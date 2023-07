El investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA, Eduardo Donza aseguró que en Argentina "se generan puestos de trabajo pero no con la calidad y cantidad suficientes".



Según datos del Ministerio de Trabajo, van 33 meses consecutivos de crecimiento del empleo formal, sin embargo hay una caída del salario respecto de la inflación.

El Índice de salarios registró en abril un incremento del 5,7 por ciento y se ubicó por debajo de la inflación, que en ese mismo mes llegó a 8,4 por ciento, según informó el Indec. En los primeros cuatro meses del año los salarios subieron 29,1 por ciento contra una inflación del 32 por ciento, y en 12 meses, 103,8 contra una suba general de precios de 108,8 por ciento.



Al respecto, Donza apuntó a que después de la etapa más dura de la pandemia se vive una recuperación, pero no la suficiente. "Esto se da en un contexto de inflación y de pérdida de capacidad de compra de los salarios", detalló en diálogo con AM750.

Asimsimo, afirmó que "la recuperación" para los asalariados "viene en forma tardía" y que una suma fija "puede ayudar a los que menos ingresos tienen". No obstante, los sectores medios y medios bajos se vieron "muy afectados" con la pérdida de trabajo, por lo que "si no se mejora la calidad del mercado del trabajo, mejorando la estructura productiva", no se van a poder generar esos puestos de trabajo que se necesitan.

Por otra parte, otro de los factores que inciden en la economía del país es el trabajo precarizado, que el investigador atribuye a "una cuestión estructural que viene de décadas en Argentina".

"Los últimos tiempos de bonanza en el mercado de trabajo son de la década del 70 y 80. Lo mismo pasa en América Latina, porque no tenemos economías y producciones desarrolladas", afirmó.

"Hoy hay otra lógica de producción. Lo que no pudimos los argentinos, independientemente de los gobiernos, es generar políticas de estado que apunten a aumentar la producción y el trabajo", cerró.