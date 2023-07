El próximo martes, trabajadores del Conicet harán una Feria de Ciencias en Plaza Congreso desde las 15 horas para promover el proyecto de ley que busca garantizar los derechos de los becarios del organismo.

En diálogo con AM750, la secretaria general de ATE Conicet e investigadora, Nuria Giniger, dio detalles de la legislación y explicó cuál es la situación salarial del sector.

"Lo que está ocurriendo hace un año aproximadamente es que nadie quiere ser becario de Conicet porque el salario es malo en relación con lo que pagan en el sector privado", reveló Giniger.



En ese contexto, la investigadora contó que de los 30 mil trabajadores del Conicet, 11 mil son becarios. Es decir, casi la mitad de la producción de ciencia y tecnología en el país se hace gracias al trabajo de estos investigadores.

"El problema central es que son trabajadores con casi ningún derecho laboral: no tienen aguinaldo, no tienen aportes previsionales y casi no tienen licencias", agregó Giniger en Aquí, allá y en todas partes.

Además, la titular de ATE Conicet dijo que el proyecto que presentaron junto al diputado Pablo Carro establece cuatro derechos fundamentales: los aportes previsionales, la incorporación al sistema de obras sociales, sueldo anual complementario y atar el salario de los becarios a la paritaria del resto de los trabajadores del organismo.

Según contó Giniger, la normativa cuenta con amplio consenso de los distintos sectores que componen el cuerpo legislativo, incluido el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Facundo Manes.

Por último, reveló que además del recorrido legislativo están trabajando para que los puntos principales se aprueben por decreto: "Es importante avanzar para que estos derechos sean conquistados ahora", concluyó.

Seguí leyendo: