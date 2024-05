Tras conocerse la noticia del fallecimiento de César Luis Menotti, diversas figuras y referentes del fútbol argentino lamentaron la pérdida y enviaron sus condolencias a la familia del exentrenador. El mejor jugador del mundo no fue la excepción, y a través de sus redes sociales compartió un sentido mensaje para despedir a "El Flaco". “Nos dejó uno de los grandes referentes de nuestro fútbol”, expresó Lionel Messi.



El 10 de la albiceleste también le envió las respectivas condolencias a los allegados del exentrenador. "Condolencias a su familia y seres queridos. QEPD", completó el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.

Menotti, quien dirigió a la Selección Argentina en el Mundial de 1978 y es considerado uno de los mejores DT del fútbol local, murió este domingo a los 85 años. La cuenta oficial de la AFA confirmó la noticia.



A lo largo de su extensa carrera en el mundo del fútbol, El Flaco se refirió varias veces a Diego Maradona y a Lionel Messi, los dos mejores jugadores de la historia. A Leo lo conoció recién en 2019, en la previa de una Copa América, y lo relató de la forma más íntima en la columna que en ese entonces escribía en el diario catalán Sport.

"Conocí a los grandes cuatro Reyes del fútbol, y solo me faltaba conocer a Messi. Y el encuentro se produjo el martes en el predio de Ezeiza. Lionel se mostró enseguida muy afectivo con todos, incluso conmigo, que no me conocía. Saludó uno por uno a sus compañeros, al cuerpo técnico, a los médicos, al personal de seguridad, a los empleados de limpieza. Eso habla mucho de su humildad y su don de gente. Le dije: ‘Por fin tengo la oportunidad de saludarte’, y me dio un abrazo muy cordial”, relató por aquel entonces Menotti.