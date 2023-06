Ya clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores, Racing Club recibirá este miércoles a las 21.30 (TV: Fox Sports) en Avellaneda a Ñublense de Chile con la misión de vencer para asegurarse el primer puesto en el Grupo A, en un encuentro válido por la sexta y última fecha de la fase de grupos.

A la misma hora, el Flamengo de Jorge Sampaoli será local ante Aucas de Ecuador, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El presente de la Academia en el torneo doméstico es mediocre, con 27 unidades está 15° y fuera de clasificación para las copas internacionales en 2024. Por lo tanto, para jugar la próxima Libertadores debería ganar esta edición o ser campeón de la Copa Argentina.



El equipo de Fernando Gago, más allá de los lesionados, no es ni la sombra del subcampeón de la Liga Profesional, y pasó de ser uno de los equipos que mejor jugaba a transformarse en un cúmulo de voluntades, que apenas ganó dos de sus últimos 12 encuentros.



Por si fuera poco, este miércoles se despedirá su mejor jugador, el mediocampista ofensivo paraguayo Matías Rojas, quien continuará su carrera en el Corinthians de Brasil, luego de no haber renovado el contrato con la Academia.

Así y todo, en la Libertadores es puntero del Grupo A con 10 unidades (saldo de goles +3), Flamengo suma ocho (+2), Ñublense cinco (-3) y Aucas cuatro (-2).



Si Racing supera al equipo chileno, se asegurará el primer puesto; en caso de empatar o perder, ya dependerá del resultado de Flamengo ante los ecuatorianos.



Tanto Ñublense como el equipo ecuatoriano se están jugando la chance de terminar en el tercer puesto e ingresar en 16avos de final de Copa Sudamericana, teniendo como rival a un equipo ubicado en segundo lugar de la fase de grupos.



El equipo chileno cuenta con los argentinos Lucas Abascia (ex Deportivo Morón) y Nicolás Zalazar (ex San Lorenzo y Defensa y Justicia), quien fue expulsado ante Aucas y no jugará en el Cilindro.



Un Bicho en la altura de Quito

Argentinos Juniors visitará desde las 21.30 (TV: Fox Sports y Star+) a Independiente del Valle en la altura de Quito, Ecuador, en el partido de la sexta y última fecha que dirimirá el primer puesto del Grupo E de la Copa Libertadores.





Los dos equipos ya están clasificados a los octavos de final, pero el Bicho, con 11 puntos, se asegurará el primer puesto si no pierde ante el conjunto ecuatoriano, que lo sigue con 9.



La posición final de cada uno tendrá relevancia en el sorteo de los octavos de final, que se llevará a cabo el próximo 5 de julio en la sede de la Conmebol en Paraguay.



Este partido definitorio también podría significar la despedida del defensor Kevin Mac Allister, quien es buscado por Royale Union Saint Gilloise, de la primera división de Bélgica y clasificado a la Europa League.

El equipo conducido por Gabriel Milito está en su mejor momento del año, ya que el viernes le ganó a Defensa y Justicia en La Paternal por la Liga Profesional y sumó su cuarto triunfo en fila entre las dos competencias.



Independiente del Valle es la revelación del fútbol sudamericano -ganó la Supercopa Ecuador y la última Recopa Sudamericana nada menos que ante Flamengo de Brasil- y pretende cerrar el primer semestre en el primer lugar del grupo de la Copa Libertadores.



El equipo dirigido por el argentino Martín Anselmi terminó como líder de la primera fase de la Liga de Ecuador, pero no pudo romper el record de puntos de la Liga de Quito en 2020.



El Pincha debe golear en la Sudamericana

Estudiantes de La Plata, ya clasificado para la segunda fase de la Copa Sudamericana, recibirá en el estadio UNO desde las 19 (TV: ESPN 2) a Oriente Petrolero de Bolivia por la última fecha del Grupo C con la misión de golear para finalizar primero y desplazar a Bragantino de Brasil.





El Pincha dirigido por Eduardo Domínguez está obligado a golear y además esperar que el Bragantino de Brasil no le gane en forma abultada a Tacuary de Paraguay en el otro partido de la zona que se jugará a la misma hora, para asegurarse el primer lugar.



Estudiantes anuncia la presencia en la delantera de los dos "nueves", Guido Carrillo y Mauro Boselli.



Oriente Petrolero, dirigido por el argentino Angel Guillermo Hoyos y donde juegan Jonathan Cristaldo, Jorge Correa y Cristian Alvarez, ya quedó eliminado del certamen.



Un Globo obligado a ganar para seguir

Huracán, que todavía no ganó con Sebastián Battaglia como entrenador, visitará desde las 21 (TV: ESPN, Star+ y DirecTV Sports) a Guaraní en Asunción del Paraguay por la sexta y última fecha del Grupo B, con la obligación de conseguir el triunfo para seguir en la Copa Sudamericana.





Pese a la crisis futbolística que atraviesa, el Globo -último en su zona con 5 puntos- aún tiene posibilidades de pasar de ronda en la Copa Sudamericana.



El equipo dirigido por Battaglia, que no pudo ganar en los ocho encuentros que lleva en el cargo, está obligado a derrotar al líder Guaraní (que tiene 8 puntos y se jugará la clasificación en el debut del DT Juan Pablo Pumpido, hijo de Nery, el arquero campeón del Mundo con Argentina en México 1986) y esperar un empate entre Emelec (6) y Danubio (7) en Ecuador para poder terminar primero.



Si hay un ganador en el otro partido, Huracán avanzaría en el segundo lugar en caso de ganar y enfrentaría en 16avos a uno de los terceros de la Copa Libertadores.



El ex DT de Boca Juniors también se jugará nuevamente su continuidad ya que, además de la floja campaña, en el último empate ante Newell's por la LPF insultó a un plateísta, en un gesto que fue repudiado por los hinchas y por el que se disculpó en la conferencia de prensa posterior.



Un Lobo platense en Lima

Gimnasia La Plata visitará desde las 23 (TV: ESPN 2) en Lima a Universitario de Perú, por la sexta y última fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana.





El Lobo platense, que mantiene una remota chance de clasificar segundo, deberá ganar por más de tres goles y esperar que a la misma hora Goiás derrote a Independiente Santa Fe en Colombia, en el otro partido de la zona.



El equipo dirigido por Sebastián Romero tendrá la presencia del juvenil marplatense Diego Mastrángelo, de 20 años, en reemplazo del suspendido Felipe Sánchez. Además, por la banda izquierda, Nicolás Colazo irá en lugar del lesionado Matías Melluso.



Por el lado del equipo peruano, que cuenta con los argentinos Matías Di Benedetto, Emanuel Herrera y Horacio Calcaterra, el DT uruguayo Jorge Fossati pondrá lo mejor que tiene para ganar y clasificarse a la próxima fase.