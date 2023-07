Figuras del espectáculo iniciaron una cadena de oraciones para pedir por la salud de la modelo y actriz Silvina Luna, internada en el Hospital Italiano desde el pasado 13 de junio donde volvió a ser intubada. Hace dos dos días le habían sacado el respirador, pero el sábado su amigo Gustavo Conti informó un retroceso en su salud: su estado es crítico. El actor comunicó la noticia con un video en sus redes sociales. "Quiero mandarles este mensaje para pedirles que refuercen sus oraciones para Silvina, que recemos por ella para que Dios pueda ayudarla", expresó el ex "Gran Hermano". Conti agregó: “La verdad es que la está peleando un montón y no tenemos buenas noticias. Ayer estuvo bien, anteayer estuvo mejor, pero hoy las novedades no son buenas”.