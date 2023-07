El ultraderechista Javier Milei decidió mudar sus polémicas de las redes sociales a los tribunales. Anunció que denunciará formalmente al falso ingeniero Juan Carlos Blumberg y a todos los que lo acusado de vender candidaturas en dólares. La singularidad del caso es que a la advertencia la hizo defendiendo nuevamente la modalidad de que quien quiera ser candidato por su fuerza política deberá hacer aportes para la campaña.

"Vamos a iniciar acciones legales contra Blumberg y sobre quienes propagaron estas mentiras. No tienen ninguna prueba y los vamos a denunciar", aseveró el diputado y precandidato por La Libertad Avanza.

La amenaza es una respuesta a la denuncia pública que hizo el empresario cuando en diálogo con la prensa afirmó que hay gente que "pagó" para integrar las listas del partido de Milei. Algunos, agregó, pagaron "50 mil dólares por un cargo de concejal”, y “lo más grave es que han hecho un negocio con la política", afirmó en declaraciones a radio La Red.

Particularmente apuntó contra los dirigentes Carlos Kikuchi, Sebastián Pareja y Karina Milei, "armadores" de ese espacio y, según Blumberg, supuestos recaudadores para conformar las nóminas electorales.



La forma en que Milei salió a retrucar a quien durante años hizo llamarse “ingeniero” sin tener el título de tal no fue solo con la advertencia de llevarlo a los tribunales sino también a través del descrédito. Dijo que Blumberg pretendía "ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por haber ido a una charla en la Feria del Libro".



Luego, de manera insólita, el líder ultraderechista defendió la modalidad por la que fue cuestionado públicamente: afirmó que el dinero que cada candidato aporta tiene que ver con el autosustento de la campaña.



"Los políticos tradicionales desvían el dinero de los impuestos a la campaña, nosotros los cubrimos con nuestros propios gastos”, argumentó.

“Para cubrir una posición –agregó en Radio Continental- hay que contar con financiamiento. Nosotros no disponemos de otros recursos".



Las denuncias sobre “venta” de candidaturas no son nuevas. El año pasado, el abogado Carlos Maslatón había advertido del desplazamiento de varios militantes porque carecían de los recursos económicos para participar de ese mecanismo de financiación.



"Tenían cientos de miles de militantes, genuinos y capaces. Los volaste a todos y hoy queda claro por qué: para vender candidaturas y levantarla en pala para vos. Muy ingenuo, creías que tenías impunidad y que esto no se iba a saber", lanzó ayer el abogado a través de Twitter.