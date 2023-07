En uno de sus primeros actos de campaña, el precandidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, encabezó una recorrida por el municipio bonaerense de San Martín donde tuvo contacto con vecinos, especialmente con madres de familia, con el objetivo de "escuchar, comprender y resolver" sus problemas. La actividad, que la compartió con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, es parte de un dispositivo de campaña que cristaliza la doble tarea que el ministro de Economía asumió desde que fue ungido como candidato de unidad por el oficialismo, y que se propone contribuir a la "coralidad" del frente: durante la semana, trabajar en la gestión; el fin de semana, bajar al territorio para establecer lazos de proximidad con la gente.

San Martín es un territorio especial para Massa. Es donde nació y el territorio de Katopodis, donde supo ser intendente y en esta oportunidad buscan respaldar a su candidato a jefe comunal, Fernando Moreira.

El contacto "mano a mano con cada vecino", como repiten en el equipo de campaña de Massa, es una forma de llegar a todos los sectores del electorado, "en especial los más invisibilizados", aseguran. En esta oportunidad, la actividad estuvo destinada a las madres de familia de San Martín, en el primer cordón del conurbano bonaerense. La elección de este municipio como primer mojón en la campaña no fue casual. "Massa nació ahí, estudió en el colegio agustiniano y dio sus primeros pasos en política en esa localidad. También es donde su padre tenía un corralón de materiales al que ayudaba", afirman.

Esta fue la primera de las actividades que Massa planea intercalar con una gestión al frente de la cartera económica donde el oficialismo trabaja para exhibir mejoras en los indicadores de cara a las elecciones. Como le manifestó a los gobernadores y al resto del gabinete, la propuesta es reforzar la gestión del gobierno durante la semana, y destinar los fines de semana a los encuentros de proximidad con la gente para "escuchar, comprender y resolver" los problemas.

En esa línea, todos los candidatos tuvieron actos este fin de semana con diferentes actividades en los barrios. Por caso, Máximo Kirchner junto a Eduardo "Wado" de Pedro estuvieron primero en Hurlingham para luego trasladarse a Merlo, donde junto al gobernador Axel Kicillof y el intendente local, Gustavo Menéndez, realizaron un acto de campaña (ver aparte).

El fin último para Massa es mostrar "coralidad en la unidad territorial", una consigna con ejes muy precisos: "Unidad de campaña, descentralización y diversidad de formatos y mensajes para llegar a todos sectores".

El conurbano en particular y la provincia de Buenos Aires en general es un distrito al que los candidatos no le quitan mirada. Solo la provincia representa el 37 por ciento del electorado nacional. Habrá que ver cómo se organiza Massa para realizar los recorridos por el resto de las provincias sin que le quite tiempo y espacio para la gestión en el Ministerio de Economía.