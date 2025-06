Van "Abriendo caminos" desde 2016, cuando armaron la selección argentina de rugby Mixed Ability (MA) el equipo que reúne integrantes con discapacidad intelectual y a jugadores profesionales o retirados que "facilitan" el juego y la interacción en la cancha.

En los Pumpas XV, la mitad de los rugbiers suelen tener diagnósticos de síndrome de Down, autismo, Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD), epilepsia y otras enfermedades poco frecuentes como Síndrome del cromosoma X frágil.

El plantel conformado por 15 jugadores, provinientes de Buenos Aires, Córdoba Mendoza, Santa Fé , Neuquén y San Juan, fue convocado por cuarta vez para disputar el campeonato mundial de rugby adaptado.

Si bien el seleccionado tiene nueve años, Daniel Fernández, el rugbier que lo creó y que actualmente preside la Fundación Pumpas XV, en 2011 había comenzado a dar sus primeros pasos en un proyecto que hoy se replica en más de 60 clubes de Argentina con proyección en tres país de Sudamérica: Uruguay, Chile y Ecuador.

Daniel Fernández, creador de Pumpas XV Joaquín Fernández Cuberos, su hijo. / Prensa Pumpas XV

"Es un medio para que se relacionen, se diviertan y se eduquen", dice el fundador de la institución. "Al comienzo puede costar la dinámica del juego pero los chicos van aprendiendo. Para nosotros, los resultados pueden ser a favor o adversos pero damos lo mejor en la cancha y nos divertimos", remarca Fernández.

Impulsado por su hijo mayor, nacido con síndrome de Down, creó un espacio donde la vida de club fuera la excusa para enseñar a niños y jóvenes con habilidades diferentes, a desenvolverse, a independizarse y a socializar a través del juego. "Las personas con discapacidad no tenían un espacio en la vida del club y eso era lo que yo deseaba y necesitaba para él. No me importaba que jugara para competir sino que tuviera amigos, se relacionara con otros, estuviera al aire libre y que tuviera un lugar de pertenencia donde se sintiera protagonista", cuenta Fernández.

El plantel completo de Los Pumpas XV.

Por eso, cuando Joaquín tuvo 8 años, comenzó a darle clases a él y sus hermanas en el Club del Personal del Banco Hipotecario, con sede en Villa Celina, provincia de Buenos Aires. A través de su cuenta de Facebook más familias se fueron enterando y sumándose a la idea.

Visibilizar lo que ocurría con el rugby inclusivo le valió a Fernández que, en 2015, la organización del primer Torneo International Mixed Ability Rugby (IMART) –a disputarse en Inglaterra– le enviara un mail para que el equipo argentino participara.

Asombrado por el ofrecimiento, convocó a jugadores adultos que venía siguiendo y que estaban en otros clubes, habló con sus familias y viajaron a Bradford, la ciudad inglesa que fue sede del campeonato. Allí, se sumaron al conjunto italiano de rugby adaptado y todo el plantel regresó con entusiasmo para crear la selección Mixed Ability que representara a Argentina en el mundo.

Al año siguente, ya tenían nombre oficial. Los Pumpas, la fusión Los Pumas y los Pampas XV, dos equipos profesionales de rugby argentino, fue el nombre elegido para hacerse populares. Al mismo tiempo iban a empezar a entrenar con Iván Passini, el ex jugador del Hindu Club de Don Torcuato, quien actualmente sigue como preparador físico del equipo.

En la actualidad, ya convertidos en una fundación, buscan trabajo para los mayores de 18 años, ofrecen capacitaciones y prestan sostén a las familias que afrontan la burocracia de los trámites por discapacidad.

Ana Pazzaglini, mamá de Ignacio Sacristán sostiene: "el deporte les da identidad y pertenencia. Por eso siempre les digo a las familias que se animen, que no lo duden, que se tiren a la pileta. Soy una eterna agradecida porque a partir de Pumpas mi hijo estudió para chef, aprendió a viajar solo y trabaja".

La selección argentina de rugby MA sabe de triunfos. En 2017 ganaron el mundial en Vitoria, España. Este año, el IMART se disputará en el mismo país pero en la ciudad de Pamplona, a partir del el 22 de junio.

"Estamos ajustando detalles en el equipo, ansiosos y nerviosos", dice entre risas Iván Passini. "Están felices quienes viajan pero tuvimos que seleccionarlos. Nosotros que elegimos la inclusión, esta vez no pudimos elegir a todos. En la actualidad, crecieron mucho los equipos pre mix (Mixed Ability). Comenzamos con 25 pero hoy son alrededor de 3.000 jugadores en todo el país", agregó el entrenador.

Para Daniel Fernández, "Los Pumpas es un gran equipo, vamos a llegar lo más alto que nos dé el pinet, son 24 equipos masculinos y no sabemos con qué nos vamos a encontrar, pero si estamos seguros que daremos lo mejor".

"El objetivo es divertirse pero entrenamos para ganar", dice Martín Coria, jugador facilitador del plantel y el entrenador de los Cuyis, el grupo MA de Mendoza. "En la cancha somos todos iguales. Si hay que taclear, se hace y lo disfrutamos", agrega.

Joaquín Muñoz, uno de los wines de Los Pumpas, debutará en este mundial. "Es un sueño jugar en la selección porque voy a llevar nuestra bandera", asegura. Mientras que para su compañero, Ignacio Sacristán es apasionante compartirlo con los argentinos: "Si salimos campeones será muy emocionante", afirma.

En el país, el 8,9 por ciento de la población tiene alguna discapacidad intelectual, y el 84 por ciento de este grupo, no trabajan ni estudian. En este contexto es donde el slogan de los Pumpas XV tracciona para que cientos de jóvenes vayan "Abriendo caminos" en pos de una sociedad más inclusiva.