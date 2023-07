Tenía todo para demostrar sus ambiciones en Liga Profesional pero Central no hizo más que caer otra vez atrapado en sus complejos de inferioridad y falta de ambición. Se conformó con controlar a San Lorenzo y jugó muy poco en ataque. Fue suficiente un descuido en el fondo para sufrir otra derrota de visitante, la quinta, que lo saca de las posiciones de privilegio en la tabla.

El partido nunca tuvo el ritmo que se presumía por todo lo que había en juego. Central se conformó con tener al rival controlado; San Lorenzo solo generó peligro con algunas gambetas en velocidad de Barrios. Y así el juego se jugó mucho en mitad de cancha, lejos de las áreas. El primer tiro al arco fue un intento de Malcorra, desviado por el segundo palo. Mientras que el azulgrana tuvo solo un remate de Pérez, afuera, al recibir la pelota en el área chica después de sucesivos rebotes.

Se pegó mucho y Echenique sancionó poco. Las quejas de Russo en el banco eran insistentes. Martínez, Mallo y Veliz sufrieron fuertes goles y debieron recibir asistencia médica. Pero la ausencia de Quintana (amaneció con fiebre) no trajo problemas a la defensa canaya, aunque el chico Agüero no logró asumir protagonismo en el mediocampo. Sin gravitar Malcorra, en el canaya lo mejor que hubo fueron las corridas con pelota al pie de Campaz, aunque nunca pudo dar un buen pase para finalizar las jugadas. Un tiro libre de Alan Rodríguez que se perdió muy cerca del palo de la barrera fue la más clara de la primera parte.

Veliz lo tuvo de cabeza al iniciar el segundo tiempo pero Batalla se quedó con la pelota. Russo sacó a Ortiz, amonestado, para poner a Toledo. Pero cuando la pelota llegó al área canaya hubo gol de San Lorenzo. Braida desvió un centro con el pie y la empujó al fondo al recibir el rebote de Broun con el pie sin que llegue Mallo a despejar.

Central no reaccionó. Por el contrario el equipo se desesperó y se expuso en defensa. Recién a falta de 15 minutos para el final el equipo generó una situación de gol y fue con un cabezazo de Veliz que Batalla despejó abajo sobre su derecha. Sin generar juego, al canaya le alcanzó con un centro de Alan Rodríguez para poner al goleador frente al arco. Pero eso fue todo. Desarmado Central, San Lorenzo encontró espacios y se animó a buscar el segundo gol. Lo intentó con remates de larga distancia y algunos centros para Bareiro. Y si bien no llegó el segundo grito tampoco hubo emoción en el cierre del encuentro. Porque el partido terminó con San Lorenzo parado en campo rival y Central defendiendo.

1 San Lorenzo

Batalla

Rafael Pérez

Sánchez

Hernández

Giay

Perruzzi

Elías

Braida

Leguizamón

Bareiro

Barrios

DT: Rubén Darío Insúa

0 Central

Broun

Martínez

Komar

Mallo

Alan Rodríguez

Mac Allister

Agüero

Ortiz

Malcorra

Campaz

Veliz

DT: Miguel Russo

Gol: ST: 4m Braida (SL)

Cambios: ST: Desde el inicio Toledo por Ortiz (C), 15m Giaccone por Agüero (C), 32m Bianchi por Mac Allister (C), 34m Campi por Peruzzi (SL) y 42m Maroni por Barrios (SL).

Arbitro: Fernando Echenique

Cancha: San Lorenzo