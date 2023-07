Mañana, viernes 7 de julio, el Astillero Rio Santiago botará un monstruo de más de ochocientas toneladas de acero naval, que mide aproximadamente cuarenta metros de largo por treinta y seis de ancho. Tal es el peso y el tamaño de la compuerta para el Dique de Carena 2 del Arsenal Naval Puerto Belgrano, que es el más grande que existe en el país. Fue construida por casi novecientos trabajadores durante más de un año: millones de horas de trabajo nacional.

Esta compuerta es la obra de metalmecánica más importante que se está construyendo en la Argentina y permitirá que el Dique de Carena 2 recupere todas sus capacidades. Esto implica que se podrán volver a poner en seco buques de hasta 240 metros de eslora, tipo Panamax. En la actualidad estas embarcaciones se tienen que reparar en el exterior. Al recuperar la posibilidad de hacer estos trabajos en el Puerto Belgrano no sólo el país podrá ahorrar divisas sino también generarlas brindando servicios a embarcaciones de navieras privadas.

El presidente del Astillero Río Santiago es Pedro Wasiejko.

--¿Qué hace un dirigente sindical presidiendo un astillero? --le preguntó este diario.

--Trabajar. Proponer y concretar tareas. Soy fundador de la Central de Trabajadores Argentinos y estuve en la discusión sobre participación de los trabajadores en las ganancias. Me tocó proponer cosas, llevarlas a la práctica y cumplir el objetivo. No hay muchos dirigentes sindicales que hayan logrado participación en las ganancias para los trabajadores o haber hecho en el año 1989 acuerdos salariales con cláusula gatillo. Y si quiere datos, le cuento que la gestión la concretamos nosotros, pero comenzó con el anterior presidente del Astillero, Ariel Basteiro, otro sindicalista.

--Y la siguieron ustedes.

--Sí, ésto fue continuar y afianzar la gestión y además seguir con lo que marcó el gobernador Axel Kicillof de impulsar el Canal Magdalena. En este tiempo fuimos generando las condiciones para mostrar que el Astillero Rio Santiago puede funcionar. Es una estructura que puede funcionar y generar divisas. Es cuestión de cambiar el paradigma y lanzar el Astillero del futuro. Eso estamos haciendo. Mostrar que puede funcionar.

--¿Además de la botadura habrá otras actividades?

--Sí, vamos a festejar con los trabajadores y vamos a inaugurar un mural de Juan Perón.

--Pero usted no es peronista.

--Yo no pude ser peronista, lo que es distinto.

--¿Qué significa exactamente que no pudo ser peronista?

--Mi viejo era comunista, metalúrgico, y fue preso durante el gobierno de Perón por las huelgas metalúrgicas y ferroviarias en el ´53. A mí ahora me toca presidir el Astillero Rio Santiago, y decidimos hacer e inaugurar un mural de Perón, que nadie había hecho hasta el momento.

--¿Y eso como se entiende? En su historia personal y aun política, es una contradicción.

--No es ninguna contradicción. Se trata de reivindicar al hombre que tuvo una visión estratégica de poner a la Argentina en movimiento, con una mirada de soberanía. Ahora toca ver esa soberanía y esa autonomía desde el punto de vista nacional y regional. Yo me paro a la izquierda, y desde ahí reivindico la gestión de Perón, como por ejemplo el Congreso de la Productividad, esto del astillero y toda la mirada geopolítica. Perón creó esto en 1953 como empresa del Estado. Que no haya un reconocimiento claro cuando el Astillero Río Santiago cumple setenta años, me parecería una barbaridad. Pero además hay lecturas: no es lo mismo el peronismo con Perón, que con Carlos Menem y Domingo Cavallo. Yo creo que hay que rescatar para los trabajadores las ideas de Perón, el peronismo de Néstor y Cristina, el de Kicillof, porque los trabajadores necesitan un programa de transformación social claro, concreto, de pensamiento y gestión. Esa es la construcción.

Los protagonistas

Hay que destacar que la relación colaborativa entre los astilleros públicos se inició a partir de la gestión de Ariel Basteiro primero y luego de Pedro Wasiejko en la presidencia del Astillero Río Santiago, de Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires y Augusto Costa a cargo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del que depende el ARS. De Agustin Rossi y Jorge Taiana como titulares del Ministerio de Defensa. Y de Julio Guardia como Jefe de Estado Mayor de la Armada Argentina

La compuerta que fabricó el Astillero Río Santiego, además del estancamiento, ampliará la capacidad de eslora del dique 2 y le permitirá poner en seco buques de mayor porte a los que pueden ingresar en la actualidad. Por eso se habla de botadura: por la relación de la compuerta con el mundo de los buques y, naturalmente, con el agua.

La construcción se inició en septiembre de 2021 con el corte de chapas. Para la realización de la misma se procesaron unas 835 toneladas de acero naval. El diseño actual contempla algunas modificaciones de acuerdo a los requerimientos de la Armada Argentina, a los fines de optimizar su operación y mantenimiento.

Las claves

▶️Ancho de la base: 35,98 metros

▶️Ancho de la parte superior: 42,80 metros

▶️Altura (desde L.B.):16,236 metros

▶️Altura (desde base de anguilera): 16,612 metros

▶️Profundidad (exterior, sin botazos): 7,04 metros

▶️Profundidad (exterior, con botazos): 7,64 metros aprox

▶️Volumen tanques estabilidad: 2 x 418 metros cúbicos

▶️Volumen tanques lastre: 2 x 207 metros cúbicos