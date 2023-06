En Argentina hay una gran variedad de plataformas de streaming para ver contenido exclusivo. Por esta razón, es esencial saber cuáles son los precios de cada una para tener una evaluación minuciosa a la hora de sumar un gasto más a la cuenta familiar del mes.

Qué plataformas de streaming hay en Argentina

Netflix: Películas, series, contenido original.

Películas, series, contenido original. Disney +: Películas, series, Marvel, Pixar, Nat Geo y Star Wars.

Películas, series, Marvel, Pixar, Nat Geo y Star Wars. Star +: Estrenos, clásicos, contenido original y ESPN.

Estrenos, clásicos, contenido original y ESPN. Paramount +: Películas, series populares.

Películas, series populares. HBO Max: Series, películas de Warner y documentales originales.

Series, películas de Warner y documentales originales. Amazon Prime Video: Contenido exclusivo, series y películas.

Contenido exclusivo, series y películas. Mubi: Películas clásicas y cine de culto.

Películas clásicas y cine de culto. Apple TV +: Películas y series originales.

Cuánto es el cargo por impuestos de las plataformas de streaming

Impuesto al valor agregado (IVA) del 21%

Impuesto a las transacciones virtuales (PAIS) del 8%

Impuesto por resolución 5.232/2022 del 45%* a cuenta de Ganancias y Bienes Personales

Total: 74% de impuestos adicionales en servicios digitales

No obstante, las personas que no están alcanzadas por el impuesto a las Ganancias ni por Bienes Personales pueden consultar ante la AFIP, mediante un aplicativo, si les corresponde pedir la devolución del 45% pagado a cuenta.

Cuánto cuesta cada plataforma, una por una

La suscripción de Prime Video sale $430 mensuales pero a eso, tenemos que sumarle el monto correspondiente a cada impuesto: el IVA del 21%, el impuesto país del 8%, impuesto sobre productos digitales del 45% y un 2% de impuesto por ingresos brutos. Es decir, el precio final te quedaría alrededor de $760 por mes.

Se pueden crear hasta seis perfiles de usuario (un perfil principal predeterminado y cinco perfiles adicionales de adultos o infantiles) en Prime Video en una única cuenta de Amazon, con lo cual no está permitido compartir pero tampoco “penado”.

Algunas de las series y películas más populares de la plataforma son “The Boys”, “This is us”, “Joker”, “American Gods” o “Grey´s Anatomy”.

¿Cómo contratar Amazon Prime Argentina?

Si deseas ser parte de Amazon Prime Video podrás contratar el servicio de distintas formas.

Ingresá en la página oficial de Amazon Prime Video .

. Seleccioná el recuadro que indica “Comienza tu período de prueba gratis”.

Si ya tenés una cuenta Amazon deberás ingresar tu dirección de e-mail o número de teléfono y la contraseña.

En caso de aún no estar registrado y no contar con una cuenta Amazon deberás crear una. Para ello dirígete a “Crea tu cuenta de Amazon”.

Completá los datos solicitados: nombre, correo electrónico y creá una contraseña de 6 caracteres como mínimo.

Recibirás en tu correo electrónico un mail donde se indica un código para poder verificar tu identidad.

Ingresá el código recibido.

Agregá un método de pago: tarjeta de crédito o débito de Visa, Mastercard o American Express. Introducí tu nombre, número de tarjeta, fecha de vencimiento y código de seguridad.

Ya podrás disfrutar de tu período de prueba de 30 días y vencido el plazo comenzará a cobrar de tu tarjeta ingresada el monto correspondiente mes a mes.

La plataforma guarda todo el arsenal de Warner Bros., así como varias películas recientes y clásicos. Aventaja al resto en cuanto a la calidad de sus series, que incluyen las premiadas “Los Soprano”, “The Last of Us”, “Game of Thrones”, “La casa del dragón”, “Succession”, “The Wire”, “Six Feet Under”, “Big Little Lies”, “Chernobyl”, “Barry”, “Veep”, “Curb Your Entusiasm”, entre otras.

Además, se nutre del estreno anticipado de películas de los estudios Warner, Universal y Sony con franquicias como “Harry Potter”, “El señor de los anillos”, “Mi villano favorito”, “Rápido y furioso”, “El conjuro” y todos los superhéroes de DC. A fines de 2023 se convertirá en “Max”, agregando contenido de Discovery.

Hay tres tipos de planes de HBO Max, podés elegir el que más te conviene:

1 mes:$ 699

3 meses: $ 1.899

12 meses: $ 5.999 (ahorrás 3 meses)

Asimismo, tanto Telecentro como DIRECTV tienen la opción de agregar HBO Max a sus packs:

Telecentro: 2 meses gratis + 3 meses al 50% off: $1.005

2 meses gratis + 3 meses al 50% off: $1.005 DIRECTV: 2 meses gratis + 2 meses al 50% off: $1.530

Todos los planes incluyen lo siguiente:

Contenido en alta definición y 4K.

Chromecast y Airplay.

Descargas.

3 dispositivos en simultáneo.

Hasta 5 perfiles.

Contratar HBO Max Argentina

Elegí el plan de HBO Max que se adapte a tus necesidades.

que se adapte a tus necesidades. Creá una cuenta ingresando: nombre, apellido, dirección de correo electrónico y creá una contraseña. La contraseña debe tener, como mínimo 8 caracteres, e incluir un carácter especial o número.

Agregá un método de pago e ingresá la información solicitada para completar tus suscripciones: nombre y apellido, número de tarjeta, fecha de expiración y código de seguridad.

¡Listo! Una vez suscripto, el pago se renovará automáticamente por el precio que se encuentre vigente en ese momento.

Walt Disney Company ofrece este servicio de streaming de entretenimiento de Disney, National Geographic, Pixar, Star Wars y Marvel. Es una plataforma llena de contenido original y exclusivo, con historias clásicas de toda la vida y con los últimos estrenos del momento.

Planes de Disney +:

Los beneficios de Disney + son los siguientes:

4 pantallas en simultáneo y 7 perfiles para crear.

Las historias más bonitas de Disney y Pixar para los más chicos y los grandes nostálgicos.

Mundo Marvel y Star Wars para los fanáticos.

Programación increíble de National Geographic.

La posibilidad de ver títulos en modo IMAX Enhanced.

Group Watch.

Descargar contenido de forma ilimitada hasta en 10 dispositivos.

Más de 300 títulos para ver, en 4K Ultra HD y HDR.

Además, se puede agregar la plataforma a los packs de Telecentro, Flow o DIRECTV, pero tendrá el mismo valor que contratando el servicio mediante la web. No obstante, si contratás mediante Mercado Libre, el precio dependerá de tu nivel en la plataforma y va desde los $699.

Contratar Disney +, paso a paso

Ingresá a www.disneyplus.com o descargá la aplicación en tu dispositivo, desde el app store.

Chequeá las opciones que aparecen y elegí el plan que prefieras.

que prefieras. Seleccioná la opción suscribite ahora .

. Completá tu email , creá una contraseña .

, creá una . Aceptá los términos y condiciones para continuar.

para continuar. Seleccioná el método de pago de tu suscripción: puede ser tarjeta de crédito, débito o Mercado Pago.

de tu suscripción: puede ser tarjeta de crédito, débito o Mercado Pago. Y listo ¡Sumergite en el catálogo de Disney+ Argentina!

Esta plataforma forma parte del combo de Disney +, sin embargo se puede contratar de forma separada. El precio mensual es de $ 1.749. Por otra parte, también está la alternativa de pagar tres plataformas incluyendo LIONSGATE + que antes era Star Z Play. Los tres por un precio de $ 2.399 por mes.

Contratando Star + se obtiene:

Hasta 4 pantallas para ver al mismo tiempo.

Eventos deportivos de ESPN con calidad HD.

Control parental para moderar lo que mira tu familia.

Numerosos títulos para ver en calidad 4K.

Descargas en más de 8 dispositivos diferentes.

Cómo contratar Star Plus en Argentina

Entrá a Star Plus desde tu navegador o de la aplicación de tu celular, tablet o Smart TV.

Seleccioná el tipo de suscripción de Star Plus o el paquete que necesites.

que necesites. Luego ingresá tu correo electrónico y dale a continuar.

y dale a continuar. Leé y aceptá el acuerdo de suscripción .

. Creá una contraseña .

. Rellená los datos de pago y facturación .

. Para finalizar, seleccioná ver ahora.

Paramount + es un servicio de streaming lanzado por Paramount Pictures en 2021. La plataforma ofrece una amplia variedad de contenido para ver sin la interrupción de comerciales, incluyendo historias únicas, series, películas, reality shows, Nickelodeon, MTV y otros éxitos de taquilla.

La plataforma tiene dos clases de suscripciones: la mensual que cuesta $181,21 y la anual, $1.812,10 (15% off).

Para poder visualizar correctamente el contenido ofrecido por Paramount + Argentina deberás asegurarte que el o los dispositivos con lo que contás son compatibles con la plataforma de video.

Aplicación Android (teléfono y tablet).

Aplicación iOS (teléfono y tablet) - iOS 10 e iOS11+.

Equipos de escritorio (web).

Apple TV 4 (tvOS) y 5 (4K).

Dispositivos de Fire TV compatibles (disponibles en algunos países).

Roku (disponible en algunos países).

Dispositivos de Android TV compatibles.

Chromecast.

En este sentido, Paramount + permite hasta un máximo de tres transmisiones en simultáneo y hasta el momento no ofrece la opción de crear perfiles.

Suscribirse a Paramount +

Ingresá en la web oficial de Paramount Plus .

. Seleccioná la opción de “Suscríbete a Paramount+”.

Creá una cuenta ingresando nombre completo, dirección de correo electrónico y contraseña.

Aceptá los términos y condiciones indicados.

Agregá un método de pago.

Ingresá los datos solicitados: dirección, ciudad, provincia, código postal, número de tarjeta de crédito a utilizar, fecha de vencimiento de la tarjeta y el código CVV.

Finalmente, seleccioná “Aceptar y suscribirse” y listo.

La plataforma de streaming más popular del mundo tiene tres planes y, como ya sabemos, no tiene permitido compartir cuenta, lo que ha llevado a miles de usuarios a migrar hacia otras alternativas.

Planes de Netflix

Básico $999 (sin impuestos) $1.758 (con impuestos)

Estándar $1.699 (sin impuestos) $2.990 (con impuestos)

Premium $2.399 (sin impuestos) $4.222 (con impuestos)

Los impuestos que se cobran en tu tarifa final corresponden al 21% del IVA, 8% país y un 45% por resolución 4815/2020. Si vivís en Capital Federal, podría sumarse un 2% por ingresos brutos. Podés encontrarte con tu facturación entrando a Netflix > Cuenta > Información de facturación.

Qué incluyen los planes de Netflix

Básico: Series, pelis, juegos móviles, 1 dispositivo a la vez, HD, descargar contenidos.

Estándar: Series, pelis, juegos móviles, 2 dispositivos a la vez, full HD, descargar contenido en 2 dispositivos a la vez.

Premium: Series, pelis, 4 dispositivos a la vez para ver, ultra HD, descargar en 6 dispositivos a la vez y audio espacial.

¿Cómo contratar Netflix?

Ingresá en la web oficial de Netflix .

. En el recuadro donde dice “Correo electrónico” ingresá tu correo para crear tu suscripción a Netflix , o reactivarla si así lo requiere.

, o reactivarla si así lo requiere. Completá la configuración de tu cuenta creando una nueva contraseña.

Seleccioná el plan de Netflix que mejor se adapte a tus necesidades.

que mejor se adapte a tus necesidades. Configurá tu método de pago.

Ingresá los datos de tu tarjeta: nombre, apellido, número de tarjeta, fecha de vencimiento y código de seguridad.

Listo, ya la suscripción está hecha con éxito y podrás disfrutar de todo el contenido de Netflix.

Cómo dar de baja Netflix desde la PC

Iniciá sesión en tu cuenta de Netflix, seleccioná el ícono de tu perfil y luego hacé clic en Cuenta.

En tu página Mi cuenta, ahora deberías poder ver todo sobre tu cuenta, incluidos los detalles del plan, la configuración y las preferencias de reproducción.

Hacé clic en Cancelar membresía en Membresía y facturación para cancelar tu membresía.

para cancelar tu membresía. Ahora serás llevado a una página de confirmación para confirmar la terminación de tu suscripción y así dar de baja Netflix.

Debés tener cuidado: si te suscribiste al servicio cuando tenías un precio más bajo, pagarás más si decidís volver.

Cómo dar de baja Netflix desde un celular con Android

Para dar de baja Netflix en un teléfono celular o tablet con el sistema operativo Android, deberás visitar el navegador web.

Abrí la aplicación Netflix en tu equipo con Android y tocá el icono de perfil en la esquina superior derecha.

Tocá Cuenta y elegí el navegador web que te gustaría usar para cancelar tu membresía.

Desde aquí, irás al sitio web e iniciarás sesión. Luego, seguí los mismos pasos que usaste anteriormente para dar de baja Netflix.

Cómo dar de baja Netflix en un celular Iphone

Los usuarios de iPhone y iPad pueden omitir la cuenta de Netflix por completo.

Dirigíte directamente a Safari o Chrome y visitá la página de tu cuenta de Netflix. Desde aquí, deberías poder usar la versión de escritorio de la plataforma para darla de baja.

y visitá la página de tu cuenta de Netflix. Desde aquí, deberías poder usar de la plataforma para darla de baja. Tocá las tres líneas verticales en la esquina superior derecha y tocá Cuenta .

. Desplazáte hacia abajo en la página y tocá Cancelar membresía . Confirmar la cancelación y así dar de baja Netflix.

. Confirmar la cancelación y así dar de baja Netflix. Cuando iniciás el proceso de dar de baja, aún podés acceder al contenido de Netflix hasta tu fecha de facturación.

Para verificar tu fecha de facturación, debés ir a la Configuración de tu cuenta y buscá en Membresía. Se mostrará la próxima fecha de facturación.

Se mostrará la próxima fecha de facturación. Deberías recibir un correo electrónico de cancelación de Netflix. Revisá tu correo electrónico para asegurarte de que no se te vuelva a facturar.

Cómo dar de baja Netflix si se factura a través de otro servicio

No es raro registrarse en Netflix a través de Amazon, iTunes, tu proveedor de servicios de Internet o incluso otro servicio.

Desafortunadamente, si te registraste a través de uno de esos servicios, no podés dar de baja Netflix a través de la plataforma. Esto se debe a que tu cuenta en realidad está vinculada a otro servicio.

Cómo dar de baja Netflix a través de iTunes

Para aquellos que se registraron usando iTunes, pueden dar de baja Netflix abriendo la aplicación Configuración en tu iPhone.

Tocá tu ID de Apple en la parte superior, luego tocá Suscripciones. Desde aquí, buscá la suscripción de Netflix y cancelala.

Cómo dar de baja Netflix a través de Amazon

Los suscriptores de Amazon pueden visitar la página Membresías y suscripciones para dar de baja Netflix.

Hacé clic en la opción Controles avanzados y elegí la opción para cancelar.

Cómo dar de baja Netflix a través de Google Play

Dar de baja Netflix a través de Google Play también es simple. Todo lo que necesitás es abrir el Play Store en tu dispositivo Android y hacer clic en el menú de tres líneas en la esquina superior izquierda.

Tocá Suscripciones y luego tocá Netflix. Seleccioná la opción para cancelar y seguí las indicaciones.

Esta plataforma ofrece contenido de películas clásicas e independientes, pudiendo encontrar títulos de grandes películas de cine independiente y clásicos internacionales con guiones e historias con mayor profundidad.

MUBI cuenta con una diferencia clave contra sus competidores Netflix, Amazon Prime o Disney +, ya que éste se centra diariamente en 30 títulos a la vez, seleccionadas cuidadosamente por un grupo de expertos. Lo que hace interesante a MUBI es que van incluyendo y eliminando una película al día por lo que si no aprovechas el título disponible durante el mes, rara vez podrás tenerla disponible a futuro.

MUBI cuenta con dos tipos de membresías: mensual por $399 y otra anual de $3.588.

Luego de obtener alguna de esta membresias se deben realizar una serie de pasos para poder disfrutar del catálogo de MUBI.

Descargar MUBI en tu PC o Mac

Ingresa a la tienda en linea de tu PC o Mac.

de tu PC o Mac. En el buscador pon "MUBI"

Selecciona la opción "Descargar"

Una vez descargada la aplicación "Inicia sesión"

Cómo ver películas en MUBI

Entra a MUBI.

Inicia sesión en tu cuenta MUBI.

en tu cuenta MUBI. Ve a la sección de "Mostradas actualmente".

Ahí encontrarás un mosaico con las 30 película del día disponibles de manera gratuita.

del día disponibles de manera gratuita. Selecciona la película que quieres ver.

que quieres ver. Da clic en reproducir y listo.

Cómo cancelar la suscripción

Entra a MUBI .

Inicia sesión en tu cuenta MUBI.

en tu cuenta MUBI. Ve a la sección de "Ajustes" ubicada en la parte superior derecha.

ubicada en la parte superior derecha. Selecciona la opción “Suscripción”.

Selecciona la opción "Cancelar suscripción".

Da clic en el botón "Confirmar".

Recibirás un correo electrónico de confirmación.

Es una de las plataformas menos populares en Argentina, sin embargo al tener los derechos de la Mayor League Soccer (MLS), liga de fútbol en la que jugará Lionel Messi, el pronóstico es que será una de las más requeridas en los próximos meses.



Apple TV + cuesta 6,99 dólares por mes. En Argentina, con la conversión al dólar oficial más el 74% de impuestos que aplica a los servicios de streaming, se traduce en 3.062 pesos. En la plataforma pueden verse series como “Ted Lasso”, “The Morning Show” y “Severance”, pero no significa ver los partidos de la MLS por el mismo precio. Es que las suscripciones de MLS Season Pass y Apple TV + son dos servicios separados.

Quiénes no tienen una suscripción a Apple TV + pueden suscribirse al MLS Season Pass por 14,99 dólares al mes (6.566 pesos) o 99 dólares (43.362 pesos) con la tarifa anual equivalente a un descuento de 21 dólares en comparación con la tarifa mensual.

Y quienes ya tienen una suscripción a Apple TV + (6,99 dólares), pueden pagar 12,99 dólares adicionales por mes por MLS Season Pass o 79 dólares por el año completo. En concreto, un total de 19,98 dólares al mes, es decir, 8.751 pesos.