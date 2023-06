La Cámara de Diputados de Salta autorizó que el Poder Ejecutivo Provincial firme un convenio con el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional por un millón de dólares para el financiamiento de servicios de consultoría. El propósito es la elaboración de estudios de preinversión para realizar la obra de remodelación en la ruta provincial 5, en el tramo que va de Lumbreras (en el departamento Metán) a Pichanal (en el departamento Orán).

La presidenta del bloque Salta tiene futuro, María del Socorro Villamayor (Capital), fue la encargada de presentar el proyecto que llegó desde el Ejecutivo provincial. Aseguró que su aprobación significaba permitir la realización de "una obra de relevancia significativa para el norte de la provincia". De acuerdo al proyecto, la toma de deuda de un millón de dólares será para realizar estudios de factibilidad sobre la ruta provincial 5, en un tramo de 271 kilómetros, de Lumbreras a Pichanal.

Villamayor afirmó que si se analiza el recorrido de localidades que hace la ruta provincial queda a la vista que se trata de una zona productiva, y sostuvo que la obra de reparación permitiría no sólo reponer infraestructura sino también reactivar la economía. "Es un camino transitado por camiones de gran porte y las obras van a facilitar que, quien transite por esta ruta, no tenga que ir por Jujuy", sostuvo.

Por su parte, la primera vicepresidenta del bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción, Patricia Hucena (Orán), insistió en la importancia de aprobar la firma del convenio y explicó que los estudios de preinversión se refieren a la evaluación de riesgos, el impacto socioambiental, informe de seguridad vial y hasta el diseño del proyecto. "Los consultores que resulten adjudicatarios deberán desarrollar las tareas en cada una de las secciones que componen" el proyecto, agregó.

Para la diputada, que la Cámara Baja aprobara esta firma también significa responder a las múltiples gestiones que el gobernador Gustavo Sáenz "viene luchando" para poner en marcha una serie de obras en la provincia. Particularmente, sostuvo que esta obra sobre permitiría "potenciar la producción regional y el turismo", demostrando "la gran capacidad de gestión del gobernador".

El proyecto llegó con el visto bueno de la Contaduría General de la Provincia y con el dictamen de la Fiscalía de Estado. Además, Hucena informó que el gobernador ya contaría con los fondos para la remodelación de la ruta que llegarían desde el Banco Interamericano de Desarrollo, y que están calculados en 131 millones de dólares. No obstante, el organismo internacional pide entre sus requisitos la realización de una consultoría para poner en marcha el proyecto de remodelación.

"Es importante el estudio porque es una de las rutas más importantes, de las más largas en la provincia y por la cual se traslada la producción agrícola, ganadera y sojera", agregó. En tanto, para la devolución del millón de dólares por los servicios de consultoría, el gobierno de Salta pondría como garantía los fondos coparticipables disponibles "para hacer frente a las obligaciones asumidas, hasta la cancelación definitiva del préstamo".

Por su parte, el presidente del bloque Ahora Patria, Roque Cornejo (de Capital) no apoyó la propuesta del Ejecutivo y junto a su compañera de bloque, Julieta Perdigón, votaron en contra. Cornejo aseguró que no es necesario que la "provincia se endeude a futuro" y "por más de una gestión (de gobierno)" para devolver el importe solicitado.

En ese sentido, dijo que la tarea de consultoría la tendría que realizar el Ministerio de Infraestructura de la provincia, que tiene entre sus labores atender la planificación de obras. "Ya tenemos un Ministerio que estaría abocado a esto, pero pareciera ser que no es sufuciente", expresó, al tiempo que cuestionó que la dependencia provincial "no pueda darnos esta solución sin tener que gastar más de un millón de dólares, sobre todo, en la particularidad de lo que es tomar deuda en nuestra República".

"Por supuesto que faltan obras", se justificó, antes de afirmar que no cuentan con la información suficiente sobre la toma de deuda.

Ante la disconformidad del diputado Cornejo, el presidente del bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción, Germán Rallé (de General Güemes), dijo que la capacidad técnica de la cartera de Infraestructura de la provincia en la actualidad "no alcanza para esto". Sostuvo además que la consultoría debería ser realizada por el área de Vialidad de la Provincia, pero "no tiene la capacidad técnica para cubrir esta expectativa" y "si no cumplimentamos con todos los requerimientos de los organismos internacionales no vamos a poder acceder" a los fondos para reparar la ruta 5, argumentó.

El legislador recordó que la Cámara de Diputados cuenta con una Comisión para el seguimiento y control de la inversión de fondos. "Acá no hay nada oscuro y hay un gobierno que pese a la crisis económica no quiere detener" el proyecto de obra en la provincia, dijo Rallé.

En tanto, la diputada por Orán, Claudia Seco (bloque Salta tiene futuro), deslizó que los legisladores capitalinos (por Cornejo) desconocen "la necesidad de esta ruta", ya que su buen estado garantizaría la conexión de productores y vecinos de las distintas localidades. "Nos permitiría llegar más rápido a la zona de Metán (saliendo desde Orán)", ejemplificó, indicando que la aprobación del convenio para los fondos destinados a las consultorías "es necesaria".

Que se reactive

En la sesión también se aprobó el proyecto de declaración por el que se insta al Ejecutivo Provincial y a las y los legisladores nacionales por Salta a que realicen las gestiones necesarias ante la Dirección Nacional de Vialidad para la reactivación de la obra de la ruta 9 y la 34, en el tramo que une las ciudades de Metán y de Rosario de la Frontera, que se encuentra paralizada.

El autor del proyecto, el diputado Sebastián Otero (bloque Salta tiene futuro), dijo que escuchó que la paralización de la obra se debía a "una cuestión de expropiaciones". "Bueno, ahí están los legisladores nacionales para ver qué pasa”, aseguró. Asimismo, advirtió que se trata de una obra más que importante para el desarrollo de la zona, por lo que sostuvo que "no se tiene por qué enojar ningún funcionario nacional, se tiene que poner contento de que visibilicemos lo que pasa y que cada uno aporta desde su lugar”.

Apoyo a la fórmula

En la jornada de ayer también circuló un parte de prensa en el que los presidentes de los bloques de la Cámara de Diputados: Justicialista Gustavo Sáenz Conducción; Salta Tiene Futuro; Más Salta, y Memoria y Movilización Social, manifestaron su "total apoyo y compromiso con las precandidaturas de Sergio Massa y Agustín Rossi a presidente y vicepresidente de la Nación Argentina".

El mismo apoyo también se dio a las precandidaturas de Pablo Outes, Yolanda Vega, Lucas Godoy y Beatriz Blanco, a diputados nacionales por Salta en el frente Unión por la Patria. "Es la unión de los argentinos, y particularmente la de los salteños y salteñas el mejor camino para avanzar con nuestro proyecto de desarrollo, inclusión y crecimiento", afirmaron.

Asimismo, expresaron que ese acompañamiento responde al "convencimiento de que nuestro Frente es la verdadera garantía de una Salta plena, con mayores oportunidades y un gobierno profundamente sensible a las demandas de nuestro Pueblo. Hoy Argentina y Salta necesitan Unión por la Patria", expresaron.

El escrito lleva las firmas de Rallé y Hucena, del bloque Gustavo Sáenz Conducción; de Villamayor, por Salta Tiene Futuro; de Daniel Segura, por Más Salta; y de David Leiva, por Memoria y Movilización Social. Y también lo firmó el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat Lacroix.