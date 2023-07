El departamento Rosario registró cuatro homicidios en pocas horas, y ya son 151 en lo que va del año. En zona oeste se registró un doble crimen; en Villa Gobernador Gálvez, al menos cuatro personas atacaron a un hombre de 34 años; y en Granadero Baigorria, tres personas en auto realizaron disparos que hirieron de muerte a un hombre de 44. El ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, habló de la circulación de armas "poco comunes" y de "mayor calibre y potencia".



Con los cuatro casos de este martes por la noche, ya son seis los crímenes cometidos en los primeros días de julio en Rosario y alrededores. Alrededor de las 23.45, en la zona de Saavedra al 6200, Gonzalo Ramos, de 18 años, y Marisa Martínez, de 35, fueron atacados en un pasillo de la zona. Ambos fueron trasladados por familiares al Hospital Clemente Álvarez, donde fallecieron a poco de llegar por la gravedad de las heridas.



En Granadero Baigorria, Aldo Armoa fue baleado en la zona de calle Los Plátanos al 700. Según se indicó desde el Ministerio Público de la Acusación, al menos 3 personas, al momento no identificadas, llegaron en un vehículo y dispararon. Además, resultó lesionada otra persona, quien se trasladó de manera particular al Hospital Eva Perón. En el lugar se secuestraron 7 vainas servidas.



En tanto, Hernando Andrés Borras, fue baleado en Avenida Marcos Paz y Granaderos a Caballos de Villa Gobernador Gálvez. Fue alrededor de las 22.30. Testimonios dieron cuenta de que el hecho se produjo cuando al menos cuatro personas, hasta el momento no identificadas, se desplazaban en dos motocicletas cuando efectuaron múltiples disparos de arma de fuego, para luego darse a la fuga, causando el fallecimiento de Borra y heridas en una pierna a una adolescente. Se levantaron en el lugar 15 vainas servidas las cuales serán enviadas a peritar.

En relación a los homicidios ocurridos en Granadero Baigorria y Villa Gobernador Gálvez, el titular de la cartera de Seguridad dijo en Radio2 que "hubo muchos disparos de armas de fuego e inclusive de calibres que no son muy comunes". Sobre los tres hechos registrados señaló que "no hay indicios para esgrimir hipótesis" en cuanto a los móviles.

Brilloni habló de la circulación de armas: “Destaco el grado de violencia, que se exacerba con un gran protagonista que todavía no logramos neutralizar y que son las armas de fuego. Estas cuatro víctimas, junto con los otros dos heridos, fueron -atacados- con armas de fuego que están en circulación”, dijo en Radio Sí.

Al mismo tiempo, el funcionario detalló: “La policía de la provincia lleva más de 500 armas incautadas en Rosario pero no alcanza. Tenemos que llevar adelante una política más agresiva de control y supervisión, y si es necesario sacar de circulación las armas de fuego de la ciudad”.