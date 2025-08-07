Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán "en los próximos días", aseguró este jueves el Kremlin, al tiempo que descartó por ahora un encuentro de tres que incluya al presidente ucraniano Volodimir Zelenski, que insiste en negociar directamente con el presidente ruso. Putin considera que no se dan las "condiciones" para un encuentro cara a cara con Zelenski. Según Moscú una reunión de este tipo solo tendría sentido en la fase final de las negociaciones de paz.