había tenido una discusión y hasta una situación violenta con Nannis.



La testigo dijo que esa madrugada llamó a Nannis porque se había olvidado algo en el auto de Caniggia y que, desde el baño del Faena, le contó que el ahora acusado la violó. Incluso, recordó que la vio al día siguiente y tenía moretones en sus brazos.



Nannis dijo que cuando llegó con Caniggia al Faena luego de la fiesta de casamiento, en la residencia del hotel donde estaban en ese momento, el ex jugador hizo caso omiso de que ella no quería mantener relaciones sexuales, avanzó y la violó, mientras que además luego le dijo que no hablara porque "la iba a matar".



"Los dichos de Mariana Belén Solange Nannis Silles y los demás elementos de prueba valorados a lo largo de este auto, permiten establecer la existencia de un juicio de probabilidad positivo que sustenta y fundamenta la decisión que habré de adoptar, a los efectos de regularizar de manera provisoria la situación en la que se encuentra el imputado y posibilitar el desarrollo pleno del proceso", dijo la jueza.



Ello en base a los distintos análisis psicológicos que, previamente, se hicieron respecto a Nannis, pero también a Caniggia. Asimismo, la testigo que iba a bordo del auto momentos previos al hecho denunciado también aportó detalles que comprometen al ex jugador