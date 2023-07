El titular de YPF, Pablo González, dijo estar "muy contento" por la inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) y sostuvo que es "una obra estratégica para el país".

"Me parece que tiene una dimensión enorme que garantiza muchísimas cosas hacia el futuro. Empieza a resolver un problema que tiene Argentina, que es la falta de sistema de transporte de evacuación, en este caso de gas, pero también de petróleo", sostuvo este lunes en diálogo con AM750.



"No es solamente el ahorro de divisas por menos importación de barcos de GNL, sino también la posibilidad de expandir las las vías de transporte para, el día de mañana, tener un saldo exportable, es decir, darle gas al Noreste de nuestro de nuestro país y que también se pueda abastecer la demanda, por ejemplo de Brasil. Es decir, Argentina tiene reservas de gas para 150 años en un mundo que demanda energía", agregó González, al referirse a las ventajas de esta obra.

Por otra parte, y con respecto a la decisión del gobierno de Mauricio Macri de no avanzar con el GPNK, el titular de YPF explicó que en su momento se llamó a licitación pero que también se suspendió y "no se entiende cómo se pidieron 45 mil millones de dólares al FMI y no se destinaron al gasoducto".

"Aranguren es un inútil importante"

En las últimas horas el exministro de Energía del gobierno de Mauricio Macri, Juan José Aranguren, dio algunas declaraciones en las que "corrigió" a la vicepresidenta Cristina Kirchner en cuanto a la reestatización de YPF.

En ese sentido, Aranguren afirmó que la decisión de reestatizar YPF se había tomado "porque había una multinacional que en el año anterior había remitido dividendos al exterior".

"Remitía dividendos por un compromiso acordado con la administración de su marido, el expresidente (Néstor) Kirchner, con Repsol, para que pudiera ingresar en la compañía un experto en mercados regulados, la familia Eskenazi", agregó

Asimismo, el hoy titular de la consultora Energy Consilium recordó: "Con ese compromiso se aprobó que durante 10 años se remitieran al exterior el 90% de las ganancias de cada año. Hay que decir toda la verdad".

En este marco, el CEO de YPF le respondió a Aranguren: "Es un inútil importante", señaló. "(En su gestión) cayó la producción de YPF y aumentó su deuda en 2 mil millones de dólares. Creo que es un inútil y su poítica energética fue nefasta para la Argentina", enfatizó.

Y sentenció: "Hicieron una política energética que fue un desastre y tuvieron un endeudamiento histórico. Salir a criticar ahora que terminamos un gasoducto me parece que no corresponde. Pero bueno, él da su opinión, yo doy la mía: me parece que no debería hablar".