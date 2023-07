La interna de Juntos por el Cambio llegó al mundo de la cocina. Los protagonistas del cruce fueron, esta vez, el cocinero y precandidato a intendente de Quilmes por parte del armado larretista, Martiniano Molina, y el exchef de Casa Rosada durante el mandato de Mauricio Macri, Dante Liporace.

Todo comenzó en Twitter, cuando Molina se quejó de las críticas que recibe por su profesión. "Entro muy poco a Twitter pero me llamó la atención cómo se 'burlan' de mí por ser cocinero. Estoy muy orgulloso de mi oficio, lejos está de ofenderme. Además quienes lo usan como un insulto, ¿de qué trabajan?", escribió el exintendente de Quilmes.

Liporace, quien fue chef del expresidente Macri en Casa Rosada, no se la dejó pasar y le contestó: "Pero aparte se equivocan, vos nunca fuiste cocinero", recogiendo una de las críticas que más recibe Molina, haber dedicado sus conocimientos culinarios al mundo de la televisión y no haber dejado su marca en un restaurante.

“Usan mi oficio agrediéndome, pero lo único que hacen es levantarme. Siempre aparecen y me pareció interesante aclararlo. Está bueno que se sepa que soy cocinero y no lo voy a dejar nunca de ser. Sigo cocinando en mi casa, tengo mi huerta, lo hago con mis hijos”, dijo Molina, quien ya fue intentente de Quilmes entre 2015 y 2019.



Molina, precandidato en Quilmes

Molina es el candidato de Horacio Rodríguez Larreta en la interna del PRO de Quilmes, donde deberá competir para la intendencia contra Walter Queijeiro, respaldado por Patricia Bullrich.

Su campaña, sin embargo, no para de acumular obstáculos: en febrero, el precandidato cosechó numerosas críticas por difundir un video desde el auto en el que compartía consejos para cebar mate sin llevar puesto el cinturón de seguridad.

En junio, nuevamente sufrió un traspié, cuando un cartel móvil de su campaña dejó a un barrio de Bernal sin luz, luego de llevarse por delante un cableado de electricidad.

Liporace contra los cocineros mediáticos

Más allá de su experiencia en Casa Rosada, Liporace es conocido por haber trabajado en El Bulli, el restaurante catalán de Ferrán Adriá, que alcanzó las tres estrellas Michelin y fue considerado el mejor del mundo en cinco oportunidades. Por eso, entre las réplicas en las redes los usuarios le dijeron que le estaba haciendo "Bulli" a Molina.

El cocinero también ha dejado su marca como chef en Tarquino, Uptown, Bourbon Brunch & beer, Trade, Mercado de Liniers, Molusca y Molusca Pinamar.

No es la primera vez que Liporace es crítico con los cocineros mediáticos. En una entrevista de 2016, le consultaron por qué creía que lo habían elegido a él para Casa Rosada y no a otro más mediático y aseguró que es "porque no cocinan".

En esa entrevista, dijo que Francis Mallmann "cocina como el orto" y definió a Narda Lepes como "una especie de monstruo que no sabés bien qué es", porque lo que cocina "no lo puede hacer el ama de casa pero tampoco es alta cocina ni le sirve a un tipo que quiere perfeccionar su restaurante".