¿Dónde va el voto piquetero?

Por Laura Vales

Las organizaciones sociales tienen presencia en las boletas de las PASO, aunque no tanta como la que hubieran querido. Tres de los actuales diputados de los movimientos sociales, Natalia Zaracho (del espacio de Grabois), Juan Carlos Alderete (CCC) y Juan Marino (Partido Piquetero) se presentan como candidatos para renovar sus mandatos en boletas de Unión por la Patria (UP), y hará lo mismo la primera intendenta surgida de un movimiento popular, Mariel Fernández (del Movimiento Evita, en Moreno). Al mismo tiempo, otros cinco precandidatos a intendentes competirán en las primarias, también de UP, intentando por primera vez poner un pie en municipios del Conurbano y disputarle la representación a figuras del peronismo partidario. Juntos por el Cambio no tiene precandidatos surgidos de movimientos sociales, con la excepción de Toty Flores, concejal de La Matanza. En la izquierda el FIT-U y Libres del Sur llevan algunos precandidatos, aunque en lugares sin grandes chances. Si se mira todo el panorama, puede decirse que los movimientos sociales tratarán de consolidar el terreno ya ganado y ensayar avances en intendencias donde tienen a favor el contar con fuertes organizaciones comunitarias.