A Feli Colina le interesa lo impredecible y desafiante. Desde la publicación de su segundo disco, Feroza (2019), la cantante y compositora salteña abrió un camino musical que respeta sus propias reglas. Que pone la intención y el deseo creativo por delante de todo. Los suyos no son discos complacientes y se alejan de la escucha inmediata. "Trato de no pensar en la recepción porque es impredecible lo que le va a gustar al otro. Se habla de masividad, pero las masas están compuestas de singularidades", sostiene.



"Obviamente, una vez que sale el material estoy atenta a lo que pase", precisa Feli, quien acaba de publicar su cuarto disco, Lxs Infernales del Valle Encantado (2023), y prepara la presentación este domingo 9/7 en el Teatro Vorterix. "Me gustaría poder soltarlo y que sea del mundo y listo. Pero de eso depende mi trabajo y el de mucha gente de mi equipo, entonces también me interesa que le vaya bien al disco. Pero es una consideración posterior al trabajo creativo. Yo trato de recordarme que los discos son para siempre", dice.



Lxs Infernales del Valle Encantado es como un lado B o un desprendimiento de El Valle Encantado (2022), el disco con canciones propias que había publicado el año pasado. Si aquel era una fantasía criolla, un acercamiento (y exploración) a la música de raíz folklórica a través de la composición, el nuevo es una relectura de una parte del cancionero folklórico argentino: el que refiere a sus orígenes.



"Lxs Infernales, que alude al ejército de gauchos comandado por Martín Miguel de Güemes, es el nombre que le pusimos a la banda para tocar El Valle Encantado en vivo", explica Feli. "Y el disco nuevo es una selección de versiones que habíamos hecho para acompañar en vivo ese disco. Siento que Lxs Infernales es una especie de radiografía de El Valle Encantado, una selección de influencias y una manera cruda de versionar."

En suma, el nuevo disco está integrado por seis versiones folklóricas del noroeste argentino -a excepción de Babalú, de la cubana Margarita Lecuona- y una canción instrumental, Lxs Infernales, pensada para presentar a la banda en vivo. Lo novedoso de la interpretación radica, principalmente, en el cruce entre el folklore tradicional y la música urbana. Desde ese enfoque, la salteña dialoga con autores de su tierra, como Cuchi Leguizamón y Manuel Castilla.

En Carnavalito del duende, por caso, fusiona la música andina con el reggaetón. A la chacarera Chakaymanta (de Los Hermanos Ábalos), la que abre el disco, Feli y su banda le imprimen una fuerza eléctrica y casi punk. Luego, en Trigal (de Sandro), la salteña despliega toda su sensualidad y erotismo, bajo un loop electrónico. Y en Gloria, de Ariel Ramírez, la artista juega con el autotune para expandir la canción.

"Fue realmente el deseo de hacerlo", dice cuando se le pregunta si era una necesidad artística actualizar estas canciones con elementos de la música urbana. "También me permití jugar. Quizás los discos con canciones propias me los tomo muy en serio. Entonces fue un permiso para jugar con las canciones y descontextualizarlas, más que contextualizarlas en la actualidad. Y para hacer cosas más lúdicas, como ponerle un efecto a mi voz o samplear. Cuando escuchaba el Carnavalito del duende me llevaba al baile. ¿Y qué bailo yo cuando voy a una fiesta? El 90 por ciento de la música que pasan es reggaetón. Entonces, había algo de eso que me sonaba así."

¿Era una cuenta pendiente grabar un disco con versiones folklóricas?

La verdad es que no. Fue simplemente el deseo de dejar registrado en algún lado la forma que teníamos de tocar esas canciones con la banda en vivo. Y después me pasó dando notas sobre El Valle Encantado que me dijeran que era "una mezcla de folklore con música urbana". Y a mí ese disco me parece cero música urbana. Pero lo escuché nombrar tanto que dije: "Bueno, ¿cómo quedaría de verdad eso?".

¿Creés que este disco puede funcionar como un puente para el público que escucha tu música?

El otro día una niñita de diez años subió un cover de Carnavalito del duende y me etiquetó. Y ahí dije: "Ah, mirá qué loco, esta niña está conociendo esta canción a través de esta versión". No lo había pensado, pero me encanta que suceda.

¿Y por qué elegiste precisamente estas seis canciones folklóricas?

Hicimos la selección con Balta (Oliver), pianista de la banda y co-productor de ambos discos. Estas canciones me daban gracia. Avenido (Leguizamón-Castilla) me hace reír, Carnavalito del duende también. Un día estábamos viendo videos de Mercedes Sosa y se nos apareció ella cantando Gloria. Y nos acordamos de nuestra infancia y la cantidad de navidades que escuchamos esa canción. En cuanto a Babalú, la escuché primero por Bola de Nieve, no por Margarita Lecuona. Son canciones que me hacen reír y bailar. En el caso de Trigal me conecta con una sensualidad.

► El infierno está encantador

Justamente, Lxs Infernales del Valle Encantado no es un disco solemne, introspectivo y mucho menos suave. Es visceral, intenso, eufórico. "La intención era que sea extrovertido, sexual, instintivo", completa. "Creo que los shows que hacemos en vivo tienen mucha extroversión, son súper energéticos y expresivos. Y sentía que escuchando en las plataformas Feroza y El Valle Encantado eso no estaba del todo expresado", repara.

De alguna manera, el disco toma como referencia otros trabajos que lograron traducir la tradición a partir de un lenguaje pop y contemporáneo. Es decir, traer al presente músicas del pasado y convertirlas en algo nuevo. Una búsqueda que hicieron la española Rosalía con el flamenco en El mal querer (2018) o la mexicana Natalia Lafourcade con el folklore latinoamericano en el disco doble Musas (2017-2018).

Hace años que Feli Colina lleva adelante su música con el deseo como patrón | Foto: Alejandra Morasano

"A mí me encanta Rosalía, pero la verdad es que no lo pensé durante el proceso. Estaba más escuchando folklore y viendo qué sentía con eso", dice Feli. "Pienso también en Tonolec, Lisandro Aristimuño, Natalia Lafourcade, incluso en Caetano Veloso. C Tangana sacó un disco el año pasado de canción española. Y hasta te diría Miguel Abuelo o el mismo Cuchi Leguizamón, que hizo un folklore jazzero, que habrá sido el pop de su época", se entusiasma. "Camarón de la Isla y su disco La leyenda del tiempo (1979) es otro caso. Os Mutantes también. ¡O Bob Dylan agarrando la canción folklórica estadounidense y haciendo lo que hacía! David Bowie, Gustavo Cerati… creo que pasó muchas veces a lo largo de la historia."

Son todos artistas que rompieron o fueron vanguardia, y todos conectaban con su raíz.

Sí, creo que es importante reconectar con el lugar del que uno viene en algún momento.

No es fácil ubicarte en alguna escena, ¿Te gustaría que este disco circule por circuitos más folklóricos y no tan vinculados al pop y al rock?

Me encantaría tocar en el Festival de Folklore de Cosquín, por ejemplo. Pero es impredecible. Ojalá se dé.

Es un circuito bastante hermético el de Cosquín...

Sí, total. Y por eso me gusta el desafío...





