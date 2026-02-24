Omitir para ir al contenido principal
Portada
Radio 750
El duro editorial del periodista sobre la AFA
Víctor Hugo: “El paro del fútbol es contra una banda descontrolada de delincuencia mediática”
En su editorial de Radio 750, el conductor y periodista lanzó fuertes críticas a la persecución política y judicial hacia el “Chiqui” Tapia.
24 de febrero de 2026 - 13:05
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
claudio tapia chiqui
The president of the Argentine Football Association (AFA) Claudio Tapia gestures while attending the FIFA Trophy World Tour ahead of the 2026 World Cup in the US, Canada and Mexico, in Buenos AIres, on February 19, 2026. A court has barred Claudio "Chiqui" Tapia from leaving the country and summoned him to testify next March 5 over a complaint filed by Argentina's ARCA tax collection agency over alleged tax evasion and misappropriation of social security funds, according to the ruling cited by media on February 19, 2026. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
(AFP/AFP)
Últimas Noticias
Tenía 71 años
Murió el actor Robert Carradine, conocido por trabajar en la serie de Disney “Lizzie McGuire”
El duro editorial del periodista sobre la AFA
Víctor Hugo: “El paro del fútbol es contra una banda descontrolada de delincuencia mediática”
Un histórico y varios ídolos suenan para suceder al Muñeco
Los candidatos para dirigir a River tras la renuncia de Marcelo Gallardo
Bife angosto
Roberto, el ChatGPT con poca paciencia
Por
Gustavo Sala
Exclusivo para
Más de 25 agentes muertos, 40 criminales abatidos y 70 detenidos tras los enfrentamientos
Sheinbaum anuncia que México vive horas de mayor tranquilidad tras la ola de violencia por la muerte de “El Mencho”
El análisis de Felipe Pigna, Sergio Wischñevsky y Pilar Arcidiácono
Macri dixit: “Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey”
Por
Karina Micheletto
Juzgan a tres exmiembros de la organización paraestatal Concentración Nacional Universitaria (CNU)
Nuevo juicio en La Plata por crímenes de lesa humanidad
Un proyecto propio con más recortes
El ajuste, a cualquier costo: la nueva jugada de Milei para no cumplir con la ley de financiamiento educativo
El País
El domingo abrirá las sesiones ordinarias
Javier Milei reúne a su gabinete, espera por la reforma laboral y prepara el discurso en el Congreso
"No quieren jueces laborales"
El método judicial para precarizar a los trabajadores
Por
Irina Hauser
La acusan de no haber preservado correctamente la escena
Avanzan en la ofensiva contra Fein
Por
Raúl Kollmann
El análisis de Felipe Pigna, Sergio Wischñevsky y Pilar Arcidiácono
Macri dixit: “Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey”
Por
Karina Micheletto
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 24 de febrero de 2026
El secretario de Comercio quiso aclarar, y oscureció
Retos por el “Banana affaire”
Dólar
El tipo de cambio sigue en baja
Canasta básica alimentaria
767 mil pesos para no ser indigente
Sociedad
Hay alerta amarilla por tormentas en la Ciudad
Un fuerte temporal dejó calles anegadas y problemas para circular en el AMBA: cómo seguirá el tiempo
¿Llueve en el Amba?
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 24 de febrero
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 24 de febrero
Anuncio del Gobierno de la Ciudad
Este martes reabre la estación Plaza Italia del Subte D
Deportes
Un histórico y varios ídolos suenan para suceder al Muñeco
Los candidatos para dirigir a River tras la renuncia de Marcelo Gallardo
La Asociación refutó las acusaciones por evasión contra sus principales dirigentes y votó suspender las fechas que se iban a jugar entre el jueves 5 y el domingo 8.
Torneo Apertura: arranca la séptima con San Lorenzo e Independiente
Opinión
Gallardo ya no podía arreglar más nada
Por
Daniel Guiñazú
Cancha inclinada
Por
Raúl Kollmann