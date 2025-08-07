Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán "en los próximos días", aseguró este jueves el Kremlin, al tiempo que descartó por ahora un encuentro de tres que incluya al presidente ucraniano Volodimir Zelenski, que insiste en negociar directamente con el presidente ruso. Putin considera que no se dan las "condiciones" para un encuentro cara a cara con Zelenski. Según Moscú una reunión de este tipo solo tendría sentido en la fase final de las negociaciones de paz.
Sería la primera cumbre entre presidentes de EE.UU. y Rusia desde 2021
Trump y Putin acuerdan reunirse "en los próximos días" sin revelar aún el lugar
El encuentro llega tras el ultimátum de Trump para poner fin a la ofensiva militar rusa en Ucrania y el viaje de su enviado de EE.UU. a Moscú. El Kremlin aún no ve condiciones para la participación de Zelenski.
