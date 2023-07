DE VISITANTE El ícono británico Morrissey traerá al Movistar Arena su tour de 40 años musicales, el 23/9 ► Los raperos españoles SFDK presentarán su disco Inkebrantable el 20/10 en El Teatro Flores ► El inglés Liam Payne, ex One Direction, debutará en la Argentina el 9/9, con show en el Movistar Arena ► Y los uruguayos La Vela Puerca confirmaron gira en salas más íntimas con fechas en El Teatro Flores (2 y 3/8), el Auditorio Oeste de Haedo (5 y 6/8) y el Auditorio Sur de Temperley (9 y 10/8).

ALTA TEMPORADA Dos series debutantes: la argentina Barrabrava llega a Prime Video como un nuevo intento de explorar las mafias tribuneras locales, con Neo Pistea (quien grabó un Amazon Original con la cortina de la serie), Frijo, Gastón Pauls y Liz Solari en el elenco; mientras que AMC estrenó la distopía sci-fi de supervivencia futurista The Ark ► Además, después de 10 años, la clásica serie animada Futurama volverá a estrenar una nueva temporada, su octava, el 24/7 en Star+.

MODO HISTORIA Con el foco en los 40 años de democracia y la proyección de 9 películas argentinas, hasta el miércoles 5/7 se lleva a cabo el III Festival Internacional de Cine Documental DOCA, que el martes 4/7 sumará una charla con realizadorxs de cine político y militante en el Cine Gaumont, a las 20.

MEJORES AMIGOS Con título fumón y videoclip desintegrado mediante IA llega Gorilla Guerilla, el tema que presenta en sociedad a Mantra of the Cosmos, un nuevo supergrupo mezcla de apellidos ilustres y prontuarios psicodélicos: lo armaron Shaun Ryder (Happy Mondays) y Zak Starkey (hijo de Ringo, batero de The Who y Oasis), Andy Bell (violero de Ride y Oasis), el infalible Bez (maraquista y bailarín de Happy Mondays) y Sharna Starkey (esposa de Zak y parte del grupo de dub oscuro Sshh).

ESTAMOS EN OBRA Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Natalia Carulias y Fernanda Metilli extienden el póker standupero de Las chicas de la culpa, con funciones los viernes en el Metropolitan Sura y fechas agendadas en Pilar (23/4), Córdoba (1/8), Ituzaingó (22/8) y Rosario (12/9) ► Un viaje de teatro astrológico-espiritual es la propuesta de La luna que te parió, de Tamara Limes Alamprese, que va los sábados a las 20 y los domingos a las 21 en el Club de Trapecistas Estrella del Centenario.

PANTALLAZOS Los Ángeles, un edificio de departamentos, dos hermanas, un libro antiguo y demonios sedientos de sangre arman el combo de Evil Dead - El despertar (2023), que llega como estreno al premium de HBO este sábado 1/7 ► Y completamente en otro plan, pero también para mirar con atención, Eruca Sativa compartió el video en vivo de Nada salvaje, con participación de Marilina Bertoldi, como anticipo del disco en directo que recupera el show que el trío dio en Obras en 2022.

HACELA SIMPLE ¿Para qué vas a hacer una canción por las tuyas si podés tener invitados? Si no preguntales a Deyco, Santy-P y JCKC (Mujer), a Todo Aparenta Normal y Lisandro Aristimuño (Espejo), a Lil Troca y Yubeili (Bésame), a Chino Mansutti y Nahuel Briones (Nuevo intento), a Lichi y ¿Juan Julián? (El plan mayor), a Shaman Herrera y Mariana Michi (Febril pantalla), a Pol Nada y María Ezquiaga (Ave), a Poli Salustro y el español Muerdo (Tal vez, no sé) o a Las Pastillas del Abuelo y los también españoles Marea (Sabina y Piazzolla, hasta hace poco un inédito que solo tocaban en vivo, y que inevitablemente repasarán este sábado 1/7 en su show en el Movistar Arena).







