Máximo Kirchner cerró el acto de lanzamiento de Damián Selci como precandidato a intendente en Hurlingham con duras definiciones sobre el gobierno de Macri y el FMI. "Podemos hacernos cargo de los desastres de la presidencia de Macri como país, pero también es cierto que debe hacerse cargo (Kristalina) Giorgieva de lo que hizo (Christine) Lagarde y el Fondo Monetario Internacional, porque ahora andan reclamando un plan macroeconómico", dijo. "No sé qué andan reclamando. Quisiera saber cuál fue el plan macroeconómico que les mostró Macri para prestar semejante cantidad de dinero. Semejante cantidad de dinero y no inauguraron el gasoducto. Ese gasoducto que el 9 de julio vamos a inaugurar para poner en valor esa Vaca Muerta que se recuperó junto a la nacionalización de YPF allá por el 2012."

Selci es el challenger de Hurlingham como Malena Galmarini es la de Tigre y Damián Contreras el de Moreno.



El presidente del Partido Justicialista eligió no perderse el cierre del acto en Hurlingham porque Selci es de La Cámpora y disputa la candidatura a la intendencia con el ex ministro de Desarrollo Social Juan Horacio Zavaleta. Zavaleta comenzó siendo intendente. Pidió licencia entre 2021 y 2022 para ocupar el ministerio y quedó Selci. Luego Zavaleta volvió. Ahora los dos sectores pelean por ver quién será el postulante peronista más votado en las PASO del 13 de agosto.



El presidente del PJ bonaerense también llamó a la reflexión política: "No es joda ir a votar. No es joda ir a elegir. No se eligen presidentes mirando teléfonos con comunicación segmentada. Se eligen presidentes, gobernadores, gobernadoras e intendentes e intendentas estando atentos para después no enojarnos y no llevarnos el chasco de nuestras vidas cuando gobiernan. Tenemos que ser más serios todas y todos como sociedad también y dotar el debate político de ideas, de contenido, de voluntad y alejarlo de aquellos que creen que esto se resuelve con la proscripción o carpetazos sobre el rival o adversario político".



El acto arrancó con Selci, que presentó su candidatura en el emblemático club La Catedral. Lo hizo en un clima dominante de entusiasmo y optimismo, rodeado de gente de todas las edades, pero predominantemente jóvenes. La Catedral, muy cerca del palacio municipal, es un club de fútbol que en pocos años pasó de ser apenas un descampado a contar con instalaciones dignas de un club profesional.



Selci, intelectual, escritor y militante, reunió apoyos arriba del escenario -con Máximo Kirchner y Wado De Pedro a la cabeza-, pero también abajo: varios miles confirmaron que el mayor activo de su proyecto local es la militancia. Zabaleta retornó al ejecutivo local hace poco menos de un año. Desde entonces, la tensión entre ambos sectores fue aumentando, al punto que esta PASO es la más anunciada de toda la provincia de Buenos Aires.

El sol de la tarde invernal acompañó la decisión de hacer un acto al aire libre, con una pasarela entre el público, al estilo de los actos de Unidad Ciudadana en 2017. A Selci lo acompañaron la diputada Vanesa Silley, el primer intendente del distrito, Juanjo Álvarez, la senadora Teresa García, el ex intendente del distrito vecino de Morón, Martín Sabbatella, los directivos del PAMI Luana Volnovich y Martín Rodríguez, el intendente de Pilar Federico Achával, la senadora Juliana Di Tullio y los diputados Daniel Gollan y Florencia Lampreabe, entre otros.

Tras los agradecimientos, Selci abordó sus 50 propuestas, el caballito de batalla de su campaña. “Soy nacionalista en lo económico y también en lo local. Por eso hicimos la obra en avenida Vergara: para crear un centro comercial, para que nuestro dinero se gaste en Hurlingham, para generar ahí el primer empleo de nuestros jóvenes.” Y enumeró el centro de salud mental para abordar las consecuencias psicológicas de la pandemia el hospital de PAMI y los planes de vivienda pública.



“Hoy se cumplen 49 años del pase a la inmortalidad de Juan Perón", dijo. "Ojalá cuando se cumplan los 50 sea con un gobierno peronista. Perón decía mejor que decir es hacer y nosotros agregamos que mejor que pedir es ofrecer. Yo ofrezco los próximos cuatro años de mi vida y de mi equipo de trabajo para construir un Hurlingham mejor. Pero no basta con eso, lo tenemos que hacer entre todos, con los vecinos. ¿Van a ayudar a que UxP gane las elecciones? ¿Van a ir casa por casa a explicar a cada vecino que no podemos volver atrás?“

“Lo más noble de un militante es estar a disposición de un proyecto. Cuando se tuvo que poner el traje de candidato presidencial lo hizo, cuando tuvo que ser candidato a senador, lo mismo, gracias Wado”, dijo Selci, y la multitud estalló: “Olé, olé olé, olé, Wado, Wado!!”. Continuó: “No podíamos no tener a un Kirchner en la boleta. La corrupción del poder judicial proscribió a Cristina, así que gracias Maxi por estar ahí para que te puedan votar los vecinos”.



Selci le cedió la palabra al candidato a senador y ministro del Interior Wado de Pedro. “Cuando conocí a Selci, conocí a un militante, a una buena persona. Su sueño no era ser intendente, era que los vecinos de Hurlingham puedan vivir y ser felices en una ciudad con inclusión. Esta lista representa la unidad, representa un sueño, que vamos a vivir con los compañeros Sergio Massa, Agustín Rossi, Axel Kicillof y Verónica Magario.”

Continuó: “Vamos a volver a escuchar marketing, mentiras y manipulaciones, pero son dos proyectos de Argentina: uno con trabajo donde los y las argentinas somos lo más importante. Algunos dicen primero el FMI, nosotros decimos primero los argentinos. En aquel momento, cuando se discutía el acuerdo con el FMI, Máximo dijo esto no va a salir bien y dio el ejemplo, dio un paso al costado, con grandeza. Esa grandeza es la que nos llevará a tener una patria libre, justa y soberana”. “Vamos a volver a ser ese gran país de clase media que fuimos, con industria, comercio, salud, educación, empatía. ¡Vamos Hurlingham, vamos Morris, vamos Tesei!”.

El cierre estuvo a cargo de Máximo Kirchner. “Gracias Hurlingham porque acá se resistió al macrismo con mucha dignidad, de manera militante.Les traigo el saludo de la compañera Cristina." Y arengó: "¿A ustedes les gustaría que Cristina se involucre en la campaña?”.



Luego contrapuso “los que aparecen antes de las elecciones, invocando a una consultora que los vuelva consumibles para el votante”, con “el trabajo de años de militancia que ustedes desarrollan acá, porque gobernar no es para improvisados sino para aquellos que pasan los días junto a sus vecinos y vecinas pensando cómo mejorarles la vida. Unos proponen palos y represión, nosotros proponemos organización e inclusión”.

“Tenemos que reconocer que las cosas no salieron como esperábamos", dijo el presidente del justicialismo bonaerense y primer candidato a diputado nacional. "Hubo una pandemia pero en vez de excusas tenemos que buscar soluciones. Tenemos dos caminos, desmoralizarnos e irnos a casa o seguir buscando, seguir insistiendo. No es pobre el dirigente que tiene que pelear con el Fondo, es pobre la gente si el dirigente no se planta con el Fondo. Si el Fondo tiene capacidad de extorsión sobre las familias argentinas es porque hubo un presidente al que poco le importó su gente. y lo trajo de vuelta. Y ahora la solución es palos, palos y más palos. Parece que no conocen la historia argentina”. Por último, cerró con un reconocimiento a la militancia: "es un ejemplo lo que han hecho acá en Hurlingham"

El escenario político local se completa con el otro precandidato de UxP, el intendente albertista Zabaleta y el larretista Lucas Delfino. Ambos contendientes afirman contar con encuestas que los muestran primeros.