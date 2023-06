Newell’s relativizó la relevancia del partido con Audax Italiano por Copa Sudamericana y logró un empate en el último segundo de juego. Pero por la igualdad no fue el mejor primero entre los clasificados por ganar su respectivo grupo y cedió un premio de cien mil dólares para el ganador. Si bien evitaron la derrota, los suplentes de Gabriel Heinze poco pudieron hacer ante un rival disciplinado y decidido a asumir la responsabilidad del partido. De igual forma los rojinegros no tenían en riesgo la clasificación a octavos de final y el miércoles conocerán a su rival.

Gabriel Heinze decidió jugar con el equipo suplente, a excepción de la presencia de Gustavo Velázquez. El partido mostró en el inicio la característica de que ambos equipos tenían espacios para jugar. Y de eso sacó mejor provecho Audax Italiano. A los cinco minutos Díaz armó una buen ataque, con pase vertical a Ríos. A la jugada se sumó por sorpresa Cereceda con una diagonal que le permitió eludir a Barlasina en el mismo momento que controló la pelota para después definir con arco libre. El gol dejó en evidencia los problemas de la defensa leprosa para coordinar movimientos y los chilenos no ampliaron la ventaja porque Vangioni logró cerrar al momento de definir Hachen con un giro en el área chica.

Audax Italiano jugó cómodo con la pelota y siempre cerca de Barlasina. Mientras que la Lepra hizo ataques relámpagos. La primera oportunidad fue con pelotazo a Giani, quien controló de pecho y definió de derecha, aunque despejó Ahumada; y la segunda un remate de Portillo que también logró controlar el uno visitante. A pesar de que todo Newell’s se agrupaba en su área, la visita igual le generó peligro. Lo tuvo Sosa con remate alto que desvió Barlasina. Los rojinegros ya ni siquiera podían atacar de contragolpe. Sin la pelota y superado en el juego, la Lepra perdió la paciencia y recurrió a las faltas para interrumpir el ritmo de los chilenos. La reacción del equipo demoró en llegar. En los últimos minutos de la primera parte recién Newell’s pudo pisar el área rival. Se lo perdió Giani al conectar débil un centro, Reasco se cayó en el área chica al momento de definir y Mansilla tiró una gambeta con caño pero el arquero le sacó el disparo con mano en alto.

El partido fue abierto y sacó ventakja el Audax

Más por desesperación que por convicción, Newell’s se paró en campo rival en el segundo tiempo y se expuso al contragolpe. Audax Italiano ya no necesitó tanto control del balón y con pocos pases llegaba a generar jugadas de peligro. Barlasina se quedó con un tiro de Ríos y Fuentes remató alto. Heinze no demoró los cambios y recurrió a los ingresos de Gómez y Aguirre. Pero el juego del equipo se no recompuso y a los pocos minutos apostó por Martino y Pablo Pérez. Fue el último intento del entrenador leproso encontrar respuestas en sus dirigidos.

En los últimos 20 minutos Newell’s se apropió del protagonismo del encuentro. Pero no encontró nunca claridad en su control de la pelota. Reasco no tuvo peso en el área y los ingresos de Aguirre y Sordo tampoco generaron riesgo. La Lepra terminó empujando por impotencia y metió muchas pelotas en el área. La última de ellas, en un tiro de esquina, le cayó a Méndez y el uruguayo empató de derecha con una pirueta. El miércoles que viene la Lepra conocerá su rival en octavos de final, en llave que definirá en el Coloso. Pero en caso de acceder a cuartos de final la localía en la definición dependerá de cuál será el rival.

1 Newell’s

Barlasina

Méndez

Velázquez

Mansilla

Vangioni

Montenegro

Sotelo

Portillo

Pérez Tica

Reasco

Giani

DT: Gabriel Heinze

1 Audax Italiano

Ahumada

Fernández

Labrín

Bosso

Cereceda

Fuentes

Juárez

Díaz

Hachen

Ríos

Sosa

DT: Luca Marcogiuseppe

Goles: PT: 5m Cereceda (AI). ST: 45m Méndez (N)

Cambios: ST: Desde el inicio Rojas por Fernández (AI), 11m Gómez por Sotelo y Aguirre por Pérez Tica (N), 17m Martino por Vangioni y Pablo Pérez por Portillo (N), 22m Riveros por Díaz, Collao por Ríos y Sepúlveda por Juárez (AI), 27m Sordo por Giani (N) y 30m Pereira por Hachen (AI).

Arbitro: Jhon Ospina (Colombia)

Cancha: Coloso del Parque