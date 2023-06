Silvina Luna atraviesa un complicado momento de salud debido a una insuficiencia renal que arrastra desde 2011 como consecuencia de una mala praxis en una intervención estética realizada por el cirujano Aníbal Lotocki. Este martes, se conoció que se encuentra internada en terapia intensiva, sedada y con respirador.



A raíz de esa intervención estética, Luna sufrió una intoxicación de metacrilato que le provocó una hipercalcemia y una insuficiencia renal. En abril de 2023, la modelo comenzó a realizar un tratamiento de diálisis tres veces por semana durante cuatro horas, mientras espera un trasplante de riñón.

Según contó la propia Silvina Luna semanas atrás en un video que publicó en sus redes sociales, para entrar en la lista de espera del Incucai antes debe "vencer una bacteria que está dando vueltas" por su cuerpo.

“Familiares míos se ofrecieron a donarme un riñón. Todavía falta y no me quiero adelantar. Primero tengo que estar en la lista del Incucai. Una de las personas que se ofreció fue mi hermano, pero a mí todavía me da cosa hablarlo. Yo sé que él está ahí, pero todo depende de muchas cosas”, explicó.



En estos 12 años, Silvina Luna continuó con sus participaciones en televisión y generó contenido en redes sociales en los que contó su proceso de autoconocimiento y espiritualidad. En diciembre de 2022, presentó su primer libro titulado “Simple y Consciente: un viaje sanador, físico, mental y espiritual”.



Qué es el metacrilato

El metacrilato es un producto sintético compuesto por microesferas de acrílico. En Argentina, el uso del metacrilato está prohibido desde 2001 en determinadas cirugías, como aumento de glúteos o pantorrillas, por el alto riesgo que tiene de presentar complicaciones en la salud.

Algunas de las consecuencias que puede traer la introducción de metacrilato en el cuerpo es la migración de las microesferas a determinados órganos, embolias pulmonares, insuficiencia renal o cardíaca y cansancio generalizado.

El médico Aníbal Lotocki cuenta con un amplio historial de denuncias por mala praxis y pesa sobre él una condena a cuatro años de prisión. Algunas de las figuras públicas que pasaron por su consultorio y tuvieron consecuencias en su salud fueron Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa.



Seguir leyendo: