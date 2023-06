La selección argentina de Rugby, conocida como Los Pumas, hizo la presentación de una camiseta de edición especial inspirada en el uniforme de los Granaderos. El lanzamiento se llevó a cabo en el Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, con la presencia de efectivos y jugadores del plantel nacional de rugby.



La camiseta lleva los colores del uniforme del Ejército sanmartiniano que lleva el azul en la pechera, el blanco en el correaje y el rojo en las charreteras y cuello. Y se va a estrenar en las primeras fechas del Rugby Championship y está previsto que sea usado por los jugadores el sábado 8 de julio cuando enfrenten a Nueva Zelanda en la provincia de Mendoza.

La Unión Argentina de Rugby (UAR) explicó: "El uniforme de los Granaderos transmite su historia de coraje, valentía y el orgullo de ser argentinos, mismas características que irradia la camiseta de Los Pumas, y por eso que desde el equipo nacional eligieron rendir esta especie de homenaje".

En tanto, Ignacio Ruiz, uno de los Pumas, manifestó: "La celeste y blanca es hermosa, representa a nuestra bandera, representa lo que queremos representar en la cancha. Estamos muy contentos. La alternativa es un orgullo, nos sorprendió, no me lo esperaba. La verdad que es hermosa. Buscaremos como los Granaderos tener ese coraje que tuvieron para luchar en Los Andes".

En la cuenta oficial de Los Pumas en las redes sociales se lee: "Cuando José de San Martín creó al Regimiento de Granaderos a Caballo (1812), para luchar por la independencia, buscó soldados apasionados, que transmitieran valentía, que estuvieran dispuestos a dar lo máximo por la Patria y que sean ejemplo".

Por eso, "la vestimenta de los Granaderos es un símbolo de coraje, orgullo, responsabilidad".

El Rugby Championship y el Mundial en Francia

Este año se juega el Mundial de Rugby en Francia, donde los dirigidos por Michael Cheika integrarán el Grupo D, junto a Inglaterra, Samoa, Japón y Chile. El campeonato comienza en septiembre y el primer partido de Los Pumas será ante Inglaterra, el 9 de septiembre.

Pero primero está el Rugby Championship el mes que viene. Los equipos que lo disputan son Argentina, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. Arranca el sábado, 8 de julio, con dos partidos: Sudáfrica vs Australia y Argentina vs Nueva Zelanda (en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza).

El 15 de julio, se jugará Australia vs Argentina y Nueva Zelanda vs Sudáfrica. El 29 de julio, Australia vs Nueva Zelanda y Sudáfrica vs Argentina.

Las sedes son -además del estadio de Mendoza-, Eden Park (Nueva Zelanda), Ellis Park (Sudáfrica), Commbank Stadium (Australia), Loftus Versfeld Stadium (Sudáfrica) y el Melbourne Cricket Ground (Australia).

También, está programado un amistoso, el 5 de agosto, entre Argentina vs Sudáfrica en el Estadio de Vélez Sarsfield. Antes de viajar a Francia para la copa del mundo.

