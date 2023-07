DOMINGO 9

MÚSICA

Festival Mutante Llega la segunda edición del Festival Mutante, que reúne lo mejor de la escena indie y electro pop de Buenos Aires. La experiencia que supo plantar su bandera en el 2022 vuelve con su clara premisa de “mutación, diversidad y el fomento de la cultura indie en todas sus formas, estéticas y propuestas”, reuniendo a algunos de los artistas más escuchados de la escena musical independiente junto a artistas audiovisuales sudamericanos. Juana Molina, Santiago Motorizado, Las Ligas Menores, Fermín y Lupe (foto) conforman el line-up. Más allá de ser un festival de bandas, se trata de una experiencia artística única en sí misma.

A las 16, en C Complejo Art Media, Av. Corrientes 6271. Entrada: $7500.

Feli Colina La salteña continúa presentando su disco El valle encantado, con un show que será un viaje de transformación hacia sus raíces. Junto a su banda, Los Infernales, Feli crea un espectáculo donde la música y los sonidos son protagonistas pero el vestuario, la puesta de luces, la escenografía y las sorpresas terminan de adentrarnos en este mundo de fantasía que sólo se puede describir una vez que se haya vivido.

A las 21, en Vorterix, Lacroze 3455. Entrada: $5000.

CINE

Nuevo cine alemán Como parte del ciclo que reúne lo mejor del cine germánico actual, puede verse Berlin Alexanderplatz, de Burhan Qurbani. Francis es un refugiado de Guinea-Bissau que llega a Berlín tras cruzar ilegalmente el Mediterráneo en un barco, siendo el único superviviente del recorrido. Desde entonces, se promete que será un nuevo y mejorado hombre, más decente. Pronto se da cuenta de que llegar a tener una forma de vida honesta como un 'indocumentado' es prácticamente imposible en Berlín. Al principio pretende quedarse en el buen camino, pero por mucho que lo intente, Francis acaba siendo absorbido por los bajos fondos de Berlín.

A las 19, en la Casa del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

Nuestros días más felices Puede verse el largometraje de Sol Berruezo Pichon-Rivière, con Matilde Creimer Chiabrando y Lide Uranga. Agatha (74) y Leónidas (36) mantienen una relación madre-hijo un tanto absorbente: Agatha nunca volvió a enamorarse y Leónidas no se anima a construir una vida fuera de las puertas de la casa familiar. De un día para otro, Agatha despierta en un cuerpo de niña: es ella, pero con siete años. La única solución posible tras haber cortado todo vínculo con el exterior por temor a dar explicaciones, será llamar a Elisa (38), la hija mayor de Agatha, quien a pesar de haberse independizado, volverá al lecho materno a reparar heridas que quedaron abiertas.

A las 20, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $800.

TEATRO

Las persianas tienen ojos Basada en hechos reales, esta historia retrata la crisis de una familia cuando el hijo –en una época en la que nadie lo hacía, año 1973– confiesa su homosexualidad. Desafiando mandatos y normas, Tony privilegia su deseo, ya que para él el deseo es motor y fuente de todo movimiento posterior en la vida. Director: Patricio Azor

Actúan: Mónica Stricker, Juan Lucero, Emanuel Moreno Defalco y Juan Cruz Wenk.

A las 20.30, en El Método Kairós, El Salvador 4530. Entrada: $3000.

LUNES 10

ARTE

Manifiesto verde Producidas entre los años sesenta y la actualidad, las obras de los artistas que integran esta exposición son una celebración de la pintura y de la imaginación como un medio fundamental para reconocer el vigor que caracteriza a la Tierra. Desprendidas de las búsquedas modernistas y románticas, de los surrealismos, del pop y del arte lisérgico, las obras son una respuesta de sus autores a los materiales y entornos de ensueño que los rodearon o a los que accedió su conciencia guiados por sus impulsos artísticos. Artistas: Nicolás García Uriburu, Melé Bruniard y Feliciano Centurión, entre otros. Curaduría: Alejandra Aguado.

En el Museo Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: $500.

CINE

Seremos millones Se estrena la película que narra la historia de la lucha antiimperialista en Bolivia. El proyecto nació como idea en el momento en que el equipo que la realizó escuchó de boca del propio Evo Morales la narración del recorrido que realizaría la Caravana de la Victoria con la que, luego de la asunción del presidente Luis Arce, el ex presidente retornaría a su país. Después de registrar aquella caravana comprendieron que tenían el final de una película para la cual era necesario reconstruir su historia. Seremos millones es el relato de la lucha de un pueblo durante siglos. El camino de Evo Morales levantando las mismas banderas a lo largo de su vida. El amor de un pueblo, su lealtad y resistencia.

A las 19.30, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $200.

TEATRO

Verano Esta obra presenta el ir y venir de una mujer que revive su pasado de niña, recreando los temblores de su primer amor, los conflictos de clase y problematizando nuestra visión del mundo desde una mirada poética y amorosa de la vida. A veces, el pasado parece algo incrustado en nuestra memoria. Otras veces parece casi extraño, como si le hubiera sucedido a otra persona. Sabemos que nuestra vida es irrepetible y que no podemos retroceder los relojes, pero de vez en cuando repasamos lo vivido. Dirección: Luis Loyola Cano. Actúa Stella Galazzi.

A las 20, en el Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Entrada: $2500.

La reina de Turdera Es el festejo del cumpleaños de Teresina, la nona, el cual desde hace más de 30 años, ella espera que sea el último. Entre preparaciones de torta y todo lo acorde al festejo, su nieta Jazmín no solo da a conocer la historia de una inmigración forzada de Italia al conurbano profundo de la provincia de Buenos Aires sino también reflexiona sobre el envejecimiento de su nona y el convivir desde pequeña con la idea de una muerte deseada y un miedo egoísta a que esto suceda.

A las 20, en Fundación SAGAI, 25 de Mayo 586. Gratis.

ETCÉTERA

Sonidos esenciales La plataforma pública y gratuita Contar presenta hasta el viernes 14 de julio Spinetta: discos esenciales, una serie de siete conciertos temáticos, realizados en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner, en homenaje al gran músico y compositor argentino. Cada uno de estos conciertos aborda un álbum del creador de Almendra o Pescado Rabioso, y cuenta con la dirección musical y un equipo de grandes artistas.

Disponible a través de Contar.

MARTES 11

ETCÉTERA

Recuperación de bienes Se exhiben los bienes restituidos de Juan Domingo Perón. Vestimenta, accesorios, elementos de uso doméstico, obsequios, condecoraciones y el famoso auto El Justicialista son algunos de los objetos de la vida cotidiana del ex presidente que se podrán ver. Los bienes de Perón tienen un significativo valor histórico y cultural. Se trata de objetos que fueron incautados por el gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu durante el golpe de Estado de 1955. Tras ser decomisados, los bienes fueron depositados en el Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, actual Banco Ciudad, el cual ofició por décadas como depositario legal.

En el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Mandarino Selva Almada y Julián López presentan el nuevo libro de Ezequiel Pérez y conversan con el autor acerca de esta novela decididamente singular. Ante la hambruna y la escasez de la pesca, todo un pueblo decide partir en expedición en busca del pez dorado y se aventura por el río Paraná. Comandados por la Mansa, recorren diferentes costas en las que intentan establecerse. Cuando la última esperanza parece agotarse, la voz de Mandarino, Cronista Mayor del Desamparo y Cartógrafo de una Sola Línea, cobra una fuerza inusitada que permite ver futuro a pesar del frío y del desasosiego. Ezequiel Pérez se apropia de los tópicos de las crónicas de indias para fundar un nuevo territorio y escribir un relato singular.

A las 19, en Eterna Cadencia, Honduras 5574. Gratis.

Estallará la isla Se llevará adelante un nuevo encuentro del ciclo poético coordinado por Marina Cavalletti y Bebe Ponti. Con lecturas de Liliana Lukin y Guillermo Saavedra y Leandro Marquesano en música. Además, se recordará a Wislawa Szymborska, Pablo Neruda y Rodolfo Fogwill en el mes de sus nacimientos.

A las 20, en Je suis Lacan. Balcarce 749. Gratis.

CINE

Películas latinas Se lleva adelante la cuarta Semana de Cine Latinoamericano. Este proyecto concibe al cine como un refugio que reconforta, en el que se comparten historias, visiones de la cultura latinoamericana y de su proyección. Este año se buscó reunir películas que hablan de las pequeñas historias, de personajes que no destacan por grandes odiseas sino porque su mirada trasciende la pantalla y conmueve, porque permiten escuchar en sus voces inquietudes, deseos y sueños que vienen del corazón. Hoy podrá verse una serie de cortos (Fuego en el mar, El trueno y 50 Kg).

A las 20, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Gratis.

ARTE

¿Cómo sentir? Se inaugura la exhibición curada por Nicolás Cuello que pone su foco en los lenguajes expresivos de la práctica artística en relación con la ambivalencia anímica que se implica en la experiencia conflictiva del presente.La muestra ensaya un recorrido posible por el arte contemporáneo argentino trazando un mapa hipotético de gran parte de los estados de ánimo, formas de imaginación y realidades psíquicas. Algunos de los artistas que exponen son: Florencia Rodríguez Giles, Antonio Villa, Facundo Belén, Claudia Cuello, Gastón Gonzalez, Javi Samaniego Garcia.

Hasta el 20 de agosto, en la Casa del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

MIÉRCOLES 12

CINE

Trenque Lauquen Una mujer desaparece. Dos hombres salen en su búsqueda: ambos la aman. ¿Por qué se fue? Cada uno de ellos tiene su propia sospecha, y la oculta al otro que –misteriosamente– nunca llega a ser su rival. Ninguno tiene razón, pero... ¿alguien la tiene? Esa huida repentina se revela como el centro secreto de una serie de ficciones que el film, sutilmente, se encarga de entretejer: el secreto del corazón de otra mujer, perdida también hace ya muchos años; el secreto de la vida de un pueblo de campo, sacudido por un acontecimiento sobrenatural que nadie parece percibir. Con dirección de Laura Citarella. Protagonizada por Laura Paredes.

A las 20, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada. $200.

Zombies, superhéroes y vampiros Pensada para pasar las vacaciones de invierno, el CCK ofrece una serie de maratones de cine para las adolescencias. Presentado por Pablo McFly, se presenta una selección de películas de Argentina y del mundo, mayormente recomendadas para mayores de 13 o 16 años. Las proyecciones de cine argentino contarán con la presencia de los realizadores, para contestar preguntas del público. El programa de hoy incluye Guardianes, de Sarik Andreasyan; Braindead: Tu madre se ha comido a mi perro, de Peter Jackson y Kryptonita, de Nicanor Loreti.

Desde las 15, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

TEATRO

Narices Se presenta el espectáculo con libro de Hugo Midón, música original y dirección de Chacho Garabal. Narices cuenta con la actuación de Alejandro Paker, Flavia Pereda, Pedro Frías Yuber, Azul “Achu” Mazzeo y Giuliana Rimini. Se trata de una versión para toda la familia, a cuarenta años del retorno de la democracia a la Argentina.

A las 14, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $1000.

El tipo Un policía conoce por casualidad a una chica en una pausa de su trabajo y desde entonces se obsesiona con ella. Confunde amor con manía. La sigue por las redes sociales, lee los libros que ella lee y canta las canciones que a ella le gustan. Todo desde la soledad de su casa y sus pensamientos. Su intérprete Lisandro Penelas escribe una textualidad fragmentada, con un sentido que se escapa entre el presente y el pasado, que nos obliga a seguir la espiral de una historia donde la incertidumbre es la única certeza. Dirige Ana Scannapieco.

A las 21, en Fundación SAGAI, 25 de Mayo 586. Gratis.

ETCÉTERA

Homenaje al humor Se presenta tratadO BRUTOSKI, la medisina según oskI y césar brutO, libro publicado por Ediciones Biblioteca Nacional con la investigación de Claudio Aguilera, Laura Cilento y Judith Gociol. Participan Jorge Meijide (humorista gráfico y médico pediatra), Daniel Santoro (artista plástico), Laura Varsky (diseñadora gráfica) y Paula Labeur (autora, licenciada y profesora en Letras). La obra presenta dos trabajos humorísticos en torno a la medicina a cargo de la tríada Carlos Warnes-Oski-César Bruto. Es decir: un escritor invisibilizado, un dibujante declarado y el heterónimo creado por ambos.

A las 18.30, en el Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos, Agüero 2502. Gratis.

JUEVES 13

ARTE

Carlos Masoch “Pintor, dibujante, actor, alter ego del famoso Douglas Vinci (o viceversa), animador de ciclos televisivos, mitológico personaje de la década del ’80, artista integral, Masoch exhibe un exuberante, caudaloso despliegue de dibujos que logra invocar las pompas y circunstancias de un universo donde la alucinación, el milagro, la ilusión y lo imposible son implacablemente verdaderos”. Así es como Eduardo Stupía presenta Tutti per Tutti (Ópera Bufa), que se inaugura esta tarde en el Borges. Producida por la Fundación Luis Felipe Noé, esta muestra forma parte de La Línea Piensa, un proyecto creado por Noé y Stupía destinado a visibilizar a los artistas del dibujo de nuestro país.

A las 17, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

Del juego al arte Pueden verse las obras de Ana Rascovsky y Carlos Furman. Dice el texto de sala de Fernando García: “Sus obras d transitan ese lugar preciso y precioso en el que las cosas pueden transmutarse como en los mejores cuentos de la literatura fantástica. Sin distinciones entre categorías que cada época redefine, la calabaza de Cenicienta o las peripecias de Alicia pueden ser metáforas de cuestiones profundas del mismo modo que la saga de Juanito Laguna de Antonio Berni ha disparado la curiosidad por el arte de las infancias a través del tiempo”.

Hasta el 30 de julio, en la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes, Rufino de Elizalde 2831. Gratis.

Conurbanense El conurbano, esa corona que rodea a la Ciudad de Buenos Aires, no estaba en los planes de nadie, surgió desordenada. Los planes para su aplicación aparecieron cuando ya era una realidad ineludible. Lukas Alienígena, Luc Mogni y Luna Sudaca trabajan con sus características identitarias: el “casapropismo”, la solidaridad, los clubes de fútbol, la apropiación del espacio público, y ante todo, la creatividad, el ingenio y la perseverancia de sus habitantes. Curadora: Evelyn Sol Marquez.

En Galería Pasaje 17, Bartolomé Mitre 1559. Gratis.

CINE

La crecida Se estrena la película dirigida y protagonizada por Ezequiel Erriquez (A la cantábrica). Actúan también María Laura Berch y Mariana Berch. Falta poco tiempo para que Panambí, un pueblo ubicado en la frontera entre Argentina y Brasil, quede sepultado por el río. La construcción de una represa hidroeléctrica altera la vida del lugar y los habitantes se ven obligados a mudarse a un barrio precario recién construido en las afueras. Los Zucker, una familia tradicional, debaten entre migrar a Brasil en busca de un futuro mejor, o quedarse en las cercanías de su pueblo donde se asentaron sus vecinos.

En el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $200.

De la resistencia a la existencia Se presenta el documental que cuenta cómo se construyó la cooperativa Tiempo Argentino después del vaciamiento empresarial. Con el aporte central sus trabajadores, periodistas y referentes de los Derechos Humanos como Taty Almeida y Nora Cortiñas, la película reconstruye la historia de un medio que resistió para ofrecer una mirada necesaria en un contexto adverso. Estarán presentes Pablo Lecaros, director de la película, y trabajadores de la cooperativa.

A las 18, en la Casa del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

VIERNES 14

TEATRO

Precoz Una madre y su hijo adolescente circulan en una geografía incierta y hostil. Algo de la endogamia entre ellos no cede y es el Estado el que aparece para reclamar a la madre sobre los cuidados al hijo. Pero no los ayudan, no los contienen: solo observan con indiferencia su vínculo intenso. Bordeando los límites del amor insano y perfecto, la soledad más absoluta y el desprecio de la sociedad, juntos son dinamita: separados, no son nada. Con funciones jueves y viernes, vuelve a escena la obra basada en la novela de Ariana Harwicz. Dirección: Lorena Vega. Con Valeria Lois y Tomás Wicz.

A las 20, en Dumont 4040, Santos Dumont 4040.

El mejor cierre En plena pandemia, una familia de clase media agobiada por las deudas decide abrir una casa velatoria clandestina en una mercería de barrio venida a menos. Al mejor estilo de la recordada (y clásica) película Esperando la carroza, los personajes irán mostrando sus propios trapitos al sol. Humor negro y socarrón para mostrarnos las miserias éticas de la que es capaz el ser humano. De Javier Margulis. Intérpretes: Silvia Accornero, Alejandro Curlane, Ana Carolina Ferro, Alejandro Ini y Lautaro Tulli.

A las 21.30, en la Sala Mil80, Muñecas 1080. Entrada: $3000.

MÚSICA

Casanova festeja El músico Flavio Casanova realizará un concierto conmemorativo por sus 40 años de trayectoria ininterrumpida dentro del circuito under y autogestionado del país. Se presentará allí con su trío de neo-rockabilly: Julio Rigoli en contrabajo, Gero Sarmiento batería y Flavio Casanova en voz y guitarra, pero además lo acompañarán invitados de lujo. Abre: Richter.

A las 20. 30, en el Teatro El Victorial, Piedras 722. Entrada: desde $1700.

Ensamble El guitarrista y compositor José María Saluzzi se presenta con nueva formación, con la que interpretará música de su autoría. La agrupación, que completan Matías Carazzo en saxo soprano y clarinetes, Juan Fracchi en contrabajo y Gustavo Chenu en batería, ofrece una propuesta artística que combina música escrita e improvisada, con fuertes influencias del Río de la Plata y del noroeste de nuestro país.

A las 19, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

Decimales La agrupación Aguafuertes continúa presentando su elogiado nuevo trabajo Aguafuertes Decimales, disco en homenaje a la décima espinela (composiciones poéticas escritas en estrofas de diez versos, creadas por el español Vicente Espinel en 1591). En esta oportunidad, Aguafuertes brindará un concierto especial todo en décimas, en clave de milonga, payadas y aires criollos, interpretado por voces femeninas de distintas latitudes: Sandra Peralta de Perú, Amanda Querales de Venezuela, Eli Monteagudo de Cuba y Mel Muñiz de Argentina.

A las 21hs, en el CAFF, Bustamante 772. Entrada: desde $3000.

ETCÉTERA

Lecturas para todos Comienza la 31.ª edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Contará con cinco espacios simultáneos que albergarán más de trescientas actividades. La terraza de la Ballena estará reservada para editoriales de cómics y libros juveniles. La grilla de actividades incluye espectáculos entre los que se cuentan Un cuento negro, producción creada por la compañía Tres Gatos Locos, del hijo de la escritora Liliana Bodoc, Galo Bodoc; Mi cuaderno de canciones, de la mano del Ensamble de Música Popular de la Universidad Nacional de las Artes, y Mi cazacuentos favorito, con Enzo Ordeig y la banda Nilocos.

Hasta el 30 de julio, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

SÁBADO 15

ETCÉTERA

Bar abierto Sigue la tercera temporada de la iniciativa de @bardeviejes, que invita a rehabitar los bares históricos, espacios amigos en los barrios, con activaciones culturales y patrimoniales. Bar Abierto es una respuesta a la situación crítica de los bares de barrio. Para festejar la vida en bares y volver a encontrarse con un vermú en la mano. A las 12 arranca una caminata por los alrededores del bar a cargo de Fabio Márquez para reponer la historia del barrio como el antiguo Mercado de Flores y el tranvía. A las 15.30 llega el dúo electro-acústico de Pablo Malaurie (foto) con Chowa para tocar su música en vivo en el bar.

A partir de las 12, en el Bar La Orquídea, Av. Corrientes 4101. Gratis.

CINE

100 años de Disney Para celebrar al maestro del cine animado, se verá un ciclo con los títulos más sobresalientes de su carrera. Hoy llegará el turno de la icónica Fantasía, de 1940. Las películas se proyectarán en su idioma original en inglés, con subtítulos en castellano; son versiones restauradas y remasterizadas.

A las 17, en el Museo Nacional de Bellas Artes, Av. Figueroa Alcorta 2270. Gratis.

MÚSICA

Medio siglo en la voz Luis Filipelli se presenta junto a Julián Hermida Quinteto en arreglos y dirección musical. Este encuentro será el quinto y último de una exitosa serie de presentaciones que viene realizando desde marzo. Lejos de estereotipos y haciendo gala de su don interpretativo, el cantor nos deleitará con una exquisita selección de los temas que grabó en este medio siglo. A 50 años de haber ganado el programa televisivo Grandes valores del Tango, Filipelli celebra e invita a ser parte.

A las 21, en Pista Urbana, Chacabuco 874. Entrada: $2200.

Contraluz Sofi Álvarez presenta su nuevo disco, con siete canciones y un nuevo tipo de producción donde combina lo acústico y lo eléctrico en dosis justas. Luego de su paso por España y para celebrar este lanzamiento, Sofi tocará el álbum en vivo y adelantará canciones inéditas de su autoría en un concierto con invitados especiales.

A las 21, en Páramo Cultural, Carlos Calvo 3974.

Tango y fado Junto a Alejandro Bordas en guitarra de siete cuerdas y Nacho Cabello en guitarras portuguesa y criolla, Karina Beorlegui presentará los temas de su cuarto disco, recientemente editado por Acqua Records. Las canciones del álbum se irán mezclando con los tangos y fados nuevos tales como: “Cachecol do Fadista”, “Amália, Einstein y Chaplin”, “Milonga en luto”, “Los Ejes de mi carreta” intervenido con un fado menor y un recorrido por los trabajos anteriores de Karina.

A las 21, en el Club Social Cambalache, Defensa 1179. Entrada: $2500.

Franco Luciani El artista argentino presenta en vivo su nuevo disco, Frutos del país, grabado en formato de cuarteto junto a Pablo Motta en contrabajo, Leonardo Andersen en guitarra y Bruno Resino en percusión. En este trabajo Luciani imprime en forma deliberada un modo criollo y directo a la hora de interpretar melodías y danzas populares del centro y noroeste argentino. Así reversiona clásicos del folklore y comparte algunos temas de su autoría en un formato tradicional.

A las 20.30, en el Xirgu Espacio UNTREF, Chacabuco 875. Entrada: desde $3500.

